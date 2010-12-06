Глава МИД Украины находится с рабочим визитом в Швеции

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО находится с рабочим визитом в столице Швеции Стокгольме.

Как сообщили УНИАН Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в рамках визита К.ГРИЩЕНКО встретится с министром торговли Швеции Эвой БЙОРЛИНГ, государственным секретарем премьер-министра Швеции Гуннаром ВИСЛАНДЕРОМ, председателем шведской делегации в ПАСЕ, вторым докладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ относительно Украины Мариэттой де ПУРБЕ-ЛУНДИН.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО встретится со спикером Риксдага Пэром ВЕСТЕРБЕРГОМ, генеральным директором Секретариата Совета государств Балтийского моря Яном ЛУНДИНЫМ и проведет переговоры с министром иностранных дел Швеции Карлом БИЛЬДТОМ в формате тет-а-тет и в расширенном составе.

Программой визита также предусмотрено, что министр иностранных дел Украины посетит Национальный архив Швеции и даст интервью ведущему печатному изданию «Дагенс Нюхетер».