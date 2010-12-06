Завершился митинг оппозиции на Европейской площади в Киеве
13:10, 06 декабря 2010Разное
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Завершился митинг оппозиции на Европейской площади в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, организаторы митинга разбирают сцену для выступлений, установленную на лестнице перед Украинским домом.
Перед окончанием митинга его модератор объявил, что все желающие представители координационной группы приглашаются в здание Союза писателей Украины, где состоится совещание и им будут даны дальнейшие инструкции по организации всеукраинского референдума по вопросам досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и Президента Украины.
Всех остальных участников митинга призвали координировать свои дальнейшие действия через Интернет путем электронной переписки.
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