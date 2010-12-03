Анонс на 6 декабря

* 10-30- В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Социальные выплаты “детям войны”: есть ли выход из правового лабиринта?” В масштабах Украины ситуация, сложившаяся с отсутствием выплат данной социальной категории и количеством исков к местным Пенсионным Фондам, достигла критической границы. Центры правовой информации и консультаций ежедневно рассматривают сотни подобных обращений. Вопросы: Социальная помощь “детям войны” - адресная помощь уязвимым или популизм политиков? Как органы Пенсионного Фонда реагируют на иски “детей войны”? Существуют ли действенные правовые механизмы защиты прав “детей войны”? Участники: Николай Козырев, Общественный Комитет Защиты конституционных прав и свобод граждан, Луганская область, руководитель Центров правовой информации и консультаций в г.Луганск, г.Алчевск и пгт.Новопсков, Луганская область; Алексей Светиков, председатель Ячейки “Комитета избирателей Украины” в Луганской области, г.Северодонецк, руководитель Центров в г. Кремневая и пгт. Станица Луганская, Луганская область; Ольга Настина, председатель БО “Правовое единство”, г. Белая Церковь, руководитель Центра в г. Белая Церковь; Андрей Месяц, председатель ОО “Подольская правовая лига”, г.Хмельницкий, руководитель Центра в г.Хмельницкий; Роман Романов, директор программы “Верховенство права” Международного Фонда “Відродження” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: +380 (44) 482 03 63 +380 (44) 486 76 29, zhmurko@irf.kiev.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится презентация результатов исследования финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг. В церемонии открытия примут участие: первый зам.министра экономики Украины Анатолий Аксюта, директор офиса экономического роста USАID Майкл Мартин, директор Представительства Всемирного Банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер и др.



* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Рейдерские атаки в Киевской области: манипуляции на выборах, захват земли и имущества”. Участники: сельский председатель с.Саливонки Васильковского района Киевской области В.Басилкевич депутаты Саливонкивского сельского совета, представитель Социалистической партии Украины, юристы О.Золотоверх и А.Борисенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Итоги прошедшего курортного сезона в Крыму и перспективы сезона 2011 года». Участники: вице-премьер АРК Георгий Псарев, министр курортов и туризма АРК Александр Лиев. В ходе пресс-конференции будут озвучены итоги прошедшего сезона и перспективы будущего сезона, вопросы, связанные с функционированием бесплатных пляжей, предстоящие новогодние праздники – как одна из направляющих туристического Крыма, возможности развития СПА-культуры в автономии, а также будет рассказано о концепции деятельности правительства Крыма в развитии курортной отрасли (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.



* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Итоги туристического сезона-2010 по опросу украинских журналистов и старт рейтинга кулинарных фестивалей "Ели-пили-2010". Участники: председатель Ассоциации журналистов "Туристический пресс-клуб Украины" Игорь Слисаренко, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Александр Харченко, заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Дмитрий Заруба (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 463 68 90. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится украинско-литовский бизнес-форум, который будет проходить в рамках ХІІ заседания Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Организаторы - УСПП и литовская некоммерческая организация «Enterprise Lithuania». Участники: министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко, министр хозяйства Литвы Дайнюс Крейнис, президент УСПП Украины Анатолий Кинах, зам..министра иностранных дел Павел Климкин, заст..министра экономики Украины Валерий Пятницкий.

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