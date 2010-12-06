Главное на 6 декабря (вечер)

Финансы

Доходы Государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2010 года (по оперативным данным) составили 215,090 млрд. грн., или 85% годового плана.

«Общая сумма доходов Госбюджета Украины за январь-ноябрь 2010 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС облигациями внутреннего государственного займа) составляла 215 млрд. 089,5 млн. грн., что на 28 млрд. 593,2 млн. грн., или на 15,3% больше, чем за соответствующий период 2009 года», - сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

Доходы общего фонда Госбюджета за 11 месяцев т.г. составили 186 млрд. 860,8 млн. грн., в том числе, налоговые поступления – 154 млрд. 754,7 млн. грн., неналоговые поступления – 26 млрд. 141,4 млн. грн.

В специальный фонд Государственного бюджета за 11 месяцев 2010 года поступило 28 млрд. 228,6 млн. грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС ОВГЗ).

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО дал поручение соответствующим ведомствам в недельный срок подготовить документы, необходимые для денонсации соглашения с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил сегодня во время совещания при участии представителей министерств и ведомств по этому вопросу.

Он отметил, что таким образом можно будет прекратить отток средств из Украины в оффшорную зону.

«Украина должна денонсировать соглашение с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения. Экономические интересы государства не должны страдать из-за соглашения, подписанного еще во времена СССР», - заявил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что переговоры относительно отмены этого соглашения или изменения его условий ведутся уже «много лет» и затягиваются кипрской стороной.

«Кипр давно превратился в крупнейшего инвестора в украинскую экономику: оттуда инвестировано больше 8,5 млрд. долларов. А из Украины на Кипр, по данным официальной статистики, только прямых инвестиций 6,3 млрд. долларов. Всем понятно, что эти инвестиции – средства украинских предприятий, которые избегают налогообложения. Именно поэтому мы должны перекрыть каналы потерь бюджета через оффшоры», – отметил С.ТИГИПКО.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил председателю правления Пенсионного фонда Борису ЗАЙЧУКУ вместе с Министерством финансов срочно подготовить законопроект в первую очередь об ограничении максимального размера пенсии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее поручение премьер-министр дал во время сегодняшней встречи С Б.ЗАЙЧУКОМ.

«Абсолютно неправильно и несправедливо, что одни люди у нас получают по 800 гривен пенсии, а другие – по 50 тысяч, причем получают из солидарного фонда, - подчеркнул глава правительства. - Разработайте такой законопроект, чтобы уже с 1 января следующего года мы ликвидировали эту социальную несправедливость, созданную предыдущей властью. Посчитайте, как обоснованно ограничить максимальный размер пенсии – возможно, 10-12 минимальных пенсий, и посчитайте, какую экономию средств это даст».

Кроме этого, премьер-министр поручил рассмотреть вопрос об изменении возраста выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. «Начать необходимо из государственных служащих. Посчитайте, какая экономия средств будет от увеличения возраста выхода на пенсию для чиновников. В то же время разберитесь и предложите, как и для кого разумно ограничить возможность льготного выхода на пенсию, бывает, в 35 лет. Как стимулировать людей работать дольше и откладывать получение пенсии. А после преодоления дефицита Пенсионного фонда можно будет вернуть эти «отсроченные» пенсионные выплаты», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также премьер убежден, что немедленно надо переходить к накопительной системе пенсионного страхования, которое будет стимулировать людей, во-первых, не получать зарплату «в конверте», во-вторых, максимально долго работать и наполнять свой персональный пенсионный счет. Глава правительства поручил срочно разработать соответствующий законопроект.

Н.АЗАРОВ отметил, что все законопроекты, которые являются составляющей пенсионной реформы, должны учитывать мировой опыт пенсионных реформ, а также обязательно должны быть тщательным образом проработаны с профсоюзами, работодателями, экспертами, общественными организациями.

В свою очередь, Б.ЗАЙЧУК подчеркнул, что, несмотря на трудности с наполнением фонда, все пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме.

«Пенсионные выплаты осуществляются в полном объеме, в установленный законом срок. Ноябрь мы профинансировали, и до 25 декабря полностью выплатим пенсии за декабрь», - заявил Б.ЗАЙЧУК.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на увеличение на 19% по сравнению с прошлым годом доходов Пенсионного фонда, дефицит средств текущего года составляет 26,6 млрд. грн. В прошлом году Украина потеряла почти миллион рабочих мест, снова распространилась выплата «теневых» зарплат и незаконная неполная выплата зарплаты, неизменной оставлена упрощена система налогообложения, которая очень мало дает в солидарный Пенсионный фонд. Поэтому такой же дефицит ожидается в следующем году. Следовательно, Пенсионный фонд и дальше вынужден брать займы. Бездефицитная работа фонда, по мнению Б.ЗАЙЧУКА, возможна лишь при условии оптимизации пенсионных выплат и законодательных изменений пенсионной системы в целом.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в ноябре т.г. сократился на 2%, или на 0,068 млрд. грн., и по состоянию на 1 декабря т.г. составил 3,355 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество его участников сократилось на один - до 170 банков, количество временных участников не изменялось - 4 банка.

На начало ноября Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Земельный банк», «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Новости ТЭК

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в ноябре этого года российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,043 млрд. долларов США за импортированный в ноябре 2010 года природный газ.

Цена природного газа для компании в четвертом квартале текущего года составляет около 253 долларов США.

Также компания напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» пока не подавала документы в таможенные органы об оформлении газа в пользу компании "РосУкрЭнерго АГ" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом УНИАН сообщил председатель Государственной таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК.

«Пока не подавала (документы – УНИАН) на оформление НАК «Нафтогаз», - сказал он.

И. КАЛЕТНИК напомнил, что постановлением от 15 ноября т.г. Кабинет министров урегулировал вопрос растаможки газа, находящегося в подземных газовых хранилищах НАК «Нафтогаз Украины» в пользу RosUkrEnergo.

«Есть постановление Кабмина. Сейчас мы работаем над этим», - отметил глава Гостаможслужбы.

Министерство топлива и энергетики Украины считает необходимым для защиты украинских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ввести пошлину на импортные светлые нефтепродукты ниже 120 евро за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Игорь КИРЮШИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обсуждали со специалистами Минэкономики 120 евро за тонну – это максимальная пошлина, она не будет введена. Пошлина будет сбалансирована, чтобы поддержать возможность конкуренции продуктов отечественных заводов», – сказал он.

При этом И.КИРЮШИН отметил, что ранее озвученная в ряде СМИ пошлина на уровне 120 евро за тонну только изучалась.

«120 евро за тонну – это не просчитанная на сегодня пошлина», – добавил замминистра.

По его словам, величина пошлины будет определена на уровне правительства.

И.КИРЮШИН также отметил, что в настоящее время прибыльность мировой нефтепереработки близка к нулю, а вся маржа формируется на розничном рынке нефтепродуктов.

Кабинет министров Украины предлагает законодательно урегулировать взимание платы с потребителей за присоединение к электро- и газовым сетям электроснабжающих и газоснабжающих компаний.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте правительства «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения оплаты услуг, которые предоставляются субъектами естественных монополий», зарегистрированном в Верховной Раде (№7420).

Документом, в частности, предлагается внести изменения в Закон «Об электроэнергетике» уполномочив Национальную комиссию регулирования электроэнергетики разрабатывать правила присоединения электроустановок к сетям энергоснабжающих компаний, а также разрабатывать методику расчета платы за присоединение к сетям.

Размер платы, которая будет взиматься с потребителей, за присоединение к сетям будет рассчитываться энергокомпаниями на основе утвержденной НКРЭ методики. Средства, полученные энергокомпанией в качестве платы за присоединение, будут аккумулироваться на счете облэнерго со специальным режимом использования и направляться исключительно на модернизацию и реконструкцию электросетей.

Законопроектом предлагается освободить от платы за присоединение объекты социальной сферы (больницы, детсады, школы), строительство которых осуществляется за бюджетные деньги, а также дома индивидуальной застройки населения при условии, что мощность их потребления не будет превышать 15 кВт при наличии электроотопления и 5 кВт – для всех других домов.

Кроме того, правительство предлагает освободить от платы за присоединение вновь строящиеся объекты альтернативной энергетики мощностью до 10 МВт, а также объекты, строительство которых ведется в рамках подготовки Украины к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012. Финансирование указанных работ предлагается проводить за счет инвестиционной надбавки к оптовой цене электроэнергии, размер которой, а также порядок ее последующего распределения между облэнерго, будет утверждаться Кабмином.

Кабмин также предлагает внести соответствующие изменения в Закон «О принципах функционирования рынка природного газа», дополнив его статьями о введении по аналогичному принципу платы за присоединение к сетям газоснабжающих компаний. В частности, правительство предлагает уполномочить НКРЭ разработать порядок и методику взимания такой платы для строящихся объектов.

Разработчики законопроекта в Минтопэнерго в пояснительной записке к документу отмечают, что основной целью законопроекта является получение дополнительного источника финансирования к инвестиционной составляющей тарифа на передачу электрической энергии для обеспечения реализации Программы развития электрических сетей без увеличения розничного тарифа для всех потребителей электрической энергии.

(УНИАН)