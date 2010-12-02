Литвин: отправлять в отставку членов экономического блока правительства нецелесообразно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что на сегодняшний день нецелесообразно отправлять в отставку членов экономического блока правительства.

Об этом он сказал в эфире радио «Ера-FM», отвечая на вопрос журналиста.

В.ЛИТВИН отметил, что в ответ на требования оппозиции отправить в отставку экономический блок правительства «можно и такой шаг предпринимать, но нужно только посмотреть, кто же на скамье запасных».

Он напомнил, что Кабинет министров должен подать на рассмотрение парламента, а Верховная Рада - принять государственный бюджет на 2011 год, а в случае увольнения чиновников, «найдутся ли сейчас новые люди, которые полностью в теме по бюджетным вопросам и внесут завтра бюджет».

«Я не думаю, что, исходя из интересов страны, было бы очень правильным решением, чтобы завтра разогнать весь экономический блок правительства и парализовать полностью экономическую жизнь в Украине», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, необходимо спрогнозировать, какие состоятся процессы в Украине, и как она будет воспринята в мире, если не будет принят госбюджет на следующий год.

«Поэтому понятно, что какие-то выводы будут, я их не исключаю в будущем», - отметил председатель ВР.

Он напомнил, что сейчас завершается работа над разработкой административной реформы, в рамках которой, в первую очередь, предусмотрено сокращение работников центральных органов исполнительной власти, укрупнение министерств и ведомств. «Очевидно, в процессе реорганизации будет учитываться эффективность тех или иных клерков», - подчеркнул В.ЛИТВИН.