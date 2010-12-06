В центре Киева проходит митинг оппозиции с требованием отставки правительства

В Киеве на Европейской площади проходит митинг оппозиции с требованием отставки правительства и проведения референдума относительно досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около тысячи лиц под флагами ВО «Свобода», партии «Родина», Европейской партии.

На митинге присутствуют около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Движение автомобилей Европейской площадью происходит в привычном режиме.