Кабмин предлагает доверить Минюсту защиту интересов Украины в иностранных судах

Кабинет Министров предлагает усовершенствовать механизм защиты интересов государства в иностранных судах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, проект изменений к порядку осуществления защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины был принят вчера, 1 декабря, на заседании правительства.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, правительство предлагает устранить пробелы в существующем порядке представительства интересов государства в иностранных юрисдикционных органах и урегулирования споров при участии иностранных субъектов. В частности, основные функции по обеспечению защиты интересов государства в иностранных судах предлагается сосредоточить в пределах одного центрального органа исполнительной власти – Министерства юстиции Украины.

Кроме того, предлагаются мероприятия по усовершенствованию координации действий органов власти во время урегулирования споров и рассмотрения дел в иностранных юрисдикционных органах, а также по усовершенствованию процедуры урегулирования споров и выплат украинской стороной в случае урегулирования спора с иностранным субъектом. Предлагается определить процедуру подачи иска от имени государства Украина в случае выявления правовых оснований для подачи такого иска.

По мнению Кабинета министров, указанные мероприятия помогут уменьшить расходы из Государственного бюджета, поскольку их осуществление направлено на урегулирование споров на досудебной стадии рассмотрения спора.

Предложения по усовершенствованию механизма защиты интересов государства в иностранных судах правительство представит на рассмотрение Президента Украины и будет рекомендовать утвердить их президентским указом.