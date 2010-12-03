Украина и Сирия в феврале завершат переговоры о создании зоны свободной торговли

Украина и Сирия планируют в феврале 2011 года завершить переговоры о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили президенты Украины и Сирии Виктор ЯНУКОВИЧ и Башар АЛЬ-АСАД по окончании двусторонней встречи.

Президент Сирии отметил, что одним из самых главных вопросов в переговорах с Украиной является создание зоны свободной торговли. По его словам, ожидается, что переговоры по созданию ЗСТ завершатся в феврале следующего года. Б.АЛЬ-АСАД убежден, что такое соглашение даст новые возможности сотрудничеству между Украиной, как влиятельным государством с выходом к Черному морю, и Сирией, как важной страной на Средиземном море.

Отвечая на вопрос журналистов, почему соглашение о создании ЗСТ не было подписано во время его нынешнего визита, как планировалось ранее, Президент Сирии отметил, что, действительно, соглашение планировали подписать сегодня, но для его подписания нужны дополнительные согласования.

«Есть желание, есть воля, разногласий нет, а есть лишь бюрократические препятствия», - сказал Президент Сирии.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ добавил, что сегодня договорился с Б.АЛЬ-АСАДОМ, что в январе-феврале делегации обеих стран встретятся и подготовят все необходимые документы для подписания этого соглашения.