Украина и Сирия намерены создать зону свободной торговли. Об этом сообщили президенты обеих стран на встрече в расширенном составе, которая проходит в Киеве в рамках визита Президента Сирии Башара АЛЬ-АСАДА в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что “мы рассматриваем Сирийскую Арабскую Республику как одно из наиболее влиятельных и авторитетных государств не только в ближневосточном регионе, но и во всем арабском, исламском мире”.

Президент Украины выразил уверенность, что сегодняшние переговоры дадут мощный импульс развитию дальнейших отношений Украины и Сирии по всем направлениям. «Нам необходимо принять все меры для обеспечения политического диалога на самом высоком уровне», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что обоим государствам целесообразно развивать, в частности межпарламентские отношения, которые сейчас, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, используются не в полной мере.

В свою очередь Президент Сирии отметил, что «сегодня мы встречаемся с вами, чтобы подчеркнуть наши ценные исторические связи с вашим государством». По его словам, эти отношения выстроились благодаря многотысячной диаспоре сирийских студентов, которые учились в высших учебных заведениях СССР, а также многочисленной диаспоре - как украинской в Сирии, так и сирийской в Украине.

По словам Б.АЛЬ-АСАДА, необходимо развивать стратегическое партнерство между двумя государствами. По его словам, «это партнерство необходимо начинать с политических консультаций, координации отношений между нашими государствами и завершить его подписанием соглашения о создании зоны свободной торговли».