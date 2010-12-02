Главное на 2 декабря (вечер)

Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

За новую редакцию Налогового кодекса проголосовали 7 народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина» и 13 – из фракции НУ-НС.

Перед этим народные депутаты поддержали все предложения Президента в Налоговый кодекс.

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Решение принималось без обсуждения. Перед этим выступили только первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА и председатель Комитета ВР по вопросам таможенной и налоговой политики Виталий ХОМУТЫННИК.

Напомним, предложения Президента к Налоговому кодексу, которые поступили в ВР, состоят из 25 страниц, а предложения к ряду законов в связи с введением Налогового кодекса – из 9 страниц.

В частности, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил сохранить действующую систему налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.

Об этом говорится в зарегистрированных и обнародованных на сайте Верховной Рады предложениях Президента к Налоговому кодексу.

«Соответствующими положениями Кодекса нарушаются нормы действующей Конституции Украины относительно гарантирования права на предпринимательскую деятельность, обеспечение государством защиты конкуренции в предпринимательской деятельности (статья 42), относительно недопущения сужения содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов (статья 22)», - говорится в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ предложил депутатам исключить главу 1 раздела ХІV Кодекса, которой прописывались новые нормы, регулирующие упрощенную систему налогообложения.

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовали 272 народных депутата из 400 зарегистрированных в сессионном зале.

В законе, по сравнению с его предыдущей редакцией, содержится отказ от института налоговых разъяснений. Определенно также, что налоговый залог распространяется на имущество, балансовая стоимость которого должна соответствовать сумме налогового долга.

Также дополнен закон в части внесения изменений в Гражданский кодекс новыми положениями, которые определяют недействительность соглашений, заключенных с целью, противоречащей интересам государства и общества, и его правовых последствий.

Предусмотрено, что содержание правомочий не может противоречить этому кодексу, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным принципам.

В случае несоблюдения требования о соответствии правомочний интересам государства и общества, его моральным принципам такие правомочия могут быть признаны недействительными.

Если признанные судом недействительные правомочия были совершены с целью, заведомо противоречащей интересам государства и общества, то при наличии умысла у обеих сторон – в случае выполнения правомочний обеими сторонами – в доход государства по решению суда стягивается все полученное ими по соглашению, а в случае выполнения правомочний одной стороной с другой стороны по решению суда стягивается в доход государства все полученное ею и все должное с нее первой стороне на возмещение полученного. При наличии же умысла лишь у одной из сторон все полученное ею по правомочиям должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней или должное ей на возмещение выполненного по решению суда стягивается в доход государства.

Также оставлен действующий порядок зачисления в полном объеме сумм налога на доходы физических лиц в бюджет Киева.

В доходы бюджетов Киева и Севастополя засчитывается 100% налога на доходы физических лиц, котрый платится (перечисляется) в соответствии с Налоговым кодексом Украины на территории этих городов.

Также предусмотрено, что производство по делам по обращениям органов государственной налоговой службы при осуществлении ими предусмотренных законом полномочий осуществляется на основании представления таких органов относительно остановки расходных операций налогоплательщика на счетах налогоплательщика; подтверждения обоснованности административного ареста имущества налогоплательщика; взыскания средств по налоговому долгу.

Представление подается в суд первой инстанции на протяжении 24 часов с момента установления обстоятельств, определяющих обращение в суд, по общим правилам подсудности, установленным этим кодексом, в письменной форме и должно содержать наименование административного суда; наименование, почтовый адрес, а также номер средства связи заявителя; наименование, почтовый адрес, а также номер средства связи, если такой известен, относительно стороны, к которой применяются меры; основания обращения с представлением, обстоятельства, которые подтверждаются доказательствами, и требования заявителя; перечень документов и других материалов, которые прилагаются; подпись уполномоченного лица субъекта властных полномочий, скрепленная печатью.

В случае несоблюдения требований суд сообщает об этом заявителю и предоставляет ему срок, но не более чем 24 часа, для устранения недостатков.

Невыполнение требований суда в установленный срок влечет за собой возвращение заявителю представления и приложенных к нему документов.

Возвращение представления не является препятствием для повторного обращения с ним в суду после устранения его недостатков, но не позже чем на протяжении 48 часов с момента установления обстоятельств, определяющих обращение в суд.

Предприниматели, митингующие на Майдане Незалежности в Киеве, довольны сегодняшним решением парламента, но отмечают, что не исключают в дальнейшем проведения акций.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил один из координаторов акции протеста.

«Мы довольны тем, что произошло. Это еще одна из наших побед, но это не все, чего мы требовали», - сказал собеседник агентства, отметив, что в зависимости от ситуации в дальнейшем предприниматели будут принимать определенные меры.

Отвечая на вопрос, означает ли принятие Верховной Радой предложений Президента то, что палаточный городок сразу будет свернут, собеседник агентства отметил, что это решение будет приниматься коллегиально, а потому он лично не может дать однозначный ответ.

Генеральный координатор забастовки представителей малого и среднего бизнеса против принятия Налогового кодекса Александр ДАНИЛЮК заявляет, что власть планирует сегодня ночью применить силу для разгрома палаточного городка предпринимателей на Майдане Незалежности.

Об этом УНИАН сообщил А.ДАНИЛЮК.

"Я обращаюсь с призывом к представителям средств массовой информации, к журналистам телеканалов с просьбой приехать сегодня в палаточный городок и быть с протестующими до утра для того, чтобы власть знала – грубая расправа над людьми, защищающими свои законные права, станет известной обществу и никому не удастся избежать соответствующей реакции общества", - сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам, вечером около 19.00 предприниматели, продолжающие протестовать на центральной площади столицы, заметили, что на улице Городецкого сосредоточиваются милицейские автомобили со спецсигналами, в частности, так называемые автозаки.

В то же время А.ДАНИЛЮК подчеркнул, что предприниматели не сворачивают акцию протеста, поскольку не считают сегодняшнее принятие Налогового кодекса выполнением требований Майдана. Более того, объявлена полная мобилизация участников акции протеста, чтобы удержать Майдан.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее вызов в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры связан с делом об использовании ее правительством средств, которые получила Украина в рамках Киотского протокола.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Власть обвиняет меня в том, что экологические деньги Киотского протокола я во время разгара мирового финансового кризиса израсходовала на пенсионные выплаты – это главное обвинение, вокруг которого мне предъявлялись все претензии и задавались все вопросы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре.

Экс-премьер-министр подчеркнула, что отмеченные средства находятся на счетах Министерства охраны окружающей среды. "Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола, – это достаточно большие деньги – 320 миллионов евро не израсходованы. Я показала следователям, что они находятся на специальных счетах Министерства экологии и природопользования и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые позволят эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть израсходованы», - добавила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во времена ее премьерства пенсии выплачивались за счет средств, выведенных из теневого оборота. "Пенсии мы платили с большим сложностями, но платили, заработные платы платили во время кризиса, потому что мы изымали деньги из теневого оборота, кланов, которые сегодня пришли к власти", - подчеркнула экс-премьер.

Лидер партии «Батькивщина» сообщила, что в течение трехчасового допроса отвечала на вопросы следователя, связанные с использованием средств государственного бюджета. Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что предоставила доказательства целевого использования бюджетных средств. "Очень большое количество вопросов было, очень специфическая тема, которая связана с функционированием государственных финансов, но я доказала, что эти деньги находятся на специальных счетах в полном объеме, в полной целостности и распоряжении министерства", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер проинформировала, что ее вызывали на допрос в качестве свидетеля. "Я думаю, что после того, как следователи с удивлением узнали, что все деньги на месте, им просто нечего было мне предъявлять – подписку о невыезде или что-то еще», - считает экс-глава правительства.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" по защите прав потребителей.

"За" принятие соответствующего решения проголосовали 288 народных депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом внесены изменения в Закон "О защите прав потребителей", в частности, в статье 9 закреплено право продавца объявлять более длительный срок обмена товара надлежащего качества и в статье 23 установлена санкция за нарушение указанного права потребителей.

Внесены также изменения в статью 707 Гражданского кодекса Украины, согласно которым покупатель имеет право на протяжении 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять непродовольственный товар надлежащего качества в месте покупки или в других местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, комплектации и пр.

Законопроект о проведении первого этапа пенсионной реформы правительство планирует подготовить и подать в Верховную Раду до 10 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«До 10 декабря мы должны подать его в Верховную Раду», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что сейчас проходит тщательная подготовка документа. При этом он подчеркнул, что реформу проводить будет довольно сложно.

«Сейчас мы серьезно отрабатываем этот вопрос. Нелегкая будет реформа, сразу хочу сказать», - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что по законопроекту будет проведена довольно тщательная разъяснительная работа.

«Будет достаточно времени, чтобы обсудить его всесторонне», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что при проведении пенсионной реформы будут предусмотрены компенсаторы, позволяющие максимально плавно проводить увеличение пенсионного возраста.

(УНИАН)