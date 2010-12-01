Главное на 1 декабря (вечер)

Финансы

Предпринимателей не устраивает вето Президента Украины на отдельные части Налогового кодекса, принятого в парламенте, поэтому они требуют разработки полностью нового варианта кодекса, и завтра снова собираются на массовый митинг на Майдане Незалежности в столице.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Центрального штаба спасения украинского предпринимательства.

Так, пресс-секретарь штаба Святослав ШВЕЦОВ отметил, что “наложено не вето, а Налоговый кодекс с поправками, внесенными Администрацией Президента, направлен снова в Верховную Раду, и фактически это не является вето”.

«Наше требование к Президенту - полное вето - не снимается. Оно так же актуально», - подчеркнул он.

По словам С.ШВЕЦОВА, группа лиц, уполномоченных для переговоров от предпринимателей, 25 ноября в Администрацию Президента и 28 – в Министерство финансов подали документы, которые говорят о том, что около 200 статей Налогового кодекса, то есть более половины, нуждаются в изменениях. “Документ, в котором половина статей нуждается в изменениях, - нужно разрабатывать с нуля. Никакими поправками это не изменить”, - подчеркнул представитель Штаба спасения предпринимательства.

При этом он отметил, что акция предпринимателей является вполне аполитичной.

«Но при этом наблюдаются попытки разных политических сил повлиять на этот процесс и расколоть, лично со стороны власти, ряды протестующих разными заявлениями и провокациями”, - утверждает он.

«Мы заявляем: никакого раскола нет. Есть национально-координационный совет предпринимателей и есть группы организаторов, которые выдвигают одни и те же требования с 22 ноября: это вето Президента на Налоговый кодекс, возвращение его в ВР и отмена парламентом Налогового кодекса. Это создание смешанной экспертной группы и разработка полностью нового документа и внесение его в ВР и голосование за него”, - отметил С.ШВЕЦОВ.

В работе пресс-конференции приняли участие представители переговорной группы от Центрального штаба спасения предпринимательства Юрий ЕРЕМЕНКО, Евгений ШАПОВАЛЕНКО, Владимир ДОРОШ, которые заявили о своей “непоколебимой и монолитной позиции”: “Мы движемся в направлении вето и движемся в направлении наказания виновных. Никакие деструктивные моменты нас с этого пути не свернут”.

«Если сейчас какие-то заявления отдельных личностей где-то происходят, что будто кто-то ведет какие-то переговоры (об изменениях лишь отдельных статей НК – УНИАН) – это только личная инициатива и деструктив”, - сказал Ю.ЕРЕМЕНКО.

Он также напомнил, что предприниматели настаивают на отставке авторов Налогового кодекса. Прежде всего, по словам участников пресс-конференции, это должно коснуться вице-премьера Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

В.ДОРОШ, который является руководителем информационного центра Штаба спасения, со своей стороны отметил: “Город Свободы” (на Майдане Незалежности) стоит, и будет стоять до тех пор, пока мы не убедимся, что новый Налоговый кодекс таки начнет разрабатываться. Мы настойчиво рекомендуем бюджет-2011 формировать на старой налоговой базе”.

Он сообщил, что свои требования предприниматели намереваются объявить завтра на митинге: “Мы завтра на Майдане Незалежности проводим сбор субъектов ведения хозяйства со всей страны для того, чтобы власть поняла, что она нас не заболтала. Мы готовы к конструктиву, готовы к диалогу, к партнерским отношениям”.

По его информации, сбор назначен на 10.00. Предусматривается, что на Майдане соберутся несколько десятков тысяч человек.

Во время пресс-конференции представители предпринимателей также заявили о давлении со стороны правоохранительных органов. В частности, координатор Центрального штаба спасения предпринимательства Петр МИХАЙЛЕНКО сказал: “Продолжается давление со стороны правоохранительных органов на активистов данной акции. Как только мы заявляем, что планируется следующее масштабное мероприятие, в адрес активистов приходят повестки на ту же дату с требованием посетить правоохранительные органы для дачи объяснений...”.

Парламент отказался поддержать проект постановления «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фальсификации данных Госкомстата Украины относительно показателей инфляции и фактов неконтролированного печатания денег, что привело к гиперинфляции».

Как передает корреспондент УНИАН, проект поддержали только 135 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Автором проекта постановления был заместитель председателя парламентской фракции БЮТ, лидер партии «Реформы и порядок» Сергей СОБОЛЕВ.

Госфинуслуг пока не будет назначать дополнительные аудиторские проверки страховщикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Госфинуслуг Ирина ГОВОРУН.

При этом она отметила, что Комиссия не намерена отказываться от практики проведения таких проверок, однако ряд моментов в данном вопросе требуют доработки.

«Госфинуслуг приостановила инициативу о проведении дополнительных аудиторских проверок, но только для того, чтобы доработать дополнительную нормативную базу, чтобы не возникало никаких вопросов у страховщиков относительно проведения этих дополнительных проверок» - сказала И.ГОВОРУН.

Она отметила, что согласно ст. 37 Закона «О страховании» Госфинуслуг имеет право не чаще одного раза в год назначать проведение за счет средств страховщика дополнительной обязательной аудиторской проверки его деятельности с определением аудитора.

Соответственно, по словам зампредседателя Госфинуслуг, назначая такие проверки, регулятор действовал в соответствии с законодательством.

По ее мнению, именно тот факт, что Госфинуслуг впервые использовала данную норму закона, и вызвал негативную реакцию со стороны участников рынка.

«Эта статья была применена впервые, и это вызвало такой всплеск на рынке. Эта статья предполагает определение конкретного аудитора, что и было сделано», - отметила И.ГОВОРУН.

Кроме того, она подчеркнула, что обвинения, которые звучат от участников рынка в адрес Госуфинуслуг о якобы навязывании определенной аудиторской компании, являются безосновательными и страховщикам всегда предлагались на выбор несколько аудиторских компаний.

«Конкретной аудиторской компании, насколько я знаю, не было», - сказала И.ГОВОРУН.

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги ПАО АБ «Украгазбанк».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, рейтинги отозваны по бизнес-причинам.

Также указывается, что отзыв рейтингов не отражает изменения кредитоспособности банка.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9635/7,9740, к 12:00 цены повысились 7,9695/7,9745. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9710/7,9780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2533/37, к 12:00 цены снизились 0,2530/31. К закрытию цены откатились к уровню 0,2531/33. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4800 (+0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2975/1,3115. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4135/10,4295, к 12:00 цены ушли вверх 10,4195/10,4320. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4375/10,4525.

Новости ТЭК

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-ноябре текущего года увеличили производство электроэнергии на 8,4%, или 4,7 млрд/ кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 60,6 млрд/ кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 44,4 млрд. кВт/ч электроэнергии (26,3% общегосударственного производства), что на 5,9%, или 2,5 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 11 месяцев 2010 года произвели 4,4 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 11,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 13,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 14 млн. Гкал тепловой энергии, что на 7,5% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (13 млн. Гкал).

Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей МАРТЫНОВ заявил, что Беларусь приняла решение ликвидировать все свои запасы высокообогащенного урана, и намерена осуществить это к следующему Саммиту по ядерной безопасности в 2012 году.

Об этом говорится в совместном заявлении Беларуси и США, обнародованном на веб-сайте Министерства иностранных дел Беларуси.

Соединенные Штаты намерены предоставить техническую и финансовую помощь для возможно скорейшего осуществления этих мер.

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН одобрительно отметила решение Беларуси как знак прогресса в деятельности по усилению ядерной безопасности и ядерного нераспространения и приветствовала намерение Республики Корея пригласить Беларусь для участия в Саммите по ядерной безопасности в 2012 году. Приняв это решение, Беларусь присоединяется к Соединенным Штатам в международных усилиях по переводу ядерных установок на использование низкообогащенного уранового топлива, что в XXI веке становится мировым стандартом. Обе стороны обязались продолжать совместную работу в сфере обеспечения ядерной безопасности, включая повышение уровня безопасности в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований в Беларуси.

Министр иностранных дел Республики Беларусь и Государственный секретарь США также подтвердили приверженность своих двух стран делу ядерной безопасности и ядерного нераспространения. Беларусь и Соединенные Штаты подтвердили свое представление о мире без ядерного оружия и обязались работать вместе для предотвращения ядерного распространения.

Государственный секретарь США признала историческое решение Беларуси об отказе от своего ядерного оружия, принятое в 1994 году, в качестве значительного вклада в дело ядерного разоружения, и вновь подтвердила гарантии безопасности Беларуси, зафиксированные в Будапештском Меморандуме от 5 декабря 1994 г.

С.МАРТЫНОВ и Х.КЛИНТОН также обязались укреплять глобальное сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии в соответствии с международными стандартами и иными дополнительными двусторонними договоренностями, которые могут быть заключены между Республикой Беларусь и США. Беларусь объявила о намерении диверсифицировать свое энергетическое обеспечение путем строительства своей первой АЭС гражданского назначения. США поддерживают эту деятельность, которая включает в себя состязательный процесс проектирования и строительства надежной и безопасной станции, действующей в соответствии с гарантиями МАГАТЭ. США поддерживают усилия Беларуси по возможно скорейшей реализации этого коммерческого проекта.

Приветствуя прогресс, достигнутый по этим вопросам глобальной безопасности, США и Беларусь подтверждают, что для улучшения двусторонних отношений первоочередную важность по-прежнему имеет проявление большего уважения к демократии и правам человека, которое необходимо для прогресса страны и ее граждан. Соединенные Штаты надеются увидеть существенный прогресс в этих областях, в частности, в деле обеспечения соответствия хода проведения президентских выборов в Беларуси в декабре международным стандартам. В этом отношении положительным шагом является решение Беларуси направить приглашение значительному составу международных наблюдателей для осуществления наблюдения за проведением выборов.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 15 апреля 2010 года заявил, что Беларусь не намерена отказываться от высокообогащенного урана.

"Мне уже который год подряд говорят: вывозите этот уран. Хотите - в Америку, мы вам заплатим, хотите - в Россию. Я говорю: "Во-первых, почему вы нам диктуете, если это наш товар, мы его содержим под контролем МАГАТЭ. Мы не собираемся делать "грязные" бомбы или кому-то продавать. Мы используем этот уран в исследовательских целях. Меня сейчас приперли к стенке, нож к горлу - отдай. Я говорю, что уже отдали в свое время ядерное оружие, а что мы от этого имеем?", – сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Белорусский лидер подчеркнул, что не позволит диктовать условия Беларуси ни одной из стран. "Наклонять Беларусь никому не позволено. Мы будем разговаривать только солидно, по-партнерски, как бы на нас ни давила Америка и с другой стороны Россия. А здесь давление идет с двух сторон, и мы это чувствуем. Давайте садиться за стол переговоров и будем решать, что делать с этим большим количеством обогащенного урана", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Социальная политика

Федеральная миграционная служба России намерена провести переговоры с Министерством труда и социальной политики Украины относительно организованного привлечения украинских трудовых мигрантов для работы в России.

Об этом сегодня в Москве сообщил глава Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин РОМОДАНОВСКИЙ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Я перспективу взаимодействия на этом этапе вижу. Украина - это самый важный миграционный партнер России. Из Украины в Россию приезжают больше всего иностранных граждан», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

Он отметил, что большая часть из них приезжает осуществлять трудовую деятельность, и это ценится в России.

«Мы считаем, что создавать условия надо, начиная со страны выезда, чтобы человек знал, куда он едет и что он будет делать, чтобы он знал о тех гарантиях, которые ему предоставляются, чтобы это был удобный и цивилизованный механизм», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что надо создать такие экономические условия, чтобы это было выгодно и России, и Украине.

По его словам, речь идет об организованном привлечении украинских трудовых мигрантов посредством специальной «структуры».

К.РОМОДАНОВСКИЙ подчеркнул, что благодаря такому механизму будет осуществляться помощь в поиске легальной работы.

«В такой ситуации человек будет ехать не куда-то, а в конкретное место», - сказал он.

«Я хочу начать диалог с Министерством труда и социальной политики Украины в этом направлении», - сказал К.РОМАДАНОВСКИЙ и добавил, что планирует с этой целью посетить Киев 7 декабря.

Он сообщил, что Россия нуждается ежегодно в привлечении порядка 5 млн. иностранных трудовых мигрантов.

По его словам, можно прогнозировать, что в следующем году на работу в РФ из Украины приедет не менее 1 млн. человек.

(УНИАН)