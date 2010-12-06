Литвин выступает за углубление сотрудничества между Украиной и Вьетнамом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за развитие проектов, касающихся атомной энергетики, ракетостроения, авиастроения, судостроения и агропромышленного комплекса, между Украиной и Вьетнамом.

Об этом он заявил, выступая перед преподавателями и студентами Вьетнамского национального университета и бывшими студентами украинских высших учебных заведений, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, Украина заинтересована в углублении двустороннего сотрудничества в образовательной отрасли. Он высказал сожаление, что в настоящее время взаимосвязи в сфере культуры, спорта и образования носят эпизодический характер, что обусловлено объективными причинами, главная из которых - географическая отдаленность. В то же время председатель Верховной Рады выразил убеждение, что непреодолимых препятствий для изменения ситуации к лучшему нет. «Сегодня наши страны оказались в похожих ситуациях - мы вынуждены догонять время, чтобы не отставать от современного мира, прилагая значительные усилия для получения надлежащего авторитета и позиций, каждая в своем регионе», - отметил он.

Перед началом выступления председателя Верховной Рады Украины президент, председатель правления Вьетнамского национального университета МАЙ Чонг Нуань вручил В.ЛИТВИНУ диплом Почетного доктора университета.

В.ЛИТВИН 5-10 декабря посещает с официальными визитами Социалистическую Республику Вьетнам и Республику Корея.