10 декабря в Москве главы государств СНГ рассмотрят 20 документов

10 декабря в Москве главы государств рассмотрят 20 проектов документов, направленных на активизацию интеграционных процессов в рамках Содружества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполкома СНГ, заседание Совета глав государств СНГ (СГГ) пройдет в Большом Кремлевском дворце. Также 9 декабря в Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.

Отмечается, что к числу наиболее важных вопросов, предлагаемых для рассмотрения СГГ, относится проект Решения о ходе подготовки проекта Договора о зоне свободной торговли. Договор заменит более 100 действующих соглашений и договоренностей и позволит снять многие из сохраняющихся барьеров во взаимной торговле. В ближайшие месяцы предполагается завершить работу над текстом Договора и в первом полугодии следующего года предложить его главам правительств Содружества для подписания.

«Подписание документа будет способствовать формированию договорной базы для полномасштабной либерализации торговли на территориях государств – участников СНГ», - отмечают в Исполкоме.

Также сообщается, что по предложению Республики Казахстан в повестку дня заседания СГГ внесен вопрос об объявлении 2011 года Годом повышения продовольственной безопасности в Содружестве Независимых Государств. Этот же вопрос накануне будет обсужден главами внешнеполитических ведомств.

В гуманитарной сфере планируется, в частности, обсудить и принять решение по проекту Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

Помимо этого документа к гуманитарной составляющей взаимодействия в рамках СНГ относится и проект Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры, основной целью которого является формирование общего культурного и информационного пространства стран Содружества. Он будет рассмотрен на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД). В рамках своей компетенции СМИД планирует также рассмотреть и принять Решение об Информации о деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Сообщается, что значительная часть проектов документов, внесенных на рассмотрение СГГ (накануне они будут согласованы министрами иностранных дел), посвящена вопросам углубления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности.

Предполагается, в частности, обсудить и принять документы, регламентирующие военное сотрудничество, реализацию согласованной пограничной политики.

Кроме того, на заседании ожидается подписание программ сотрудничества в сферах борьбы с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействия наркомании, а также торговле людьми на период с 2011 по 2013 год.

В области политического сотрудничества сначала министры иностранных дел, а затем президенты рассмотрят проект Решения о взаимодействии государств – участников Содружества Независимых Государств в рамках ОБСЕ.

«Ожидается, что на заседаниях будут подведены итоги председательства Республики Казахстан в ОБСЕ в текущем году и поддержана заявка Украины на председательство в этой организации в 2013 году», - говорится в сообщении.

Также на заседаниях СМИД и СГГ планируется обсудить итоги проведения в странах СНГ мероприятий в рамках празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и вопрос об Обращении Совета глав государств Содружества Независимых Государств в связи с 25-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

В повестку дня заседаний включены также вопросы, направленные на совершенствование механизмов разрешения экономических споров в рамках Содружества, защиту прав и законных интересов хозяйствующих субъектов государств – участников СНГ.