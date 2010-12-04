Главное на 4 декабря

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ проводят консультации по вопросам изменений в структуре и составе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер», отвечая на вопрос, можно ли ожидать до конца года изменений в структуре и составе правительства, о которых заявлял глава Администрации Президента Сергей ЛЬОВОЧКИ в конце октября.

«Решение (по кадровым изменениям в правительстве – УНИАН) принимает Президент. При этом он советуется с премьер-министром. И когда мне станут известны результаты консультаций моих с Президентом, я с согласия Президента вас проинформирую… ЛЬОВОЧКИН, конечно, очень важный руководитель, но решение будет принимать Президент. Поэтому давайте дождемся решения Президента», - заявил Н.АЗАРОВ.

В Украине обесточенными в результате непогоды остаются 136 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, до сих пор без электроснабжения 98 н.п. в Херсонской области и 38 - в Николаевской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, в ночь на 3 декабря из-за сложных погодных условий, в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач и обрывов остались без электричества 177 н.п. в Херсонской и Николаевской областях.

Футбольные болельщики назвали талисманы Евро-2012 Славек и Славко.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты голосования были торжественно презентованы сегодня.

Как известно, после презентации 16 ноября в Варшаве двух талисманов Евро-2012 (двух футболистов-близнецов), которые символизируют Украину и Польшу, болельщики всего мира получили возможность принять участие в конкурсе по выбору имен для талисманов.

Проголосовать за один из трех предложенных вариантов имен можно было на официальном сайте УЕФА, а также в ресторанах быстрого питания «Макдональдс» в Польше и Украине.

В соответствии с результатами голосования, голоса болельщиков распределились следующим образом: за Славека и Славко – было отдано 21 тысячу 816 голосов, или 56%, за Шемка и Стримка – 11 тыс. 505 голосов, или 29% и за Клемека и Ладко – 5 тыс. 912 голосов или 15%.

Также сегодня на презентации очередным Другом Евро-2012 был представлен бывший выдающийся футболист, а сейчас тренер Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО.

Кабинет министров намерен одобрить программу развития скоростного движения поездов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, готовясь к проведению Евро-2012, Кабинет министров вчера на своем совещании уже одобрил концепцию скоростного движения поездов в Украине. В соответствии с ней, Украина планирует закупить от 7 до 10 скоростных поездов.

Вице-премьер сказал, что после их введения в эксплуатацию расстояние от Харькова до Донецка по железной дороге можно будет преодолеть за 1 час. 50 минут, от Киева до Донецка - за 5 часов 30 минут, от Киева до Львова – за 4 часа 30 минут и от Харькова до Киева – за 3 часа 30 минут.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ обратился к мэрам городов-участников Евро-2012 с предложением в скором времени презентовать единый проездной документ для всех иностранных туристов на время проведения чемпионата Европы по футболу.

По словам вице-премьера, украинские власти намерены предложить иностранным туристам приобретать единый проездной билет сразу после въезда на территорию Украины, который будет действителен на все виды транспорта в каждом определенном городе.

Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что приблизительно такой проездной будет стоить от 18 до 25 евро.

Сегодня днем правоохранительные органы пытались попасть в квартиру родителей генерального координатора всеукраинской акций протеста предпринимателей Александра ДАНИЛЮКА, которые живут в Соломенском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщил сам А.ДАНИЛЮК.

По его словам, к родителям, с которыми он не живет, «наведались двое в гражданском, которые отрекомендовались работниками милиции и пытались попасть в квартиру, чтобы поговорить обо мне».

«Услышав от родителей отказ открывать дверь им, они стали звонить в квартиры соседей, чтобы также «поговорить обо мне», - отметил А.ДАНИЛЮК.

При этом он заметил, что в этой ситуации "странным является то, что я по телефону договорился с родителями, что приду сегодня к ним, и именно в это время пожаловали "гости".

В Испании объявлен режим чрезвычайного положения в связи с забастовкой авиадиспетчеров.

Как передает Лента.ру, об этом заявил вице-премьер испанского правительства Альфредо Перес РУБАЛЬКАБА.

Он отметил, что действия диспетчеров, которые откажутся выйти на работу, теперь будут расцениваться как нарушение закона.

"Мы предупреждали, что если ситуация в аэропортах не нормализуется, мы объявим чрезвычайное положение. Совершенно очевидно, что ситуация не нормализовалась", - сказал А.РУБАЛЬКАБА после экстренного заседания правительства.

Как сообщалось, забастовка диспетчеров, недовольных ужесточением трудового законодательства, началась в Испании 3 декабря. Воздушное сообщение в стране оказалось практически парализовано. Крупнейшая испанская авиакомпания Iberia отменила все рейсы до утра воскресенья, другие авиаперевозчики, в том числе российские, объявляют о массовых задержках вылетов.

По имеющимся оценкам, забастовка затронула около 250 тыс. пассажиров.

4 декабря к регулированию воздушного сообщения в Испании подключили военных диспетчеров. Гражданский воздушный транспорт передали в ведение Министерства обороны.

(УНИАН)