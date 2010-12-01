Новым председателем Киевского отделения АМКУ назначен Дмитрий Иванов

Председателем Киевского городского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) назначен Дмитрий ИВАНОВ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, до нового назначения Д. ИВАНОВ занимал должность заместителя председателя Киевского городского отделения. До этого с 2003 года возглавлял Закарпатское областное территориальное отделение Комитета.

Экономист по специальности, закончил Ужгородский государственный университет. На государственной службе 7 лет.

К исполнению обязанностей председателя Киевского городского отделения Комитета Д. ИВАНОВ приступил 26 ноября.