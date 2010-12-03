В мире серьезно переосмысливают понятие «свобода слова» - бывший премьер Канады

Сегодня во всем мире наблюдается серьезный процесс переосмысления понятия «свобода слова».

Об этом председатель Международного консультативного совета Фонда «Эффективное управление», премьер-министр Канады в 1993 г. Ким КЕМПБЕЛЛ сказала во время конференции на тему: «Что такое свобода слова?», которая состоялась 2 декабря в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

«Круг проблем, связанных со свободой слова, актуален не только для таких стран, как Украина, которая строит новое общество в постсоветскую эпоху, но также «для старых демократий». Например, в Великобритании и Франции можно проследить тесную связь между собственниками медиа и руководством страны. Также в США, которые являются оплотом свободы слова, сейчас многие обеспокоены тем, какое значение их страна вкладывает в понятие свободы слова», - объяснила К.КЕМПБЕЛЛ.

По мнению участников конференции, свобода слова является одним из базовых прав человека и краеугольным камнем системы демократических ценностей, что закреплено в законодательстве большинства стран мира.

Тем не менее, на практике реализация свободы слова гораздо более многогранна и сложна. Право на свободу слова не является абсолютным ни в одной из стран и ограничивается в различных обществах по-разному, в зависимости от их традиций и системы ценностей.

«Мы склонны считать, что самые большие препятствия на пути к свободе слова – это господство могущественных медиа-магнатов или недостаток финансов, который не позволяет открыть новую газету или телеканал. Интернет с его блогами и социальными сетями Facebook, Twitter и т.п. разрушает господство медиа-корпораций, хотя они и продолжают влиять на большинство людей в обществе. Однако мы забываем, что существуют места, где свободе выражения мешают элементарное политическое преследование и ужас жертв в тоталитарных и авторитарных режимах. В таких местах, как Куба, слухи и анекдоты – это единственное возможное проявление свободного духа человека», - подчеркнул в своем выступлении журналист, экс-редактор польской газеты Wyborcza Масиш СТАШИНСКИ.

Участники конференции также уделили особое внимание роли журналистики в построении общественного диалога.

Вице-президент Ассоциации международных журналистов, которые освещают ситуацию в Европейском Союзе, Энн КЕХИЛЛ (Бельгия) в своем выступлении отметила, что свобода слова и свобода прессы – не равнозначные понятия, однако достичь свободы слова невозможно без высоких профессиональных стандартов журналистики.

«Журналисты, чтобы быть столпом демократии, в своей работе должны придерживаться принципов независимости, быть ответственными за достоверность и объективность сказанного, отличать факты от фикции и помогать людям бороться за свободу слова», - сказала она.

Значение ответственности журналиста подчеркнул известный журналист и телеведущий Владимир ПОЗНЕР (Россия).

«В России свободу слова понимают как волю, что хочу, то и говорю. Если это не так, то свобода слова на этом заканчивается. По моему убеждению, на самом деле свобода заканчивается там, где нет ответственности. Самый безответственный человек - это раб, за которого полную ответственность несет хозяин, а самый свободный человек - тот, который понимает свою свободу и ответственность», - заявил В.ПОЗНЕР.

Он также добавил, что полной свободы слова нет нигде.

Участник конференции, представитель одной из самых демократичных стран, – Соединенных Штатов Америки, бывший пресс-секретарь Билла КЛИНТОНА Джо ЛОКХАРТ подытожил, что неотъемлемой частью любой демократии является общественное доверие правительству и СМИ, и лучший способ оправдать это доверие – обеспечить прозрачность государственных структур в сочетании с мощной журналистской инфраструктурой. При этом защита и воспитание свободы слова есть и будут оставаться одной из главнейших проблем в мире, добавил он.

*** Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Эта организация призвана содействовать достижению общественно-политического консенсуса по основным направлениям реализации программ экономических преобразований.

Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран. В их числе экс-премьер-министр Канады К.КЭМПБЕЛЛ, бывший президент Национального банка Венгрии Джорджи ШУРАНИ, ректор Эксетерского колледжа Оксфордского университета Фрэнсиз КЕРНКРОСС, управляющий директор группы компаний «Тройка Диалог», (Россия) Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, управляющий директор украинского офиса международного инвестиционного банка Morgan Stanley Игорь МИТЮКОВ. Международный консультативный совет участвует в формировании стратегии фонда, помогает выбирать и утверждает проекты, а также представляет организацию в Украине и за рубежом.