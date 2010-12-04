Кабмин намерен одобрить программу развития скоростных поездов

Кабинет министров намерен одобрить программу развития скоростного движения поездов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, готовясь к проведению Евро-2012, Кабинет министров вчера на своем совещании уже одобрил концепцию скоростного движения поездов в Украине. В соответствии с ней, Украина планирует закупить от 7 до 10 скоростных поездов.

Вице-премьер сказал, что после их введения в эксплуатацию расстояние от Харькова до Донецка по железной дороге можно будет преодолеть за 1 час. 50 минут, от Киева до Донецка - за 5 часов 30 минут, от Киева до Львова – за 4 часа 30 минут и от Харькова до Киева – за 3 часа 30 минут.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ обратился к мэрам городов-участников Евро-2012 с предложением в скором времени презентовать единый проездной документ для всех иностранных туристов на время проведения чемпионата Европы по футболу.

По словам вице-премьера, украинские власти намерены предложить иностранным туристам приобретать единый проездной билет сразу после въезда на территорию Украины, который будет действителен на все виды транспорта в каждом определенном городе.

Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что приблизительно такой проездной будет стоить от 18 до 25 евро.