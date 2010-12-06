ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает фоторепортаж «Янукович подписал Налоговый кодекс», в котором пишет – Президент подписал Налоговый кодекс, поданный спикером Верховной Рады. С 1 января 2011 года украинцы будут платить новые налоги…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/janukovich-podpisal-nalogovyj-kodeks-148480/

* * *

Также «Дело» публикует материал «1,2 миллиона украинцев стоят в очереди за жильем», в котором пишет - министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба рассказал изданию, как власть собирается упростить жизнь строителям…

http://delo.ua/mneniya/intervjy/1-milliona-stojat-v-ocheredi-zhilem-148537/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Приняли на свой счет», в котором пишет – Украина начала модернизировать газотранспортную систему (ГТС) собственными силами. За счет роста объемов прокачки, а также внутренней экономии "Укртрансгаз" вложил в повышение эффективности работы системы около $200 млн. и планирует потратить на эти цели в следующем году еще более $300 млн. Эксперты отмечают, что это вполне реально: за пять-семь лет украинская ГТС может быть полностью модернизирована и без помощи России или стран Евросоюза…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1552548

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в материале «Бюджет подошел к концу» пишет – в ноябре Государственная налоговая администрация (ГНАУ) направила в общий фонд бюджета рекордную сумму – 18,35 млрд грн. Это стало возможным благодаря разрешению компаниям включать в отчетность за 9 месяцев всего 20% от убытков прошлых лет. Уже на декабрь план для ГНАУ снижен вдвое – до 9,7 млрд грн. – при общем бюджетном плане по доходам в 23 млрд грн. Учитывая ситуацию, эксперты признают возможность недобора доходов порядка 10 млрд грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1552570

* * *

«Коммерсант-Украина» в материале «Восток становится еще более ближним» пишет – Сирия готова через несколько месяцев подписать с Украиной соглашение о зоне свободной торговли. Несмотря на небольшие объемы торгового оборота и сильные позиции украинских экспортеров, либерализация торгового режима с Сирией позволит расширить ассортимент украинского экспорта и закрепиться на рынке стран Ближнего Востока, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1552561

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Порошенко забрал «Севморзавод» пишет – после череды конфликтов между акционерами за управление над «Севморзаводом» Константин Григоришин выходит из состава акционеров, уступив 60%-ный пакет акций Петру Порошенко…

http://markets.eizvestia.com/full/poroshenko-zabral-sevmorzavod

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Ринат Ахметов активно сокращает количество персонала на ММК им. Ильича» пишут - на ММК им. Ильича началась активная фаза оптимизации численности персонала. До конца года сотрудников предприятия станет на 3 тыс. человек меньше…

http://markets.eizvestia.com/full/rinat-ahmetov-aktivno-sokrashhaet-kolichestvo-personala-na-mmk-im-ilicha

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Предпринимателям готовят еще один «подарок» пишет – «еще один удар по малому бизнесу», «они завалят-таки Украину дешевой сигаретной контрабандой», «явное нарушение прав потребителя». Так предприниматели отреагировали на инициативу парламента запретить любую информацию о сигаретах в местах их продажи…

http://sport.mycityua.com/articles/2010/12/03/171605.html

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Чехия не выпустила Данилишина под залог» пишет – Пражский городской суд отказался выпустить под залог бывшего министра экономики Украины Богдана Данилишина. Обвиняемый на родине в злоупотреблении служебным положением, Данилишин был задержан на основании международного ордера на арест, выданного Украиной…

http://mycityua.com/news/country/2010/12/04/151539.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «С понедельника на Майдане начнется новая порция митингов» пишет – возле Администрации президента собираются провести митинг неудовлетворенные правками к Налоговому кодексу — они хотят досрочных выборов в Раду…

http://www.segodnya.ua/news/14201812.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Предновогоднее ралли может преподнести сюрприз. Своим отсутствием…» пишет – такую ситуацию мы уже наблюдали. В самый разгар мирового экономического кризиса. История повторяется?..

https://economics.unian.net/rus/detail/69268

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Начнут с бирж» пишет – построение международного финансового центра (МФЦ) в Москве может начаться с бирж: Россия обсуждает альянс РТС и ММВБ с немецкой Deutsche Boerse

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251169/nachnut_s_birzh

* * *

Также издание «Ведомости» в публикации «Где спорить с Россией» пишет – Стокгольмский арбитраж может взыскивать с России компенсации в пользу иностранных компаний, понесших убытки из-за дела ЮКОСа. Такого решения добилась британская RosinvestCo, требующая $75 млн.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251165/gde_sporit_s_rossiej

* * *

Издание «Известия» в публикации «Побеждают играючи» пишет – Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече со столичным мэром Сергеем Собяниным включил борьбу с казино в список приоритетных задач. По сведениям "Известий", масштабное наступление начнется уже на днях. Почему закрытые некогда "храмы азарта" работают, как и раньше? Что мешало бороться с ними до сих пор? Об этом в расследовании "Известий"…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3149099/

(УНИАН)