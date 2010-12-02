Тимошенко сегодня вызывают на допрос в Генпрокуратуру
10:28, 02 декабря 2010Разное
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Сегодня в 15.00 лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
"Генеральная прокуратура активизировала политический террор против оппозиционной партии «Батькивщина». Как известно, ЯНУКОВИЧ дал прямое указание генеральному куму Виктору ПШОНКЕ (генеральный прокурор - УНИАН) усилить преследование оппозиции и разгромить «Батькивщину», - отметили в пресс-службе.
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