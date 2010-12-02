ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает фоторепортаж «Награждение лидеров крупнейших и самых эффективных компаний страны», в котором пишет – 30 ноября издательство "Экономика", "Инвестгазета" и журнал "ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины" назвали имена крупнейших и наиболее эффективных компаний страны…

http://delo.ua/biznes/ukraina/nagrazhdenie-liderov-krupnejshih-i-samyh-kompanij-strany-foto-148370/

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Также «Дело» публикует материал «Президент наложил не то вето», в котором пишет - президент ветировал Налоговый кодекс. Противников фискальной реформы это не устроило, они обещают продолжить акции протеста…

http://delo.ua/vlast/politika/prezident-nalozhil-ne-to-veto-148318/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сальные подробности», в котором пишет – Госкомитет ветмедицины недоволен качеством животноводческой продукции, поставляемой в Украину из Польши, – в партиях польского сала периодически выявляются антибиотики и кишечная палочка. Однако запретить его ввоз в ведомстве, скорее всего, не решатся, опасаясь резкого роста цен, считают эксперты. После введения такого запрета в 2006 году цены на мясо и колбасную продукцию увеличились на 45%, напоминают они…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1549837

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Кабинет министров не стал усложнять» пишет – правительство решило удовлетворить требования предпринимателей и сохранить нынешнюю упрощенную систему налогообложения. Однако эксперты и участники переговорного процесса считают, что для сохранения единого налога в нынешнем виде необходимо вносить изменения в ряд разделов кодекса, что усложняет процесс его принятия в парламенте…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1549848

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«Коммерсант-Украина» в материале «Стройка быстрого приготовления» пишет – срок получения разрешений для строительства могут сократить до 3-4 месяцев. Соответствующий законопроект вчера одобрил Кабинет министров. Участники рынка уверены, что принятие закона будет способствовать привлечению иностранного капитала в отрасль и снизит стоимость строительства на 10-20%. Но документ не решает главной проблемы отрасли – финансирования…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1549839

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Издание «Экономические известия» в публикации «Правительство активно ищет энергоносители на Кавказе» пишет – сложности в переговорах с «Газпромом» заставляют правительство Николая Азарова активизировать сотрудничество с альтернативными поставщиками энергоресурсов на украинский рынок…

http://markets.eizvestia.com/full/pravitelstvo-aktivno-ishhet-energonositeli-na-kavkaze

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Также «Экономические известия» в публикации «Отечественные производители обещают поставки асинхронных двигателей» пишут - украинские производители городского электротранспорта могут отказаться от оснащения троллейбусов импортными двигателями и перейти на отечественные. На ЛАЗе говорят о готовности закупить партию новых двигателей «Электротяжмаша» уже в этом году в случае, если производитель пойдет на ценовые уступки…

http://markets.eizvestia.com/full/otechestvennye-proizvoditeli-obeshhayut-postavki-asinhronnyh-dvigatelej

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«Газета по-киевски» в публикации «Жилищный кодекс отложили до более спокойных времен» пишет – эксперты, видевшие проект, уже успели накопать в нем скользкие моменты и окрестить его нарушающим свободу и права граждан…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/02/012123.html

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Издание «Сегодня» в публикации «ГАИ нельзя «сидеть в кустах», но можно ездить на машинах-«невидимках» пишет – Интернет «взорвала» новость о том, что отменено распоряжение МВД №466, ограничивающее права инспекторов ГАИ, и теперь, мол, гаишники начнут заниматься произволом…

http://www.segodnya.ua/news/14200878.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дружба» Киева и Москвы: внеблоковая Украина рискует оказаться в экономической блокаде» пишет – последняя встреча Януковича и Медведева принесла Украине не столько осязаемые результаты, сколько дала пищу для размышлений - чего же все-таки больше во взаимоотношениях двух стран - позитива или негатива...

https://economics.unian.net/rus/detail/68864

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия не пожалела нефти для блокирования трубопровода Одесса-Броды» пишет – Россия, после долгого раздумья, увеличила поставки нефти в Украину. К такому решению ее подтолкнула успешная прокачка в аверсном режиме нефтепровода Одесса-Броды. Украина получила шанс диверсифицировать поставки черного золота в Европу, но конкурент РФ не нужен, и она стала забивать до отказа трубопровод «Дружба»…

https://economics.unian.net/rus/detail/68818

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «E. On сдала «Газпром» пишет – старейший иностранный акционер «Газпрома» - немецкая E. On избавилась от акций концерна, выручив 3,4 млрд евро: 2,7% покупает Внешэкономбанк (ВЭБ), еще 0,8% уже продано на рынке…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250987/eon_sdala_gazprom

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Издание «Известия» в публикации «Европа пойдет нашим лесом» пишет – Госдума РФ уже до конца этого года примет поправки в Лесной кодекс. В главном "зеленом" документе страны впервые появятся такие понятия, как охрана и воспроизводство насаждений. Тогда, уверены в Рослесхозе, лес перестанет пропадать в неизвестном направлении, например, при прокладке дорог и ЛЭП. Одновременно в стране развернется производство биотоплива - современных дров, которые не оставляют золы. В правительстве рассчитывают к 2020 году экспортировать до 8 млн. тонн таких пеллет…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148966/

(УНИАН)