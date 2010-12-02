Путин отмечает попытки внести раскол между ним и Медведевым

Премьер-министр России Владимир ПУТИН отмечает «наглые» попытки внести раскол между ним и Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри КИНГУ.

«Вы знаете, когда мы с господином МЕДВЕДЕВЫМ решали вопрос о том, как будем выстраивать наши отношения, о том, как нам построить избирательную кампанию, выборную президентскую кампанию в 2008 году, то мы прекрасно отдавали себе отчет в том, что очень многие попытаются внести раскол в наши общие подходы в строительстве Российского государства и в развитии экономики», - сказал В.ПУТИН.

«Потому что это наше взаимодействие является существенным фактором внутренней политики страны, но мы, откровенно говоря, даже не подозревали, что это будет делаться с такой наглостью, нахрапом и так беспардонно», - подчеркнул он.

По словам В.ПУТИНА, «заявления подобного рода нацелены на то, чтобы оскорбить одного из нас, задеть чувство собственного достоинства, побудить к каким-то шагам, которые бы разрушили продуктивное взаимодействие по управлению страной».

«Должен вам сказать, что мы к этому уже привыкли. И прошу всех, кто предпринимает такие попытки, успокоиться», - заверил он.

В.ПУТИН подчеркнул, что работает в тесном контакте с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, и давно принято решение, что «мы примем согласованное решение по поводу (президентских) выборов 2012 года в интересах российского народа».

«До выборов еще достаточно долго. Они должны у нас состояться в апреле 2012 года. Повторяю еще раз: мы будем консультироваться и примем это решение, исходя из экономической, социальной, политической ситуации в стране», - отметил В.ПУТИН.