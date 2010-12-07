Анонс на 7 декабря

* Состоится международная конференция на тему: «Энергетические проблемы Европы и вопросы российско-украинского сотрудничества». Организаторы – Фонд «Институт энергетики и финансов», коммуникационный холдинг «Minchenko consulting», Институт энергетических исследований. Участники: Юрий Бойко, министр топлива и энергетики Украины; Юрий Пахомов, директор Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины (Украина); Джонатан Стерн, директор газовых программ Оксфордского Института энергетических исследований (Великобритания); Симон Пирани, старший партнер-исследователь Оксфордского Института энергетических исследований (Великобритания); Леонид Григорьев, президент Института энергетики и финансов (Россия); Андрей Конопляник, консультант Правления ОАО «Газпромбанк», профессор РГУ нефти и газа им.Губкина (Россия); Татьяна Митрова, Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН (Россия) и др.

* Состоится Конференция на тему: “Интеграция экологической и энергетической политик: вызовы членства в Европейском Энергетическом Содружестве”. Организатор - Международный центр перспективных исследований в партнерстве с Фондом Фридриха Эберта . Конференция состоится в рамках проекта МЦПИ «Стратегия интеграции Украины в Европейское энергетическое содружество», руководитель проекта Игорь Богатырев, ген.директор ГП «Региональные электрические сети». Во время мероприятия МЦПИ представит аналитическое исследование относительно сценариев адаптации энергетического сектора Украины к экологическим стандартам ЕС.

* Круглый стол на тему: «Декоративный рассадник в Украине и Европе: развитие и перспективы отрасли». Организаторы - Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины и Всеукраинский союз производителей садового материала. Участники: председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, руководители всех профильных предприятий садового бизнеса Украины, представители соответствующих государственных учреждений и ведомств.

* Пресс-конференция на тему: «Пенсионная реформа в Украине: что и когда стоит менять?». Участники: первый зам. министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 гг. Павел Розенко; член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий.

* Круглый стол на тему: «Проблемы и пути легализации игорного бизнеса в Украине». Организатор - Коммуникационная группа ESG. Приглашены: председатель ассоциации регулировщиков игорного бизнеса Евросоюза (GREF), директор инспекции по контролю за игорным и лотерейным бизнесом республики Латвии Сигне Бирне; управляющий директор GLI Austria GMBH - компании-разработчика правил сертификации оборудования и программных комплексов для игорного оборудования в Европе Хайнц Винкельбауер; Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Павол Гамжик; управляющий партнер мальтийской юридической компании WH Law Ольга Финкель; народный депутат Украины Виктор Корж; председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета Валерий Баранов; советник Президента Украины Иван Шпек; зам.министра финансов Украины Татьяна Ефименко.

* В Окружном административном суде г. Киева состоится судебное заседание по иску коммерческих банков о признании незаконными и недействующими положений Постановления НБУ от 09.06.2010 г. № 273 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Исковое заявление группы коммерческих банков подготовлено и подано по инициативе АУБ. В заседании примут участие: президент АУБ Александр Сугоняко и представители коммерческих банков. Перед началом судебного заседания и по окончанию заседания перед входом в Окружной суд г. Киева президент АУБ Александр Сугоняко и представители коммерческих банков проведут пресс-конференцию и ответят на вопросы представителей СМИ.

* Пресс-конференция на тему: «Стоит ли Украине допускать иностранные компании к разработке шельфа Черного и Азовского морей?». Участники: бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский и эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые тенденции и актуальные решения на рынке банковского ПО в Украине». Организатор - компания «Лайм Системс», ведущий разработчик ПО для финансового рынка, партнер Microsoft® в Украине. Вопросы: Ситуация на финансовом рынке Украины: новые задачи перед банками и перед разработчиками ПО; Актуальные IT-решения для банков на платформе Microsoft®. Обзор решений компании «Лайм Системс». Как инновационные IT-решения помогают банкам повышать качество и оперативность обслуживания клиентов. Перспективы развития банковского ПО в Украине. Участники: Олег Нестеров, директор компании "Лайм Системс", Дмитрий Кузьмин, руководитель перспективных проектов "Лайм Системс", Александр Гац, менеджер по продвижению платформы Microsoft, компания «Майкрософт-Украина», Андрей Бегунов, директор Департамента организации процессов и внедрения ИТ банка ERSTE (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 379-29-26, 379-29-27, e-mail: pr@publicity.com.ua до 16-00 6 декабря.

* Пресс-конференция на тему: «Какой должна быть пенсионная реформа в Украине?». Участники: Сергей Украинец, зам..председателя ФПУ; Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАНУ; Николай Кульчинский, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам законодательства в сфере пенсионного обеспечения и пенсионной реформы Комитета ВРУ по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Голос предпринимателя: ноябрь 2010 года», в ходе которой будут обнародованы результаты Всеукраинского опроса предпринимателей, проведенного центром «Социальный мониторинг». Цель исследования - определить уровень поддержки предпринимателями страны отдельных требований участников акции протеста на Майдане, выступивших против нового Налогового кодекса Украины, а также их видение основных шагов по решению поднятых вопросов. Опрос проводился 27-30 ноября 2010 года в 10 областных центрах Украины – Симферополе , Донецке, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Запорожье, Киеве, Львове, Одессе, Тернополе и Харькове. В качестве респондентов выступили предприниматели – участники акции протеста и предприниматели в регионах, подобранные по методу «снежного кома». Всего было опрошено 979 респондентов. Участники: Дмитрий Дмитрук, директор центра «Социальный мониторинг», канд.соц.наук; Оксана Продан, со-организатор акций протеста предпринимателей на Майдане и по всей стране против нового Налогового кодекса Украины; председатель ОО «Деловая Рада Украины» Дмитрий Швец (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 067-402-88-81, (044) 200-55-40 до 12.00 6 декабря.

* Круглый стол на тему: «Тарифы как фактор сдерживания развития железнодорожных перевозок». Приглашены: Виктор Черный, зам..ген.директора «Укрзалізниці»; Андрей Мирошников, зам.начальника Главного коммерческого управления «Укрзалізниці»; Александр Вареник, зам.директора по эксплуатации ДН «Укрспецвагон»; Александр Гуляев, начальник отдела эксплуатации ГП «Укрспецвагон»; Галина Полищук, президент Ассоциации операторов железнодорожного транспорта Украины; Ирина Зарицкая, директор ООО «ЭКСИМТРАНС»; Иван Кочиш, ген.директор ООО «ЭВРАЗТРАНС Украина»; Александр Кава, независимый эксперт; Дмитрий Пидтуркин, руководитель аналитической группы Консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» и другие.

* В рамках Дней репутации-2010 состоится презентация результатов ежегодного независимого исследования «Наиболее уважаемые компании Украины - 2010» и торжественная церемония награждения компаний с наивысшей репутацией Reputation Award in Ukraine - 2010 . Организаторы: Reputation Capital Ukraine и Conference House.

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