Главное на 1 декабря (день)

Финансы

В Украине с сегодняшнего дня повышаются пенсионные выплаты Согласно Закону «О государственном бюджете Украины», с сегодняшнего дня повышаются размеры пенсионных выплат, исходя из повышения размера прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, с 723 грн. до 734 грн.

Как сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики и труда, в частности, минимальный размер пенсии по возрасту, пенсии в связи с потерей кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи с 1 декабря составляет 734 грн., минимальная пенсия в связи с потерей кормильца на двух нетрудоспособных – 880,8 грн., на троих и больше – 1 101 грн.

Шахтеры, на которых распространяется действие Закона «О престижности шахтерского труда», в декабре получат пенсию в размере не меньше, чем 2 202 грн.; а доплата на одного нетрудоспособного к пенсии в связи с потерей кормильца вследствие травм или профессионального заболевания, согласно закону, увеличится с 723 грн. до 734 грн.

Минимальный размер пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий (без учета пенсий за особые заслуги) с сегодняшнего дня составит: для инвалидов первой группы – 1 716,6 грн., второй – 1 578,1 грн., третьей – 1 394,6 грн., для участников боевых действий – 1 211,1 грн.

Согласно Закону «Об особых заслугах перед Украиной», размер выплат для лиц, которые получают пенсию за особые заслуги перед страной, увеличивается с 1 декабря с 144,6-289,2 грн. до 146,8-293,6 грн.

В соответствии с Законом «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», дополнительные пенсии для «чернобыльцев» с 1 декабря повышаются: для инвалидов первой группы – с 216,9 грн. до 220,2 грн., второй группы – с 144,6 грн. до 146,8 грн., третьей группы (а также для тех, кто страдает вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью) – с 108,45 грн. до 110,1 грн.

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Парламент не поддержал законопроект об отмене налоговой милиции

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены налоговой милиции».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало лишь 114 (при необходимых 226 – УНИАН) из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За это решение проголосовали: 91 народный депутат из фракции БЮТ, 22 - из фракции НУ-НС и 1 внефракционный депутат.

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Рада не поддержала законопроекты об "упрощенке"

Верховная Рада не поддержала законопроекты об упрощенной системе налогообложения субъектов малого предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ВР не поддержала проект закона «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства», автором которого является Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ).

За данное решение проголосовал 101 (при необходимых 226 – УНИАН) из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адама МАРТЫНЮК подчеркнул, что не только Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики предлагал не поддерживать данный законопроект, но и даже депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН не поддержал данный законопроект.

Также парламент не поддержал законопроект с аналогичным названием, внесенный народным депутатом Украины Александром ФЕЛЬДМАНОМ.

За данный законопроект проголосовали только 6 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Ветировать НК требовали более 800 тысяч украинцев в более чем 70 городах - профсоюзы

Во всеукраинской акции протеста против Налогового кодекса в целом приняли участие более 800 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

В частности, по подсчетам профсоюзов, акция протеста против Налогового кодекса, которая длилась с 22 по 30 ноября, объединила от 53 тысяч до 83 тысяч украинцев на Майдане Незалежности. В это же время аналогичные акции состоялись практически во всех областных центрах, а также других городах Украины. В целом, протесты состоялись в более чем 70 городах по всей стране, участие у них приняли около 750 тысяч граждан.

Как отмечают в НФПУ, главными участниками акций протеста были частные предприниматели, которые задействованы в секторе торговли, а также таксисты. В частности, только 25 ноября, когда была объявлена всеукраинская мобилизация, с целью отстоять свое право на труд в столицу приехали 5 тысяч 808 работников рынков Украины.

В профсоюзах обращают внимание на то, что финансирование акции протеста происходило за собственные средства самих предпринимателей.

Как напомнил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, основные поправки, которые предприниматели требуют внести в Налоговый кодекс, - это не суживать перечень видов деятельности упрощенной системы налогообложения, не предоставлять налоговым органам дополнительных полномочий относительно осуществления проверок, а также разрешить не применять кассовый аппарат, если доход предпринимателя не превышает 1 млн. грн. Кроме того, предприниматели требуют сохранить для плательщиков единого налога существующую форму налоговой отчетности.

В целом же, как подчеркнул М.ЯКИБЧУК, предприниматели требуют изменить более двухсот статей в Налоговом кодексе, а потому в любом случае не согласятся на косметические правки.

По информации НФПУ, на данное время предприниматели ожидают результатов доработки правительством Налогового кодекса, после чего примут решение относительно своих дальнейших действий. Организаторы призывают всех протестующих и небезразличных граждан не останавливать протестные выступления, а в четверг, 2 декабря, провести всеукраинскую акцию за последующую либерализацию налогового законодательства.

Как сообщалось, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс . 22 ноября на Майдане Незалежности предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса. 30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс.

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Разные темы

Янукович принял участие в открытии саммита ОБСЕ в Астане

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит во Дворце Независимости в Астане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в саммите принимают участие главы государств и правительств из 56 стран-участниц ОБСЕ, 12 партнеров по сотрудничеству, а также представители других международных и региональных организаций.

После церемонии открытия началась первая сессия саммита ОБСЕ, в ходе которой В.ЯНУКОВИЧ выступит с речью.

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Литвин: ВР в ближайшее время не будет рассматривать Трудовой и Жилищный кодексы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что парламент в ближайшее время не будет рассматривать проекты Трудового и Жилищного кодексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады в ответ на критические выступления народных депутатов Михаила ВОЛЫНЦА и Андрея СЕНЧЕНКО (оба из фракции БЮТ) относительно проектов этих кодексов.

«Нет этой темы, и в ближайшей обозримой перспективе ее не будет», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что «бороться с ветряными мельницами нет оснований».

«Давайте мы хотя бы разберемся с Налоговым кодексом, а Трудовой и Жилищный кодексы не рассматриваются, и нет в планах Верховной Рады Украины рассматривать эти документы», - подчеркнул спикер.

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ТЭК

Правительство одобрило меморандум с Азербайджаном о поставках сжиженного газа в Украину

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил меморандум с правительством Азербайджана о сотрудничестве по организации поставок сжиженного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ЧЕХ журналистам в среду.

«Мы исходим из того, что Азербайджан имеет серьезные намерения выйти на этот рынок», - сказал С.ЧЕХ.

При этом он добавил, что Азербайджан готов поставлять ежегодно в Украину около 5 млрд. куб. м сжиженного газа.

Как сообщал УНИАН, 28 октября т.г. Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и Ильхам АЛИЕВ договорились о начале работы над стратегическим договором, предусматривающим значительное увеличение поставок азербайджанских энергоносителей в Украину.

Как отмечал В.ЯНУКОВИЧ, увеличение поставок азербайджанских энергоносителей в Украину, в частности, нефти, будет осуществляться с целью наполнения нефтепровода «Одесса-Броды» и запуска его в аверсном режиме.

В свою очередь И.АЛИЕВ заявлял, что азербайджанская сторона уже начала постепенное увеличение энергоносителей в Украину. Он уточнил, что в этом году Азербайджан уже поставил в Украину более 1 млн. тонн нефти.

«И мы рассчитываем в будущем наращивать объемы поставок, поскольку мы планируем наращивать добычу азербайджанской нефти», - сказал Президент Азербайджана.

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Соцполитика

Рада отказалась от исчисления пенсий педагогам в размере 80% от зарплаты

Верховная Рада Украины отказалась внести изменения в статью 57 Закона Украины «Об образовании» относительно пенсионного обеспечения и оплаты труда педагогических работников.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона проголосовал лишь 121 народный депутат из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось введение исчисления пенсии педагогическим работникам в размере 80% от суммы зарплаты. За каждый полный год работы на должностях педагогических работников предусматривалось увеличение размера на один процент, но не больше, чем на 90% среднемесячного заработка.

С целью установления социальной справедливости и поощрения для работы в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных заведениях научно-педагогических, педагогических работников, которые имеют ученое звание, предлагалось установить повышенные оклады для этой категории: за научную степень кандидата или доктора наук, соответственно, на 15 и 25 процентов должностного оклада, за ученое звание доцента или профессора – соответственно, на 20 и 30 процентов должностного оклада.

Ввиду значительной нагрузки на Пенсионный фонд, законопроектом предлагалось поэтапное введение новой системы исчисления пенсий педагогическим работникам.

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ВР отказалась сдерживать цены на продукты первой необходимости

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О мерах по сдерживанию темпов роста цен на продукты питания первой необходимости».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный проект постановления проголосовали только 158 (при необходимых 226) народных депутатов из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предусматривалось рекомендовать правительству разработать и внедрить в месячный срок порядок государственного регулирования цен на продукты питания первой необходимости, а также предлагалось обеспечить постоянный мониторинг цен на такие продукты на потребительском рынке.

Во время обсуждения данного проекта постановления ее автор Ольга БОДНАР (фракция БЮТ) отметила, что в этом году произошел «беспрецедентный за последние годы рост цен».

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В Украине субсидии на оплату коммунальных услуг назначены 1 млн. 132 тыс. человек

В Украине, по состоянию на 1 декабря, субсидии на оплату коммунальных услуг назначены 1 млн. 132 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сообщил сегодня на брифинге.

Он отметил, что в течение ноября значительно увеличилось количество людей, которые получают жилищные субсидии. В частности, с августа, когда начали назначать субсидии по новой схеме, этот показатель увеличился в 5,4 раза. Так, в августе количество людей, получавших субсидии, составляло 229,8 тысячи. За это время за субсидиями, в целом, обратились 1 млн. 665 тыс. человек, из которых 75% получили право на субсидию. По словам В.НАДРАГИ, субсидии на оплату коммунальных услуг, преимущественно, получают пенсионеры.

Как сообщал УНИАН, 14 июля с.г. правительство утвердило мероприятия по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которыми предусмотрено начисление субсидий трудоспособным гражданам в случаях, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода, и 10% – для нетрудоспособных граждан.

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Агро

Кабмин предлагает внести “Укрспирт” в перечень не подлежащих приватизации объектов

Кабинет министров Украины предлагает внести государственное предприятие “Укрспирт” в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что соответствующее изменение к Закону “О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации” было одобрено на сегодняшнем заседании Кабмина.

“Мы предлагаем добавить к перечню предприятий, не подлежащих приватизации, новосозданное госпредприятие “Укрспирт”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №672 от 28 июля 2010 г.

ликвидировал государственный концерн спиртовой и ликероводочной промышленности (концерн «Укрспирт») и создал государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности (государственное предприятие «Укрспирт»), которое стало правопреемником концерна «Укрспирт».

ГП «Укрспирт» образовано на базе имущества концерна «Укрспирт», государственных предприятий и объединений спиртовой и ликероводочной промышленности с отнесением предприятия к сфере управления Министерства аграрной политики.

Также постановлением предусмотрена реорганизации государственных предприятий и объединений спиртовой и ликероводочной промышленности, которые принадлежат к сфере управления Министерства аграрной политики, путем присоединения к государственному предприятию «Укрспирт», выделения имущества, с использованием которого изготовляется подакцизная продукция, и передачи такого имущества «Укрспирту».

Госпредприятие «Укрспирт» уполномочено осуществлять экспорт этилового и плодового спирта и оптовую торговлю ими.