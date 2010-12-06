Главное на 6 декабря (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня



Финансы

Администрация Президента Украины разрабатывает закон о налоговых каникулах для реального сектора экономики.



Об этом в интервью газете «Сегодня» (№272 от 6 декабря) заявил Президент Виктор ЯНКОВИЧ.



По его словам, власть готова предложить обществу пакет реформ. «Изменения будут не всегда популярными, но необходимыми для страны», - сказал он. По словам В.ЯНУКОВИЧА, без их осуществления говорить об улучшении качества жизни, повышении благосостояния не приходится.



«Хочу сообщить, что в Администрации Президента разрабатывается проект закона о налоговых каникулах для реального сектора экономики. Мы считаем необходимым помочь предпринимателям, которые создают рабочие места», - сказал глава государства.



При этом, как отметил В.ЯНУКОВИЧ, «вероятно, в начале следующего года мы еще раз вернемся к Налоговому кодексу, чтобы без спешки внести необходимые поправки, отражающие нужды государства и интересы граждан».



Также Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что власть продолжит работу над усовершенствованием Налогового кодекса.



«Работа над Налоговым кодексом будет продолжаться, ведь пока из него убраны лишь наиболее спорные моменты», - сказал он. В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что улучшение экономической ситуации позволит ослабить налоговое давление на бизнес.



В то же время, по словам Президента, самое главное для Украины сегодня - максимально сократить объемы теневой экономики. «Она порождает коррупцию и размывает основы государственности. Именно теневая экономика тормозит развитие нашей страны, не позволяет ей стать полноправным членом мирового сообщества»,- сказал он.



В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на последнем этапе разработки Налогового кодекса в нем “проскочили” несколько норм, вызвавших протесты части предпринимателей. «Лично я это связываю с тем, что «хотели как лучше, а получилось как всегда». В результате Налоговый кодекс фактически отменил презумпцию невиновности налогоплательщика», - сказал глава государства. По его словам, не имеет значения, по чьей вине в кодекс попала эта норма, важнее, что это положение неконституционно и недемократично. «Поэтому как гарант конституционных прав и свобод граждан Украины я выступил категорически против усиления позиций ГНАУ и ограничения прав предпринимателей. Налоговая служба нуждается в реформировании, и это - задача ближайшего будущего для Кабинета министров», - сказал он.



Говоря о применении вето к Налоговому кодексу, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что власть «не должна быть твердолобой». Он отметил, что всегда выступал категорически против политизации обсуждения этого документа. «Не нужно увязывать между собой политику и налоги! Хочу напомнить, что вето является конституционным правом Президента, и Налоговый кодекс - не первый и, вероятно, не последний документ, который вернулся в парламент для доработки. Не стоит раздувать из мухи слона», - сказал он.

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В Киеве на Европейской площади проходит митинг оппозиции с требованием отставки правительства и проведения референдума относительно досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около тысячи лиц под флагами ВО «Свобода», партии «Родина», Европейской партии.

На митинге присутствуют около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Движение автомобилей Европейской площадью происходит в привычном режиме.

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Завершился митинг оппозиции на Европейской площади в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы митинга разбирают сцену для выступлений, установленную на лестнице перед Украинским домом.

Перед окончанием митинга его модератор объявил, что все желающие представители координационной группы приглашаются в здание Союза писателей Украины, где состоится совещание и им будут даны дальнейшие инструкции по организации всеукраинского референдума по вопросам досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и Президента Украины.

Всех остальных участников митинга призвали координировать свои дальнейшие действия через Интернет путем электронной переписки.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает неотложную необходимость как можно скорее начать проведение пенсионной реформы.



Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Интер».



«На очереди – пенсионная реформа. Нам нужно к ней подходить как можно скорее», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.



Он констатировал, что на сегодня, дефицит Пенсионного фонда составляет около 60 млрд. гривен; численность работающих в Украине – 17 миллионов людей, а количество пенсионеров приближается уже до 15 миллионов.



«Конечная цель любых реформ – это улучшение жизни людей», - подытожил Президент.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что бюджет на следующий год будет подготовлен на новой налоговой базе.

Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня» (№272 от 6 декабря).

“Уверен, что на новой налоговой базе правительство сможет подготовить проект государственного бюджета на 2011 год», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, рассмотрение главного финансового документа страны «не за горами».

В связи с этим Президент высказал надежду, что граждане Украины уже в ближайшее время почувствуют улучшение экономической ситуации.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в Государственном бюджете на 2011 год должны быть значительно сокращены расходы на содержание органов государственной власти всех уровней, что станет возможным благодаря проведению административной реформы.



Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Интер».



«Нам нужно реформировать и модернизировать страну. Нужно избавляться от коррупции. Нужно приводить финансы в порядок. Вы посмотрите, какая армия чиновников у нас сейчас, государственных служащих. Насколько увеличился штат в каждом министерстве, ведомстве, местном самоуправлении», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.



Он подчеркнул, что действующая власть работает уже полгода над административной реформой.



«Этот бюджет (на 2011 год – УНИАН) должен уже учесть административную реформу. Мы должны значительно сократить государственный аппарат. Решение будем принимать в этом году», - заявил Президент.

Валютный рынок



Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9650/7,9760 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2543/0,2547 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6155/10,6320 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3315/1,3317 долл./евро (пятница, 3 декабря, – 1,3221/1,3223 долл./евро).

В пятницу, 3 декабря, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Международные отношения



Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за развитие проектов, касающихся атомной энергетики, ракетостроения, авиастроения, судостроения и агропромышленного комплекса, между Украиной и Вьетнамом.

Об этом он заявил, выступая перед преподавателями и студентами Вьетнамского национального университета и бывшими студентами украинских высших учебных заведений, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, Украина заинтересована в углублении двустороннего сотрудничества в образовательной отрасли. Он высказал сожаление, что в настоящее время взаимосвязи в сфере культуры, спорта и образования носят эпизодический характер, что обусловлено объективными причинами, главная из которых - географическая отдаленность. В то же время председатель Верховной Рады выразил убеждение, что непреодолимых препятствий для изменения ситуации к лучшему нет. «Сегодня наши страны оказались в похожих ситуациях - мы вынуждены догонять время, чтобы не отставать от современного мира, прилагая значительные усилия для получения надлежащего авторитета и позиций, каждая в своем регионе», - отметил он.

Перед началом выступления председателя Верховной Рады Украины президент, председатель правления Вьетнамского национального университета МАЙ Чонг Нуань вручил В.ЛИТВИНУ диплом Почетного доктора университета.

В.ЛИТВИН 5-10 декабря посещает с официальными визитами Социалистическую Республику Вьетнам и Республику Корея.

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Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО находится с рабочим визитом в столице Швеции Стокгольме.

Как сообщили УНИАН Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в рамках визита К.ГРИЩЕНКО встретится с министром торговли Швеции Эвой БЙОРЛИНГ, государственным секретарем премьер-министра Швеции Гуннаром ВИСЛАНДЕРОМ, председателем шведской делегации в ПАСЕ, вторым докладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ относительно Украины Мариэттой де ПУРБЕ-ЛУНДИН.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО встретится со спикером Риксдага Пэром ВЕСТЕРБЕРГОМ, генеральным директором Секретариата Совета государств Балтийского моря Яном ЛУНДИНЫМ и проведет переговоры с министром иностранных дел Швеции Карлом БИЛЬДТОМ в формате тет-а-тет и в расширенном составе.

Программой визита также предусмотрено, что министр иностранных дел Украины посетит Национальный архив Швеции и даст интервью ведущему печатному изданию «Дагенс Нюхетер».

ТЭК

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на то, что расчеты теплоэнергетиков за потребленный природный газ остаются неудовлетворительными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, по состоянию на 3 декабря 2010 года предприятия ТКЭ (без АЭК «Киевэнерго») задолжали компании за потребленный с начала нового отопительного сезона природный газ свыше 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты – 32%).

Значительную задолженность накопили за этот период теплоэнергетики Харьковской (271 млн. грн.), Днепропетровской (254 млн. грн.), Донецкой (249 млн. грн.), Запорожской (100 млн. грн.), Одесской (99 млн. грн.), Луганской (93 млн. грн.), Киевской (84 млн. грн.), Львовской (81 млн. грн.), Черниговской (55 млн. грн.), Сумской (51 млн. грн.) Полтавской (49 млн. грн.), Житомирской (45 млн. грн.) областей, а также АР Крым (54 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2009-2010 гг. свыше 1,1 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 75%).

По состоянию на 3 декабря 2010 самые низкие расчеты за потребленный с 1 октября т.г. природный газ у предприятий ТКЭ Днепропетровской (20%), Житомирской (21%), Харьковской (24%), Киевской (26%), Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской (по 28%), Запорожской и Ривненской (по 29%), Одесской и Сумской (по 31%) областей, а также АР Крым (22%).

Свыше 1,75 млрд. грн. составляет задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 1 октября 2009 года, уровень оплаты – 83%).

Задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение нового отопительного сезона 2010-2011 гг.

Также ДК «Газ Украины» отмечает, что плановые объемы природного газа на декаду выделяются в соответствии с уровнем расчетов теплоэнергетиков за природный газ, потребленный с начала нового отопительного периода 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

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Фьючерсы на сырую нефть в пятницу достигли новых двухлетних максимумов на фоне ослабления доллара США и опасений относительно того, что мировые запасы нефти, возможно, сокращаются. Эти факторы оттеснили на второй план слабый отчет о занятости в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,19 доллара, или 1,4%, – до 89,19 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии цены достигли отметки 89,25 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли, несмотря на опасения относительно состояния американской экономики, которые вспыхнули с новой силой в пятницу после выхода данных, продемонстрировавших менее значительный, чем ожидалось, рост занятости в ноябре. Как показал отчет, представленный Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось на 39 тыс., тогда как средний прогноз экономистов предполагал рост на 144 тыс. Кроме того, уровень безработицы неожиданно повысился до 9,8%.

Судя по этим данным, в экономике сохраняется слабость. Тем не менее, цены на нефть быстро восстановили утраченные позиции. Доллар упал после выхода данных, а это обычно оказывает поддержку ценам на нефть, делая ее доступнее для держателей других валют.

Несмотря на пятничный отчет, экономические данные США улучшаются, и спрос со стороны Китая, второго по величине потребителя нефти в мире, как ожидается, не будет снижаться, несмотря на усилия правительства по замедлению экономики.

Запасы в США достигли своего пика в сентябре, на самом высоком уровне за 27 лет, а в течение последних двух месяцев в основном сокращались. В четверг вечером в J.P. Morgan заявили о том, что цены на нефть в 2012 году могут достичь 120 долларов за баррель на фоне дальнейшего сокращения мировых запасов.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent также достигли двухлетнего максимума в пятницу. Ситуация по этим контрактам изменилась: фьючерсы с более близким сроком исполнения стали более дорогими, чем более долгосрочные, и это сигнализирует о том, что запасы, возможно, сокращаются.

Евро на прошлой неделе вырос против доллара более чем на 3 цента в связи с ослаблением опасений относительно кризиса суверенного долга в Европе. Европейский центральный банк в четверг заявил о том, что он отказывается от плана по сворачиванию чрезвычайной поддержки для банков и рынков государственных долговых обязательств.

Январские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов в пятницу снизились в цене на 0,32 цента – до 2,3521 доллара за галлон, а январские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,28 цента – до 2,4874 доллара за галлон.

Строительство

8 декабря Шевченковский районный суд города Киева вынесет решение по делу по обвинению Службой безопасности Украины заместителя председателя НРУ, экс-министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ.



Как сообщили УНИАН в пресс-центре НРУ, такое решение суд вынес сегодня на заседании.



СБУ обвиняет В.КУЙБИДУ в нарушении законодательства относительно назначения в начале этого года без конкурса начальника Госархстройконтроля в Ривненской области. В свою очередь, экс-министр настаивает, что действовал исключительно в рамках закона и это дело является заказным.



Сегодня на заседании был заслушан последний свидетель, который в соответствии со своими должностными обязаностями готовил проекты соответствующих документов на назначение.



«В течение часа допроса, который проводился в большей степени ответчиком, было выявлено явное несовпадение изложенной свидетелем информации в протоколе СБУ и во время судебного разбирательства, на что В.КУЙБИДА неоднократно обращал внимание судьи. В частности, это касалось как процедурных моментов, так и событий, которые происходили в русле соответствующего дела», говорится в сообщении.

Соцполитика



Общественность просит премьер-министра Николая АЗАРОВА разобраться с проблемой выплат социальной помощи «детям войны».

Как сообщил во время пресс-конференции в УНИАН директор программы “Верховенство права” Международного фонда “Відродження” Роман РОМАНОВ, соответствующее письмо направлено на имя главы правительства.

По его словам, в настоящее время данные выплаты «дети войны» вынуждены отстаивать в суде. «Само назначение социальных прав, социальных льгот не основывается ни на конкретных механизмах, ни на конкретных запросах, ни на конкретных расчетах, собственно, в какие расходы бюджета будут обходиться те или иные социальные гарантии… Эта проблема с «детьми войны» наглядно демонстрирует хаос в социальной сфере государства», - отметил Р.РОМАНОВ.

Председатель ОО “Подольская правовая лига” (Хмельницкий), руководитель Центра в г. Хмельницкий Андрей МЕСЯЦ напомнил, что закон «О социальной защите детей войны» вступил в силу 1 января 2006 года. Данный закон предусматривает, что к «детям войны» относятся украинцы, которым на момент окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. На момент вступления в действие закона самому младшему «ребенку войны» было более 60 лет.

Данным законом предусматривается несколько льгот для данной социальной категории населения, в том числе 30% от минимальной пенсии в качестве доплаты к пенсии.

«Я считаю, что местные государственные администрации не имеют соответствующего ресурса финансового, чтобы обеспечить выполнение данного закона. Не имеет этих ресурсов и Пенсионный фонд на данный момент», - сказал А. МЕСЯЦ. Поэтому данные выплаты не осуществляются.

Он подчеркнул, что выход из ситуации пенсионеры находят, обращаясь с соответствующими исками в суд. «Но, опять-таки, с самими исками ситуация непростая…» - отметил А.МЕСЯЦ. По его словам, сначала дела по данным доплатам были отнесены к административным судам, потом – к судам общей юрисдикции. «Когда Конституционный суд это признал неконституционным, вновь это отнесено к компетенции административных судов», - сообщил эксперт. Некоторые пенсионеры могли подавать иски в суды во время такого реформирования судебной системы, и таким образом рассмотрение дел затягивалось.

В большинстве случаев суды выносят постановления об удовлетворении исков «детей войны», однако вместе с тем Пенсионный фонд подает апелляции и кассации на данные судебные решения. «Заведомо зная, что дело будет проиграно, все равно с такими жалобами обращаются – с апелляционными и с кассационными», - рассказал А.МЕСЯЦ.

Представитель Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан (Луганская область), руководитель центров правовой информации и консультаций в г.Луганск, г.Алчевск и пгт Новопсков Луганской области Николай КОЗЫРЕВ считает, что Пенсионный фонд злоупотребляет своими правами в вопросе выплат помощи «детям войны», подавая апелляции на судебные постановления в пользу пенсионеров. «Собственно, сама апелляция… - не что иное, как злоупотребление правом. Этого вопроса не должно было быть, но и самой судебной тяжбы не должно было быть после того, как Конституционный суд принял решение», - сказал он.

«Вдобавок, мы сейчас живем в социально-экономической ситуации, которую я называю «янукономика». Вот эта «янукономика» характеризуется такими качествами – во-первых, главная проблема «где взять деньги?»… Их можно найти, одалживая у Международного валютного фонда, их можно найти за счет сверхэксплуатации труда на действующих предприятиях и урезая социальные программы», - отметил Н.КОЗЫРЕВ.

По словам председателя БО “Правовое единство” (Белая Церковь, Киевская область), руководителя Центра в г.Белая Церковь Ольги НАСТИНОЙ, в масштабах страны ситуация с выплатами «детям войны» достигла критической отметки.

Председатель ячейки “Комитета избирателей Украины” в г.Северодонецке (Луганская область), руководитель центров в г. Кременная и пгт Станица Луганская Луганской области Алексей СВЕТИКОВ отмечает, что одна треть всех пенсионеров на сегодня – это «дети войны». В то же время ПФ начисляет им только 10% из 30% назначенных средств, потому что больше средств для них не выделяется.

Кроме того, говорит он, сейчас существует конфликт между «детьми войны» и теми пенсионерами, которые имеют право на льготы – участники войны и участники боевых действий, поскольку социальные выплаты для них предусмотрены в меньших размерах.

(УНИАН)