Янукович завершил рабочий визит в Астану и отбыл в Украину
15:15, 01 декабря 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил рабочий визит в столицу Казахстана Астану и отбыл в Украину.
Как сообщал УНИАН, в Астане глава государства принял участие в саммите ОБСЕ и провел ряд двухсторонних мероприятий. В частности, В.ЯНУКОВИЧ встретился с Генеральным секретарем ООН, премьер-министром Королевства Нидерланды, Генеральным секретарем ОБСЕ, а также Президентами Болгарии и Беларуси.
Саммит ОБСЕ в Астане завершит свою работу завтра, 2 декабря.
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