Главное на 2 декабря (вечер)

Новости ТЭК

«Газпром» заявляет о достигнутой на встрече с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО договоренности создать два совместных предприятия с НАК «Нафтогаз Украины»: по добыче угольного метана и освоению структуры Палласа на шельфе Черного моря.

В свою очередь Министерство топлива и энергетики Украины подтверждает, что вопрос создания таких СП действительно обсуждался на прошедшей 1 декабря встрече в Москве, однако ничего не говорит о достигнутых на этот счет договоренностях.

«Стороны договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Палласа на шельфе Черного моря», – говорится в сообщении «Газпрома», размещенном на сайте компании.

«Стороны, в частности, обсудили вопрос создания совместного предприятия между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» по добыче угольного метана и освоения структуры Палласа на шельфе Черного моря, а также другие вопросы стратегического сотрудничества на условиях равноправного партнерства в рамках последних договоренностей между президентами Украины и России во время встречи, которая прошла в Москве в пятницу, 26 ноября», - сказано в сообщении Минтопэнерго Украины.

Как сообщалось, в конце апреля российский премьер Владимир ПУТИН по итогам встречи с украинским коллегой Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и «Нафтогаз». В качестве первого шага было предложено создать на паритетных условиях совместное предприятие, в которое с украинской стороны вошли бы добычные и транспортные активы, а со стороны «Газпрома» - месторождения аналогичной стоимости.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР в начале сентября сообщил, что Украина уже назвала ряд компаний, которые могли бы провести оценку газотранспортной системы Украины и российских газовых месторождений.

Украинское руководство неоднократно подчеркивало, что готово к созданию СП в газовой сфере только на равноправных условиях и не видит оснований для спешки в этих вопросах.

АЭК «Киевэнерго» отказалась отчитываться о начале отопительного сезона в столице перед депутатами Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Киевсовета заместитель Киевского городского головы – секретарь горсовета Олесь ДОВГИЙ, ссылаясь на свои переговоры с председателем правления «Киевэнерго» Эдуардом СОКОЛОВСКИМ.

По словам О.ДОВГОГО, на требования к «Киевэнерго» отчитаться перед депутатами он получил ответ, в котором главным тезисом было то, что «Киевэнерго» не является компанией коммунальной собственности, подавляющая часть акций ее находится в сфере управления Кабмина и частных структур, поэтому компания не является подотчетной Киевсовету и оставляет за собой право не отчитываться перед депутатами.

Вместе с тем О.ДОВГИЙ сообщил, что, поскольку вопрос является очень важным, он инициировал встречу с Э.СОКОЛОВСКИМ, на которой была достигнута договоренность не углублять конфликт и попробовать наладить отношения. По словам О.ДОВГОГО, было озвучено предложение создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители «Киевэнерго», депутаты Киевсовета и другие специалисты, которые будут работать над оперативным решением всех спорных вопросов «Киевэнерго», Киевсовета и киевской общины.

О.ДОВГИЙ отметил, что сам начнет эти переговоры и убежден, что будет найден эффективный механизм решения всех существующих на сегодняшний день проблем. Секретарь Киевсовета сказал, что ожидает эффективной работы от указанной рабочей группы и соответствующую реакцию со стороны «Киевэнерго». По словам О.ДОВГОГО, он берется обеспечить присутствие «Киевэнерго» в работе указанной группы.

«В случае, если через две недели не удастся наладить работу, будем искать другие пути», - отметил О.ДОВГИЙ, посоветовав депутатам сейчас убрать эмоциональную составляющую при решении проблемы с «Киевэнерго» и настроиться на конструктивную работу.

В то же время представитель Блока Черновецкого Виктор ГРИНЮК, взяв слово, озвучил инициативу решить ситуацию, обратившись непосредственно к владельцу «Киевэнерго». В.ГРИНЮК отметил, что сегодня в Киевской городской государственной администрации есть большой потенциал, который составляют бывшие руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, в частности Александр ПОПОВ, Руслан КРАМАРЕНКО, Александр МАЗУРЧАК а также Сергей ЗИМИН, но при этом конфликт с «Киевэнерго» продолжается длительное время, и отключения в столице тепла повторяются снова и снова. И после этого депутат сказал: «Нужно обратиться к публичному владельцу компании Ринату АХМЕТОВУ». По его мнению, такое непосредственное обращение может дать позитивные результаты.

Финансы

Глава переговорной группы от Центрального штаба спасения предпринимательства, председатель правления Института поддержки регуляторной реформы в Украине Владимир ДОРОШ заявляет, что предприниматели никакого меморандума с правительством не подписывали, и после встречи Президента Виктора ЯНУКОВИЧА с предпринимателями в субботу, 27 ноября, в палаточном городке на Майдане Незалежности в Киеве, никаких встреч и переговоров не проводилось.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Сегодня есть немало информации, что были и встречи, и проведен референдум, но это власть выдает желаемое за действительное, чтобы имитировать свои действия в глазах Президента, поскольку наши требования четкие и неизменные: полное ветирование Налогового кодекса. Мы требуем, чтобы бюджет в следующем году формировался на старой, существующей базе налогообложения (поскольку невозможно документ качественно переработать за сутки или двое), и чтобы новый Налоговый кодекс, который будет принят в начале следующего года, вступал в действие с 1 января 2012 года, как это предусматривает закон о бюджете», - сказал В.ДОРОШ.

Он отрицает слухи, что за организацией акций протеста предпринимателей стоят какие-либо политические силы. «Эта акция проходит без каких-либо политических лозунгов, без какой-либо поддержки политических партий. Да, у нас есть определенная поддержка отдельных депутатов, которые проводят на Майдане встречи с избирателями, чтобы палаточный городок «Город Свободы» мог стоять, и чтобы мы могли отстоять свои законные права и интересы. Если палаточный городок исчезнет, тяжело будет вести какие-либо переговоры», - подчеркнул представитель переговорной группы.

Комментируя слова премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что протестующие «замарали черной краской весь позитив от налоговой реформы», В.ДОРОШ отметил: «Меня удивляет позиция господина АЗАРОВА. Буквально вчера-позавчера он признавал, что есть нарушения, представители Партии регионов признают, что в этом Налоговом кодексе есть 11 нарушений Конституции. Господин АЗАРОВ также заявлял, что он был удивлен, что предприниматели хотят платить налоги. Как будто мы этого не хотели! А сегодня другая риторика. Я так понимаю, что окружение (Президента) хочет исказить ситуацию, чтобы сохранить свои должности».

Вместе с тем, В.ДОРОШ подчеркнул, что предприниматели выступают за конструктивный диалог с властью и осознают необходимость реформирования налоговой системы.

«Мы понимаем, что за 12 лет те ставки от 20 до 200 гривен, действительно, не отвечают реалиям. Мы предлагали спокойно все увеличить в 5 раз. То есть, сделать минимум от 100 до 1000 гривен «вилку», но не 500 максимум. Пусть люди показывают нормально свои доходы и платят больше налогов. Кто-то заплатит 100 гривен, но большинство заплатит 500, 800, 1000. А из этой тысячи 42% будут идти в Пенсионный фонд, так, как это было раньше, и тогда человек не будет знать ни сотрудников Пенсионного фонда, ни налоговиков. Он заплатит за патент, и будет думать, как развивать бизнес, и не будет думать, что завтра его будут проверять».

Комментируя информацию о возможной встрече предпринимателей, которые принимают участие в акции протеста на Майдане Незалежности, с Президентом, В.ДОРОШ сообщил: «Я слышал, что какая-то переговорная группа и туда вписываются представители. Но я еще раз отмечаю: ни одно уполномоченное лицо от координационного совета предпринимателей никакого меморандума с правительством не подписывало, и ни о какой рабочей группе речь не шла».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря на Правительственном портале появилось сообщение о том, что правительственная рабочая группа и представители малого бизнеса, работающие по упрощенной системе налогообложения, подписали Меморандум по согласованию совместных действий по Налоговому кодексу. Как сообщает Правительственный портал, подписание состоялось по результатам переговоров, очередной раунд которых состоялся 1 декабря.

Согласно меморандуму, стороны пришли к согласию, что необходимо создать стабильные и неизменные условия для работы предпринимателей Украины, что должно быть соответствующим образом отображено в тексте Налогового кодекса.

По данным Кабинета министров, правительство и предприниматели согласились создать Координационный совет малого и среднего бизнеса при Кабмине и включить представителей малого и среднего бизнеса в состав общественных советов и коллегий при органах исполнительной власти.

В то же время, в соответствии с текстом документа, к 1-му, 2-му, 13-му и 14-му разделам Налогового кодекса будут внесены согласованные сторонами изменения.

“Стороны также договорились не применять штрафные санкции по пенсионным взносам, начислены на 01.12.2010 для предпринимателей - плательщиков единого налога, и к 01.01.2011 доработать законодательство по вопросам единого социального взноса”, – говорится в сообщении.

“Кроме того, меморандумом предусмотрено ввести мораторий на преследование участников акций протеста. Также предусмотрено, что руководители ведомств, допустившие ошибки при подготовке Налогового кодекса, будут привлечены к ответственности”, – сообщает Правительственный портал.

Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений закона о государственном бюджете Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС было принято 30 ноября и обнародовано сегодня.

В частности, признана неконституционной ст. 14 госбюджета касательно полномочий министра финансов Украины по поручению Кабинета министров брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением займов и предоставлением госгарантий.

Также признана неконституционной ст. 24 госбюджета, которой предусмотрено разрешение в процессе приватизации государственного имущества оплачивать его стоимость в свободно конвертируемой валюте.

Неконституционной признана и ст. 64 госбюджета, которая устанавливает, что к членам семьи льготника при предоставлении льгот относится жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет); не женатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства І и ІІ группы или инвалидами І группы; лица, которые проживают вместе с инвалидами войны І группы и ухаживают за ними при условии, что инвалид войны не находится в браке; нетрудоспособные родители; лица, которые находятся под опекой и попечительством граждан, имеющих право на льготы, если они живут вместе.

Конституционный Суд также признал несоответствующим Конституции п.7 раздела 7 заключительных положений госбюджета касательно полномочий правительства по соглашению с Бюджетным комитетом парламента принимать решения относительно пересмотра некоторых размеров выплат, определенных законодательством, которые предусматривают дополнительные расходы с государственного и местных бюджетов.

Кроме того, КС признал неконституционными пункты 8-13 заключительных положений госбюджета.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент в пятницу, 3 декабря, рассмотрит предложения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА к Налоговому кодексу.

Об этом спикер сказал в эфире радио «Эра-FM».

По его словам, маловероятно, что в четверг парламент будет рассматривать предложения Президента к Налоговому кодексу, а «пятница вероятнее потому, что дальше откладывать нельзя».

В.ЛИТВИН считает, что парламент примет Налоговый кодекс в новой редакции, учтя предложения главы государства. Он подчеркнул, что это необходимо сделать, поскольку государственный бюджет на 2011 год должен приниматься уже на новой налоговой базе.

По мнению В.ЛИТВИНА, В.ЯНУКОВИЧ принял «нелегкое, но ответственное решение» ветировать ряд норм Налогового кодекса. Он подчеркнул, что «власти надлежит демонстрировать мужество и признавать свои просчеты».

Строительство

Проект Жилищного кодекса до конца текущегогода в Верховной Раде рассматриваться не будет.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Владимир РЫБАК в ходе заседания комитета.

«В декабре месяце Жилищный кодекс рассматриваться в Верховной Раде не будет», - сказал он.

В ходе обсуждения данного вопроса заместитель главы комитета Юрий СЕРБИН предложил вынести проект Жилищного кодекса на повторное второе чтение вместо третьего чтения, для того чтобы иметь возможность вносить в проект изменения. По его словам, третье чтение не позволяет вносить в законопроект замечания.

Вместе с тем В.РЫБАК отметил, что необходимо время для информирования населения о положениях проекта Жилищного кодекса, принятого в первом чтении, а также для внесения изменений и обсуждение проекта с общественными организациями.

«Мы рассматриваем сегодня закон с точки зрения второго чтения. После этого мы должны еще раз обсудить этот вопрос, если нужно, привлечь общественные организации», - добавил он.

Верховная Рада Украины установила мораторий на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом закона "О моратории на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева" проголосовал 341 народный депутат из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Задачей этого Закона является предотвращение массовых проявлений удаления зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства в г. Киеве, что вызывает гибельные последствия для природной среды, санитарно-гигиенических и рекреационных условий жизни и здоровья граждан в городе Киеве - столице Украины, а также их эстетичного воспитания. Отношения в сфере охраны и содержания зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева регулируются законами Украины "Об охране окружающей природной среды", "О растительном мире", "О Красной книге", "О благоустройстве населенных пунктов", "О столице Украины - городе-герое Киев", этим Законом и другими нормативно-правовыми актами.

Законом вводится мораторий сроком на 5 лет на удаление зеленых насаждений на таких объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева: в скверах, ботанических садах, в парках, лесопарках, а рекреационных зонах, лесах г. Киева; в урочищах с крутыми склонами; зеленых насаждений придомовых территорий; на берегозащитных участках и в водоохранных зонах; на островах реки Днепр в пределах территории г. Киева.

Выборочное удаление отдельных зеленых насаждений на объектах благоустройства зеленого хозяйства может осуществляться в случае отчуждения земельного участка в случае общественной необходимости и для общественных потребностей, удаления аварийных деревьев или ликвидации последствий стихийного бедствия, аварийной и чрезвычайной ситуации. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, если падение деревьев вызывает угрозу жизни и здоровью людей, повреждение зданий и сооружений, коммуникаций, угрозу безопасности дорожного движения, удаление отдельных зеленых насаждений проводится в незамедлительном порядке без оформления разрешения. Факт удаления зеленых насаждений оформляется актом осмотра представителями органов исполнительной власти по вопросам чрезвычайных ситуаций, районных в г. Киеве государственных администраций, с привлечением представителей исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и специализированных предприятий, которые проводят удаление отдельных зеленых насаждений. Акт составляется на протяжении двадцати четырех часов с момента удаления аварийного дерева. Специальные уполномоченные центральные органы исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и его органы на местах осуществляют контроль над соблюдением моратория на удаление зеленых насаждений, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 2-3 этого Закона.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

(УНИАН)