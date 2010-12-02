Тимошенко сегодня вызывают на допрос в Генпрокуратуру

Сегодня в 15.00 лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

"Генеральная прокуратура активизировала политический террор против оппозиционной партии «Батькивщина». Как известно, ЯНУКОВИЧ дал прямое указание генеральному куму Виктору ПШОНКЕ (генеральный прокурор - УНИАН) усилить преследование оппозиции и разгромить «Батькивщину», - отметили в пресс-службе.