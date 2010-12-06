В центре Киева проходит митинг оппозиции с требованием отставки правительства
10:55, 06 декабря 2010Разное
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В Киеве на Европейской площади проходит митинг оппозиции с требованием отставки правительства и проведения референдума относительно досрочных выборов в Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около тысячи лиц под флагами ВО «Свобода», партии «Родина», Европейской партии.
На митинге присутствуют около 100 сотрудников правоохранительных органов.
Движение автомобилей Европейской площадью происходит в привычном режиме.
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