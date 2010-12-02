Анонс на 2 декабря

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Конституционный Суд Украины обнародует принятое 30 ноября Решение по делу по конституционному представлению 54 народных депутатов Украины о соответствия Конституции Украины (конституционности) положений статей 14, 24, 64, пунктов 7 - 13 раздела VІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год». Судья-докладчик по делу Анатолий Головин.

* Состоится очередное пленарное заседание VI сессии Киевского городского совета.

* Пресс-конференция на тему: «Принятие Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности». Участники: и.о.первого зам.министра регионального развития и строительства Украины Анатолий Беркута, зам.министра регионального развития и строительства Украины Игорь Соколов, зам.председателя Комитета ВРУ вопросов строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь Лысов, а также мэры городов Украины.

* Состоится торжественное открытие Международного Форума по франчайзингу FHI UKRAINE 2010 . Участники: президент Федерации развития франчайзинга в Украине Олег Лащук; торговый атташе Посольства США в Украине Шерил Дукелоу; глава Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский и др. Госкомпредпринимательства поддержал проект «Не ищи работу - начни собственный бизнес!». Операторы и специалисты франчайзингового рынка Нидерландов, Великобритании, России, Италии, Казахстана, Беларуси и Украины проведут мастер-классы и лекции для предпринимателей, инвесторов, представителей финансово-инвестиционных компаний на темы развития.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Проект Жилищного кодекса: позитивные и негативные новации. Перспективы решения проблем ЖКХ в Украине». Участники: экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, ген.директор «Украинской юридической компании», юрист, адвокат Олег Мусиенко. Также приглашен один из авторов проекта Жилищного кодекса, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, народный депутат Украины Юрий Сербин.

* Состоится брифинг по теме «Подготовка Укрзализныци к праздничным зимним перевозкам. Назначение дополнительных поездов». В мероприятии примет участие заместитель генерального директора Укрзализныци Леонид Лобойко.

* На Майдане Незалежности состоится пресс-брифинг члена Национального координационного совета предпринимателей, куратора протестов в Западном регионе Евгения Шаповаленко на тему: «Майдан-2 - что дальше? Инициатива создания общественного движения «Економічна воля».

* Пресс-конференция на тему: “Кабмин в третий раз заблокировал Постановление о введении фотоиллюстраций на пачках сигарет”. Участники: Константин Красовский, зав.отделом контроля за табаком Украинского института стратегических исследований МЗ Украины, участник от официальной делегации 4-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ВООЗ по борьбе против табака; Андрей Скипальский, председатель правления Регионального центра гражданского представительства «Жизнь»; Леся Оробец, народный депутат, один из авторов закона; Олег Мусий, президент Всеукраинского врачебного общества. Во время пресс-конференции будет развернута мини-выставка сигарет из разных стран мира (Таиланд, Уругвай, Швейцария, Египет, Великобритания) с фотоиллюстрациями на пачках.

* Состоится обсуждение предложений по изменению Закона Украины «О защите персональных данных», который вступает в действие 1 января 2011 года. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, вице-президент УСПП Валерий Пекар, представители Интернет Ассоциации Украины, Ассоциации внешней рекламы Украины, Ассоциации украинских банков, Лиги страховых организаций Украины, Союза арендаторов и предпринимателей Украины, Федерации металлургов Украины и других общественных и отраслевых ассоциаций.

* Начнет работу Прямая линия читателей газеты «Комсомольская Правда в Украине» при участии главы Госпотребстандарта Украины Александра Матвийчука .Вопросы: Есть ли мясо в колбасе, которую мы едим? Можно ли верить знаку "Без ГМО"? Когда молоко из супермаркета перестало быть полезным?

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Революция в строительной отрасли Украины”. В работе примут участие: вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, глава Украинской Строительной Ассоциации (УБА) Лев Парцхаладзе и глава экспертного совета УБА, выдающийся украинский архитектор Лариса Скорик о реформах в строительной отрасли Украины и в частности, об упрощении разрешительной системы в строительстве. Речь пойдет о реформаторском законопроекте «О регулировании градостроительной деятельности», который одобрен Кабинетом Министров и будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 200-04-52, (093) 258-49-51, mail: pr@u-b-a.com.ua.

* В Счетной палате состоится двусторонняя встреча председателя Счетной палаты Украины В.Симоненко с председателем Счетной палаты Российской Федерации С.Степашиным и подписание Меморандума по результатам проведения совместного параллельного аудита Счетными палатами Украины и Российской Федерации по использованию государственных средств и других источников финансирования, направленных на обеспечение экологической безопасности в Азовско-Черноморском рыбопромышленном бассейне. После подписания Меморандума состоится брифинг председателей Счетной палаты Украины и Российской Федерации.

* Состоится совместная пресс-конференция представителей INTERPOL и «ЕДАПС» на тему: «Электронный (биометрический) паспорт INTERPOL – международный стандарт для проездных документов нового поколения».

* Пресс-конференция зав.отделом долгосрочных прогнозов Института метеорологии Вазири Мартазиновой на тему: «Метеорологические аномалии и нормы в Украине. Какую зиму ожидать украинцам»?

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Аграрии просят внести изменения в Налоговый Кодекс!”. Пресс-конференция общественных организаций АПК об изменениях в Налоговый кодекс по результатами совещания в Министерстве АП. Украинская аграрная конфедерация, Украинская зерновая Ассоциация, Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины проведут завтра совещание в Министерстве АП о неотложной необходимости внесения изменений в положения Налогового Кодекса, касающихся кровных интересов аграриев, - о налогообложении НДС-операций с зерном и техническими культурами, в частности кукурузы. О результатах совещания на пресс-конференции расскажут руководители общественных организаций: президент УАК Леонид Козаченко, президент УЗА Владимир Клименко, председатель АСУ Геннадий Новиков, президент АФЗУ Николай Миркевич (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В УСПП состоится украинско-литовская видеоконференция на тему: «Внедрение систем энергосбережения в ЖКХ». Участники в Киеве: президент УСПП Анатолий Кинах, представители Минрегионстроя Украины, Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, Агентства развития жилищно-коммунального хозяйства, Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины. Будет рассматриваться государственная политика в сфере теплоснабжения, опыт замещения природного газа биотопливом, другими видами альтернативных источников энергии, опыт термомодернизации жилищных и общественных зданий .

* Круглый стол на тему: тему «Доверие к банкиру как обязательное условие банковской деятельности: как возродить?». Организаторы - Ассоциация украинских банков и ИА "ЛигаБизнесИнформ". Участники: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, Дмитрий Гриджук, председатель правления банка «Крещатик», Владимир Заболотный, президент Международного Института Бизнеса, Ярослав Колисник, председатель правления банка «Форум», Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков и др.

* Состоится двухдневный семинар по случаю 10-летия создания Государственного комитета ядерного регулирования. Семинар будет проводиться в формате двух пленарных сессий и панельных дискуссий на темы: «Орхуская конвенция и ядерная энергетика» и «Безопасность новых ядерных объектов».

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