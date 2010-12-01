Новым председателем Киевского отделения АМКУ назначен Дмитрий Иванов
18:56, 01 декабря 2010Разное
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Председателем Киевского городского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) назначен Дмитрий ИВАНОВ.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.
Как сообщается, до нового назначения Д. ИВАНОВ занимал должность заместителя председателя Киевского городского отделения. До этого с 2003 года возглавлял Закарпатское областное территориальное отделение Комитета.
Экономист по специальности, закончил Ужгородский государственный университет. На государственной службе 7 лет.
К исполнению обязанностей председателя Киевского городского отделения Комитета Д. ИВАНОВ приступил 26 ноября.
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