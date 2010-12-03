Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Египтом о безвизовом режиме для лиц со специальными паспортами

Кабинет министров Украины издал распоряжение «Об одобрении проекта Соглашения между правительством Украины и правительством Арабской Республики Египет об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или специальными паспортами».



Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, “заключение данного соглашения либерализует режим взаимных поездок представителей государственных органов исполнительной и законодательной власти обеих стран, что, в свою очередь, будет способствовать последующему углублению украинско-египетских партнерских отношений, разноуровневых двусторонних контактов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах”.



“Реализация данного нормативно-правового акта не потребует расходов из государственного бюджета Украины, поскольку согласно Тарифам консульского сбора, который взимается за пределами Украины за оформление визовых документов для въезда в Украину, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 09.08.1999 г. №1457, дипломатическая виза и служебные визы оформляются бесплатно”, - говорится в сообщении.