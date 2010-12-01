Украина легко вступит в Таможенный союз, если откажется от реформ - польский эксперт

Украина может легко вступить в создаваемый Россией Таможенный союз с Беларусью и Казахстаном, который, однако, не приведет к модернизации застаревшей украинской экономики, что является необходимым условием для евроинтеграции.

Такое мнение высказал бывший министр государственного имущества Польши Яцек ПЕХОТА на конференции, посвященной польско-российским отношениям, в Варшаве.

«Если Украина хочет выбрать прямую, легкую и приятную дорогу, тогда только в Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана, потому что туда можно быстро попасть», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Я.ПЕХОТА отметил, что Польше после подписания договора об Ассоциации с Евросоюзом в 1992 году понадобилось 12 лет для того, чтобы добиться вступления в Европейское объединение. При этом, по его словам, страна была вынуждена реализовать сложные и часто болезненные для граждан реформы.

Бывший министр, который сейчас возглавляет Польско-Украинскую торговую палату, назвал ошибкой украинских политиков, пришедших к власти после Оранжевой революции в 2004 году, обещания украинцам относительно быстрой евроинтеграции.

«Если в Евросоюз, то, извиняюсь, ждет долгая, трудная и очень болезненная дорога», - сказал он.

«Это не дело простого выбора между Москвой и Брюсселем, а вопрос, как мы хотим изменить нашу экономику... Если украинские власти хотят удерживать и консервировать действующую структуру, то тогда все аргументы за промосковское направление», - резюмировал Я.ПЕХОТА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после переговоров в Москве в конце прошлой неделе впервые заявил о возможности присоединения Украины к Таможенному союзу РФ, Беларуси и Казахстана.

Ранее В.ЯНУКОВИЧ и представители сформированного Партией регионов правительства заявляли, что считают первоочередным заданием экономическую и политическую интеграцию Украины с объединяющим сегодня 27 государств Евросоюзом.

Европейские политики и эксперты неоднократно отмечали, что вступление Украины в Таможенный союз, который должен стать основой для лоббированного Россией проекта Единого экономического пространства, сделает невозможным евроинтеграцию Украины.