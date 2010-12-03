В Астане Совет министров иностранных дел ГУАМ подытожил результаты деятельности

В Астане Совет министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ подытожил результаты деятельности в текущем году и наметил приоритеты работы на перспективу.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в четверг в Астане, в рамках Саммита ОБСЕ под председательством министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО состоялось 13-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

В заседании также приняли участие министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Араз АЗИМОВ, заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андрей ПОПОВ, заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН, а также Генеральный секретарь ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ.

СМИД заслушал информацию о ходе выполнения Плана действий Организации до конца 2010 года, обсудил вопросы взаимодействия в одного из пунктов повестки дня 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН «Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития», а также относительно проекта резолюции «Сотрудничество между ООН и ГУАМ». Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств приняли решение об утверждении планов взаимодействия дипломатических представительств государств-членов ГУАМ при других международных организациях на период 2010-2011 годов.

СМИД обсудил вопросы отраслевого сотрудничества, принял решения об утверждении стран-координаторов отраслевых рабочих групп ГУАМ на период 2011-2012 годов и о создании Совместной комиссии по вопросам сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Участники заседания поддержали предложения о разработке документа, касающегося механизма функционирования рабочего органа, координирующего действия сторон по выполнению положений Соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУУАМ от 20 июля 2002 года, и Правил определения страны происхождения товаров в соответствии со стандартами ВТО, о проведении «Инвестиционного форума», заседания Делового Совета ГУАМ и конкурса «Лучший банк ГУАМ – 2010».

СМИД позитивно оценил продвижение совместного туристического продукта «ГУАМ-Япония», а также результаты проведения совместных операций правоохранительных органов «Наркостоп-2010» (15 сентября – 15 октября 2010 года) и «Перехват-2010» (1-30 октября 2010 года). СМИД поддержал другие инициативы, в частности, создание механизмов Виртуального центра ГУАМ для углубленного оперативного сотрудничества между правоохранительными и другими компетентными органами, отметил работу по организации совместного семинара ГУАМ-Япония в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, активизацию усилий по обеспечению участия государств-членов ГУАМ в реализации «флагманских» инициатив Восточного Партнерства «Интегрированное управление границами» и «Предупреждение, готовность и реагирование на природные и техногенные катастрофы».

Также на повестке дня стояли вопросы сотрудничества ГУАМ со странами-партнерами, в частности, проведения очередных встреч ГУАМ-США и ГУАМ-Япония на уровне Совета национальных координаторов (СНК), принял за основу рекомендации СНК по платформе 2-й Рамочной программы ГУАМ-США и дал поручения по разработке аналогичной платформы для консультаций в формате ГУАМ-Япония.

Также был обсужден вопрос о переходе председательствования в Организации и принято решение о назначении Генерального секретаря ГУАМ на очередной срок.

Следующее заседание СМИД планируется провести в январе-феврале 2011 года.