Анонс на 3 декабря

* Состоится конференция «Влияние мирового финансового кризиса на деятельность органов местного самоуправления. Пути реформирования системы местных финансов в Украине». Организаторы - Секретариат КМУ в сотрудничестве с Минфином Украины и Программой СЕ «Усиление местной демократии и поддержка реформ местного самоуправления в Украине». Будет презентован отчет Совета Европы «Влияние экономического кризиса на местное самоуправление в Европе», инструментарий Совета Европы по вопросам местных финансов, а также обсуждены возможные пути преодоления последствий финансового кризиса для органов местного самоуправления в Украине и других европейских странах. Планируется участие: вице-премьер-министра Украины Виктора Тихонова, руководителя Департамента местной и региональной демократии и доброго управления Генерального Секретариата Совета Европы Альфонсо Зарди и др.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* При участии Премьер-министра Украины Н.Азарова, министра труда и социальной политики В.Надраги, представителей АПУ, КМУ, ВРУ, центральных органов исполнительной власти, общественных организаций инвалидов состоится торжественная церемония открытия общегосударственных мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. В частности, будет открыта Всеукраинская выставка изделий, художественных произведений, изготовленных инвалидами, продукции протезно-ортопедических предприятий и предприятий общественных организаций инвалидов к Евро-2012, вручены государственные, правительственные и ведомственные награды активистам общественных организаций инвалидов. Концерт, посвященный Международному дню инвалидов.

* Состоится пресс-завтрак на тему: «Чем угрожает новая система субсидий молочной отрасли?». Организатор - Европейская Бизнес Ассоциация. Участники: Анна Деревьянко, Исполнительный директор ЕБА; Дарио Маркетти, председатель Молочного комитета ЕБА, ген.директор «Данон Украина»; Ренато Рузчик, ген.директор ЗАО «Лакталис-Украина».

* Круглый стол на тему: "Проблема потерь украинской экономики, банков, населения от шоковой девальвации гривны 2008 года и пути ее снятия". Учасники: В. Базилевич, декан Экономического факультета КНУ; О.Бондарь, первый вице-президент АУБ; В. Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; А.Кинах, президент УСПП; В.Мищенко, директор Центра научных исследований НБУ и др.

* На Майдане Незалежности состоится публичное подписание обращения к Президенту Украины в поддержку требований предпринимателей на Майдане - власть должна прислушиваться к народу, принимая такие важные решения, как Налоговый кодекс. Общественность также призывает нынешнюю власть провести административную реформу, сократить расходы государственного бюджета на управление, провести реформу системы социального и пенсионного обеспечения, а также принять действенные антикоррупционные законы и выполнять их. Инициаторы публичного подписания обращения - организации, реализующие общественную кампанию Новый Гражданин.

* Круглый стол на тему: «Налаживание эффективного сотрудничества ради безопасности украинских рабочих», который состоится по результатам Парламентских слушаний «О состоянии промышленной безопасности и охраны труда». Организатор: Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. Приглашены: Олег Шевчук, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда; Вячеслав Коломиец, зам.министра труда и социальной политики Украины; Сергей Украинец, зам.председателя ФПУ; Алексей Мирошниченко, исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины; Юрий Мельников, директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и др.

* 12-30 - в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Чего добился Майдан от власти?". В пресс-конференции примут участие члены Координационного Совета малого и среднего бизнеса при Кабинете министров Украины: Владимир ЛЕВИН (ассоциация "Украинский рынок"), Юрий БОРЩЕНКО (Одесская областная ассоциация предпринимателей), Виктор КУДЛАЙ (представитель малого и среднего бизнеса г. Одессы), Алексей КАЛАШНИКОВ (председатель Ассоциации предпринимателей Одессы).

* Н.Королевська зустрінеться з журналістами та надасть відповіді на їх запитання. Засідання «круглого столу» на тему: «Перспектива побудови системи захисту інтересів малого та середнього бізнесу». Організатор: парламентський Комітет з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Дальнейшая стратегия развития движения против Налогового кодекса". Участники: координатор комитета, Всеукраинский комитет "Наступ" Руслан Секела; представитель центрального штаба, Всеукраинский комитет "Наступ" Василий Заставнюк; Всеукраинский профсоюз работников рынков, торговли и предпринимателей Владимир Мартыненко; Украинская национальная громада Юрий Збитнев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Прямая телефонная линию КМУ при участии министра культуры и туризма Украины Михаила Кулиняка на тему: «Охрана достопримечательностей культурного наследия в Украине». Брифинг для СМИ.

* Пресс-конференция на тему: «Какой будет транспортная инфраструктура Киева в ближайшие годы и как решится вопрос велосипедных дорожек?». В работе примет участие начальник Главного управления транспорта и связи КГГА Евгений Водовозов.

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