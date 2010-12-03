Главное за 3 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Налоговый Кодекс



Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой 2 декабря с учетом внесенных главой государства предложений.



Соответствующая информация размещена на официальном сайте главы государства.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на будущей неделе может принять кадровые решения относительно некоторых должностных лиц, которые были ответственными за разработку Налогового кодекса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью телеканалу «Интер», которое выйдет в эфир в воскресенье.

«Скорее всего, на следующей неделе я приму решения кадровые относительно некоторых чиновников в связи с тем, что в этом процессе мы увидели людей, которые, по большому счету, подходили к этому Налоговому кодексу с точки зрения личной, а не государственной», - в частности, отметил Президент.

Как также заметил глава государства, «когда чиновник на таком уровне сидит – я скажу, что это опасно».

«Я хочу, с одной стороны, выразить возмущение тем, что я вынужден был пойти на вето, благодаря тому, что эти люди – чиновники, которые несут ответственность за своевременный и качественный документ, в данном случае Налоговый кодекс, не отработали этот вопрос должным образом”, - отметил глав государства.

«Они пренебрегли точкой зрения гражданского общества, которое является уже достаточно зрелым в нашей стране. И этот процесс, я считаю, убедил всех, потому что люди были настороже; они очень внимательно следили за тем, по какому Налоговому кодексу будет жить страна», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, ситуация вокруг процесса подготовки и принятия Налогового кодекса «была примером того, как нельзя делать».

«По моему глубокому убеждению, этот процесс дал нам в очередной раз опыт. Для нас очень важно, чтобы поддержка общества при принятии таких документов была заложена в основу принятия решения», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

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Участники акции на Майдане не будут продолжать её 6 декабря, а планируют сосредоточиться на разъяснительной работе с предпринимателями в регионах.

Об этом представители Национального координационного совета предпринимателей Украины (НКСПУ), которые выступали в роли координаторов акции протеста предпринимателей на Майдане, сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так представитель НКСПУ Владимир ДОРОШ отметил, что учитывая тот факт, что Президент так и не наложил полное вето на Налоговый кодекс, а всего лишь внес свои предложения, власть так и не выполнила ни одного из требований предпринимателей.

«Первое требование - это полное вето на Налоговый кодекс, требование второе - это отставка правительства и третье требование - это выборы 2011 года» - отметил В.ДОРОШ. - На сегодняшний момент только на половину решено первое требование».

В тоже время, другой представитель НКСПУ Михаил СВИСТОВИЧ отметил, что несмотря на то, что власть так и не выполнила требования бизнеса, но все же заставить ее пойти на определенные уступки удалось.

«Несмотря на то, что мы не удовлетворены результатом, который мы вчера получили, недовольны тем, что не было наложено полное вето на Налоговый кодекс и не выполнены пока другие требования, это все-таки победа. Впервые народ, выйдя массово на улицы, заставил власть отступить, но отступить частично. Но та власть, которая еще вчера нас не замечала, принимала поправки, нажимая на кнопки и не обращая внимания на людей, называя их «барыгами», «спекулянтами», «контрабандистами» вынуждена была пойти на уступки и вынуждена была хоть что-то сделать, чтобы успокоить этих людей» - подчеркнул М.СВИСТОВИЧ.

Он сообщил, что в этих акциях принимали участие большое количество организаций, соответственно на сегодня основная цель - это определиться с требованиями и с тем, «кто с кем идет дальше и до какого момента».

Так, по словам М.СВИСТОВИЧА, НКСПУ «официально разошелся» с той частью предпринимателей, которые не выступают за отставку правительства и за перевыборы Верховной Рады.

При этом он отметил, что НКСУ не планирует продолжать акцию на Майдане, но намерен начать разъяснительную работу с предпринимателями в регионах.

«Сейчас мы не созываем народ на понедельник на акцию. Мы не отказываемся от акций протеста, но мы добавляем новые формы, то есть мы идем в регионы и проводим разъяснительную работу в людьми, как собственно и в Киеве. Разъяснительную работу относительно того, что это вето Президента на самом деле не вето, а всего лишь изменения и дополнения в Налоговый кодекс, и нас это не устраивает. Даже те позитивы, которых мы добились, - это слишком мало» - сказал М.СВИСТОВИЧ.

Он подчеркнул, что НКСПУ против политизации акций протеста предпринимателей, именно по этой причине не призывает предпринимателей продолжить акции протеста в понедельник, 6 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

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Народный комитет защиты Украины призывает предпринимателей вернуться на Майдан и действовать до тех пор, пока не будут выполнены справедливые требования и отправлены в отставку авторы разрушительного для жизни малого и среднего бизнеса Налогового кодекса.

Об этом говорится в переданном УНИАН Обращении Народного комитета защиты Украины к украинским гражданам.

В документе подчеркивается, что “первый этап нового Майдана в Киеве и в областных центрах государства, организованный предпринимателями против составленного правительством и одобренного депутатами большинства несправедливого Налогового кодекса, завершился первой, и не полной победой. Ведь основной замысел Налогового кодекса – перераспределение национальных богатств в интересах олигархов – остался неизменным”.

Авторы Обращения констатируют, что Президент наложил вето на Налоговый кодекс потому, что “правящий режим испугался развертывания сил Майдана, дополнения его экономических лозунгов политическими требованиями”.

“После внесения Президентом определенных изменений в кодекс он был принят Верховной Радой, но снова без обсуждения и без учета конструктивных предложений оппозиционных партий. Власть прибегла к коварному маневру, рассчитанному на прекращение деятельности Майдана и отказ его лидеров от справедливых экономических и политических требований. Сценарий власти открывает путь дальнейшему утверждению диктатуры В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов, укреплению привилегированного статуса олигархов, обнищанию подавляющего большинства граждан, уничтожению системы образования, науки и культуры”, - подчеркивается в Обращении.

Поэтому “Народный комитет защиты Украины призывает предпринимателей вернуться на Майдан и действовать до тех пор, пока не будут выполнены справедливые требования и отправлены в отставку авторы разрушительного для жизни малого и среднего бизнеса Налогового кодекса. “А самое главное: пока не будет установлено, что следующие выборы в Верховную Раду должны быть проведены в марте 2011 года. Ведь главной причиной инфляции гривни, подорожания жизни, упадка и разлада в экономике, образовании, культуре, разжигания вражды между западом и востоком Украины является подчиненная диктату Партии регионов Верховная Рада, где большинство является прислугой Партии регионов. Эта Верховная Рада – это сплошное предательство народа Украины”, - подчеркивает Народный комитет защиты Украины.

Комитет призывает “граждан Украины, общественные организации и политические партии к действенной поддержке предпринимателей с целью отпора наступления власти на человеческие права и свободы”.

“Каждый должен осознать, что путь к принятию несправедливого Налогового кодекса прокладывали антиконституционные, антигосударственные и антиукраинские акции режима В.ЯНУКОВИЧА, которые со стороны политических партий и широкой общественности не встретили надлежащего сопротивления”, - подчеркивается в документе.

“Своими действиями власть загнала себя в тупик, из которого будет пытаться выйти за счет самых бедных и самых уязвимых слоев общества. Стратегические уступки России во вред национальным интересам Украины не принесли ни снижения цены на газ, ни финансовой помощи. Нужные финансовые вливания режим ЯНУКОВИЧА получил от МВФ на условиях увеличения тарифов на газ и повышения пенсионного возраста. Власть также предложила проекты Трудового и Жилищного кодексов, в случае принятия которых произойдет дальнейшее нарушение прав граждан и снижение уровня их жизни”, - отметили авторы обращения и добавили, что “неизменной остается антиукраинская гуманитарная политика власти, направленная на уничтожение украинского языка и лишение народа исторической памяти”.

По убеждениям Народного комитета защиты Украины, “упомянутые и другие угрозы украинскому обществу и Украинскому государству можно преодолеть лишь совместными усилиями. Майдан предпринимателей продемонстрировал силу и ум народа, его способность оказывать сопротивление режиму в защите своих прав, единство Востока и Запада Украины. Мощь Майдана предпринимателей должна быть преумножена”.

Народный комитет защиты Украины, созданный выдающимися общественными деятелями в качестве площадки для координации действий оппозиционных партий, обращается к «Батьківщині», «Фронту змін», «Свободе», «Народному Руху», которые получили на местных выборах поддержку народа, и к другим партиям и общественным организациям с призывом объединить свои усилия, обращая их в решающие составляющие силы Майдана.

Комитет также обращается к творческим, научным, профессиональным объединениям, ко всем гражданам, которые с помощью униженных предпринимателей поняли и увидели настоящую антинародную суть «победной» Партии регионов.

“Дорогие соотечественники! Выйдите на Майдан! Встаньте в ряды борцов за правду, справедливость, за европейскую Украину!”, - призвали авторы Обращения.

Они подчеркнули, что “Президент, его министры и его послушная Верховная Рада обманули народ на Майдане, и не смогут укротить его волю в борьбе против антинародной власти”.

Обращение подписал председатель НКЗУ Дмитрий ПАВЛЫЧКО.

Международные отношения

Президент Сирии Башар АЛЬ-АСАД приглашает украинские компании принять участие в реализации ряда инфраструктурных проектов в его стране.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, об этом он заявил сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Чрезвычайно важным является участие украинских компаний в ряде инфраструктурных проектов, которые реализуются в Сирии. Сейчас реализуются масштабные проекты по объединению наших железных дорог, автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, а также линий электропередач с соседними странами. Эти проекты оцениваются в миллиарды долларов. Мы приветствуем участие украинских инженерных компаний в этих проектах», – отметил президент Сирии.

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Кабинет министров Украины издал распоряжение «Об одобрении проекта Соглашения между правительством Украины и правительством Арабской Республики Египет об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или специальными паспортами».



Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, “заключение данного соглашения либерализует режим взаимных поездок представителей государственных органов исполнительной и законодательной власти обеих стран, что, в свою очередь, будет способствовать последующему углублению украинско-египетских партнерских отношений, разноуровневых двусторонних контактов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах”.



“Реализация данного нормативно-правового акта не потребует расходов из государственного бюджета Украины, поскольку согласно Тарифам консульского сбора, который взимается за пределами Украины за оформление визовых документов для въезда в Украину, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 09.08.1999 г. №1457, дипломатическая виза и служебные визы оформляются бесплатно”, - говорится в сообщении.

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Кабинет министров Украины утвердил Соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее решение принято 1 декабря во время заседания правительства.

В сообщении напоминается, что Соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран-участниц СНГ было подписано главами правительств стран СНГ 20 ноября 2009 года в Ялте. Таким образом, решением правительства обеспечено выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в действие соглашения.

Реализация соглашения обеспечит создание межгосударственно-правового механизма для реализации политики по обеспечению эффективной эксплуатации и развития участков международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран-участниц СНГ. Это также позволит обеспечить оптимальные транспортно-экономические условия функционирования международных транспортных коридоров, привлечь дополнительные транзитные потоки.

Финансы

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время перейти на среднесрочное бюджетное планирование.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время торжественного заседания, посвященного Дню местного самоуправления.



«Мы в ближайшее время обязательно перейдем на среднесрочное бюджетное планирование. Обязательно перейдем, у нас будут трехлетние бюджеты», - сказал он.



Премьер отметил, что это связано с необходимостью планирования строительства капитальных объектов, которые строятся 2-3 года и более. «Чтобы четко шли и не прерывались календарными сроками», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

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Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О некоторых вопросах организации бюджетного процесса в 2010 году”. «За» проголосовали 255 из 416 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Голосование происходило одновременно в первом чтении и в целом за закон.

Как передает корреспондент УНИАН, данным законом предусмотрено установить, что при осуществлении государственных заимствований и предоставлении государственных гарантий министр финансов Украины по поручению Кабинета министров Украины имеет право брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких заимствований и предоставлением государственных гарантий, в том числе относительно отказа от суверенного иммунитета в возможных судебных делах, связанных с возвращением кредитов (займов) и освобождением платежей согласно договорам от каких-либо комиссий, налогов и сборов (обязательных платежей) на протяжении времени действия обязательства по возвращение заимствованных средств.

Данным законом предусмотрено, что к членам семьи льготника при предоставлении льгот относятся: жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет); не женатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства I и II группы или инвалидами I группы; лицо, которое проживает вместе с инвалидом войны I группы и ухаживает за ним при условии, что инвалид войны не состоит в браке; нетрудоспособные родители; лицо, которое находится на попечении или под опекой гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Законом установлено, что средства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства засчитываются в размере: 100 процентов - в бюджеты городов Киева и Севастополя; 25 процентов - в бюджет Автономной Республики Крым и областные бюджеты, 75 процентов - в бюджеты городов республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, 15 процентов - в районные бюджеты, 60 процентов - в бюджеты городов районного значения, поселков, сел и их объединений.

Средства, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, используются исключительно на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных потребностей, улучшение соответствующих угодий, охрану земель в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства, проведение нормативной денежной оценки земли, разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Использование этих средств на другие цели не допускается.

Законом предусмотрено, что органы государственной налоговой службы имеют право применять к налогоплательщикам финансовые (штрафные) санкции, взимать в бюджеты и государственные целевые фонды суммы недоимки, пени в случаях, порядке и размере, установленных законодательством, а также взимать в государственный бюджет суммы задолженности субъектов ведения хозяйства по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, бюджетным займам и финансовой помощи, предоставленной на возвратной основе, и начисленной на нее пени в порядке, предусмотренном Законом Украины "О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами".

Данным законом предусмотрено остановить действие Закона Украины "О рентных платежах за нефть, природный газ и газовый конденсат" и статей 14-16 Закона Украины "О нефти и газе" в части условий предоставления специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, законом установлено, что в 2010 году отдельные положения Закона Украины "О хозяйственных обществах" применяются с учетом временных изменений.

Законом предусмотрено установить, что в 2010 году отдельные положения Закона Украины "Об акционерных обществах" применяются с учетом таких временных изменений. В частности, предусмотрено, что выплата дивидендов осуществляется хозяйственным обществом с чистой прибыли в отчетном году и/или нераспределенной прибыли в размере не меньше 30 процентов.

Размер выплаты дивидендов может быть увеличен по решению общего собрания акционерного общества. Решение о выплате дивидендов в размере больше 30 процентов по простым акциям принимается общим собранием акционерного общества".

В законе предусмотрено, что он вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 30 ноября 2010 года и действует по 1 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября с.г. Конституционный Суд Украины признал неконституционным ряд положений закона о государственном бюджете Украины на 2010 год.

В частности, признана неконституционной ст. 14 госбюджета относительно полномочий министра финансов Украины по поручению Кабинета министров брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением займов и предоставлением госгарантий.

Также признана неконституционной ст. 24 госбюджета, которой предусмотрено разрешение в процессе приватизации государственного имущества оплачивать его стоимость в свободно конвертируемой валюте.

Неконституционной признана и ст. 64 госбюджета, которая устанавливает, что к членам семьи льготника при предоставлении льгот относится жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет); не женатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства І и ІІ группы или инвалидами І группы; лица, которые проживают вместе с инвалидами войны І группы и ухаживают за ними при условии, что инвалид войны не состоит в браке; нетрудоспособные родители; лица, которые находятся на попечении и под опекой граждан, имеющих право на льготы, если они проживают вместе.

Конституционный Суд также признал не соответствующим Конституции п.7 раздела 7 заключительных положений госбюджета относительно полномочий правительства по соглашению с Бюджетным комитетом парламента принимать решение относительно пересмотра некоторых размеров выплат, определенных законодательством, которые предусматривают дополнительные расходы из государственного и местных бюджетов.

Кроме того, КС признал неконституционными пункты 8-13 заключительных положений госбюджета.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9745/7,9835, к 12:00 цены выросли до 7,9810/7,9880. К закрытию торгов ценовые уровни упали - 7,9655/7,9740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2547/0,2551, к 12:00 цены поднялись до 0,2550/0,2552. К закрытию цены снизились до 0,2544/0,2545. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2960 (-0,1240).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3195/1,3265. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5325/10,5465, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5620/10,5775. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5555/10,5725.

ТЭК



Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» утвердила Программу реконструкции, технического переоснащения, расширения и планово-предупредительных ремонтов объектов ДК «Укртрансгаз», а также Программу капитальных инвестиций на 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что утверждение программы состоялось по результатам совещания по вопросам подготовки и проведения работ по реконструкции и модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины в 2011 году, которое прошло сегодня на компрессорной станции «Ромны» Управления магистральных газопроводов (УМГ) «Киевтрансгаз» под председательством министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.

В ходе совещания председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН отметил, что для выполнения программы реконструкции объектов ГТС будут направляться средства от текущей хозяйственной деятельности компании и дополнительно привлекаться инвестиции.

«Выполнение программы позволит гарантировать надежную и бесперебойную работу нашей газотранспортной системы в следующем году», – отметил Е.БАКУЛИН.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Укртрансгаз», «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году вложить в реконструкцию ГТС 3,1 млрд. грн. В частности, в 2011 году в обновление магистральных газопроводов и газораспределительных станций будет инвестировано 1,22 млрд. грн., в реконструкцию компрессорных станций – около 1,5 млрд. грн., на обустройство подземных хранилищ газа – более 200 млн. грн.

«Эффективная деятельность компании доказывает безосновательность слухов об устаревании украинской ГТС», – сказано в сообщении.

Также «Укртрансгаз» отмечает, что компания последовательно увеличивает объемы финансирования для поддержания в надлежащем состоянии ГТС. Так, для эффективного распределения денег руководство компании одобрило программу ремонтов за счет текущих средств, согласно которой до конца 2010 года в проведение таких работ будет инвестировано 1,75 млрд. грн., что почти в 2 раза, или на 854 млн. грн., больше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.

АПК

Резкое снижение температур, отмечавшееся на территории Украины, не оказало негативного влияния на озимые культуры.



Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.



«Похолодание было кратковременным, и там, где были наиболее ощутимые морозы – до 24-27 градусов: Черниговская, Сумская, Волынская, Ровенская области, там установился снежный покров достаточно надежный, и никакой угрозы для озимых это снижение не имело», - сказала она.



В других областях похолодание было кратковременным и не настолько резким. «Почва была еще теплая, а озимые погибают, когда погибает узел кущения, находящийся на глубине 3 см. А такого снижения не было», - добавила эксперт.



По словам Т.АДАМЕНКО, погода, установившаяся сегодня, нормальная для данного периода. «У нас период осенней вегетации затянулся почти на месяц, что дало возможность озимым подрасти и приобрести нормальное для перезимовки состояние. Сейчас прекращение вегетации – это вовремя и нормально. Пока мы не видим никаких угроз», - добавила она.



Как сообщал УНИАН, по данным регионов Украины, на 26 ноября т.г. всеми категориями хозяйств посеяно 8,3 млн. га озимых зерновых.

Строительство



Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2011 году готово снизить стоимость квартир для очередников по программе «Доступное жилье» до 7970 грн./кв.м.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА в ходе круглого стола Ukrainian Real Estate Club «Рынок жилой недвижимости – итоги и прогнозы».



«Мы опустимся в 2011 году до 7970 грн. при поддержке государства… Это только для очередников, где есть 30% государственной поддержки», - сказал он.



М.ГОЛИЦА уточнил, что имеется в виду жилье, строящееся по государственной программе 30/70, которое могут приобрести граждане, находящиеся на квартирном учете.



Президент холдинга пояснил, что снижать цену планируется за счет того, что есть государственная поддержка, и дом можно достроить за короткий период времени.



«Наша рыночная цена - 8750 грн., но строительство объекта занимает длительное время, а когда есть государственная поддержка 30% и финансирование дома решается на протяжении нескольких месяцев, то мы согласны идти на это», - сказал он.



М.ГОЛИЦА отметил, что сегодня стоимость жилья, возводимого «Киевгорстроем» варьируется от 8,7 тыс. до 16 тыс. грн.



При этом компания участвует в программе строительства доступного жилья (30/70) в Боярке (Киевская обл.), где стоимость квартир составляет 4,5 тыс. грн./кв.м.



Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.



80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении местной власти.

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Во Львове, несмотря на сложные погодные условия, строительные работы на основных объектах Евро-2012 проводятся согласно утвержденным графикам.

Как отметил в комментарии УНИАН заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Владимир ГУБИЦКИЙ, работы на всех строительных площадках проводится в соответствии с согласованными с УЕФА графиками. По его словам, строительство стадиона во Львове по ул. Стрыйской - Кольцевой дороге профинансировано на 758,9 млн. грн. (46% общей стоимости проекта, утвержденного Государственной целевой программой). «Состояние готовности этого объекта составляет 46% (общестроительные работы без учета инфраструктуры), – рассказал В.ГУБИЦКИЙ. – Уже полностью завершено строительство каркаса первого, второго и третьего этажа административного здания, монтаж бортов на южной и юго-восточной сторонах второго яруса стадиона. Сейчас на объекте продолжается монтаж бортов еще на четырех секторах второго уровня. Также устанавливаются посадочные ряды на втором ярусе трибун и начат монтаж перекрытия стадиона. На объекте ежедневно работают 800 человек и 40-45 единиц техники. Работа организована вахтенным методом, круглосуточно». Как рассказал заместитель руководителя области, строительство нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» профинансировано на 500,3 млн. грн. (54,3% стоимости проекта, утвержденного Государственной целевой программой). На объекте круглосуточно работают 405 человек и 54 единицы спецтехники. Общая готовность объекта составляет 30%. «При этом монтаж металлоконструкций уже выполнен на 95%, стеклянных фасадных систем - 85% (6500 кв. м), а крыши (с учетом верхнего слоя) - на 78% (12400 кв. м)», – заметил В.ГУБИЦКИЙ. Относительно реконструкции аэродрома ГП «Международный аэропорт «Львов» заместитель председателя ОГА заметил, что на сегодняшний день работы профинансированы на 759,8 млн. грн.. На объекте круглосуточно работают 350 человек и 159 единиц техники и механизмов. Отдельно В.ГУБИЦКИЙ рассказал о развитии транспортных магистралей и пограничной инфраструктуры Львовской области. «Кроме начатых ремонтов автодорог к основным пунктам пропуска на украинско-польской границе (Львов – Рава Русская (М-09), Львов - Краковец (М-10) и Львов - Шегини (М-11), ведутся подготовительные работы к выполнению работ по строительству новой автомобильной дороги Львов - Краковец», – отметил В.ГУБИЦКИЙ. По его словам, внимание облгосадминистрации будет сосредоточено на обеспечении координации действий таможенных, пограничных и автодорожных служб в подготовке транспортной и таможенной инфраструктуры, формирования «коридоров Евро-2012», обслуживания участников и гостей Евро-2012 по принципам «одной остановки» и «единого окна». «Уже сейчас пункты пропуска оснащаются новейшим оборудованием и техникой. Кроме этого, ведется строительство новых пунктов пропуска «Грушев - Будомеж» и «Угрынив - Долгобичув» с инфраструктурой для выполнения заданий контрольными службами Украины на территории Польши, – заметил В.ГУБИЦКИЙ. – Наше задание – до 2012 года обеспечить перестройку пунктов пропуска и пограничной инфраструктуры в соответствии с европейскими стандартами, существенно сократить время пересечения украинско-польской границы».

(УНИАН)

