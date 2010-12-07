ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает фоторепортаж «Азаров поручил сократить максимальный размер пенсий», в котором пишет – премьер также не исключает увеличения пенсионного возраста для чиновников…

http://delo.ua/biznes/rabota/azarov-poruchil-sokratit-maksimalnyj-razmer-pensij-148571/

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Также «Дело» публикует материал «Во сколько обойдется страховка прав собственности на недвижимость», в котором пишет - экзотическое для Украины титульное страхование уже успело сыграть злую шутку со страховщиками во время кризиса — многие из них стали жертвами «титульных» мошенников. Поэтому сейчас страховые компании продают «титул» с большими предосторожностями…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/vo-skolko-strahovka-prav-sobstvennosti-na-nedvizhimost-148535/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украину готовят к вылету», в котором пишет – Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обратилась в Евроконтроль с рекомендацией исключить Украину из этой организации. IATA пошла на этот шаг после того, как вопреки требованиям ассоциации страна значительно повысила аэронавигационные ставки. Скандал может отрицательно сказаться на ходе переговоров с ЕС о присоединении Украины к договору "Об открытом небе", считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1553145

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Цены ушли в зимнюю спячку» пишет – жесткий правительственный контроль за ценами на продукты питания и перенос повышения коммунальных тарифов на более поздний период позволили добиться беспрецедентно низкой, как для ноября, инфляции – всего 0,3%. Такое торможение роста цен позволяет впервые за 7 лет выйти по итогам года на уровень инфляции ниже 10%. Цены поднимутся, но не ранее следующего года, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1553155

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«Коммерсант-Украина» в материале «Телевидение показало инфляцию» пишет – прогнозы о резком подорожании ТВ-рекламы в 2011 году не оправдались. Предварительные договоренности с рекламодателями свидетельствуют, что инфляция составит 30-40%, а не 55%, как заявляли сейлз-хаусы. Из-за несговорчивости телеканалов часть рекламодателей уже начала договариваться с другими медиа. По мнению агентств, для небольших рекламодателей телевидение вскоре станет недоступным носителем…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1553131

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Издание «Экономические известия» в публикации «Былой активности на рынке недвижимости не принесет даже Дед Мороз» пишет – зимние праздники смогут немного активизировать покупателей киевских квартир. Однако вряд ли количество сделок в декабре, а тем более в январе значительно вырастет. Денег у людей по-прежнему мало…

http://markets.eizvestia.com/full/byloj-aktivnosti-na-rynke-nedvizhimosti-ne-prineset-dazhe-ded-moroz

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Также «Экономические известия» в публикации «Газопроводы множатся» пишут - украинская газотранспортная система сможет сохранить свою конкурентоспособность по транзиту российского газа на рынки ЕС в связи с перспективой наращивания потребления топлива в этом регионе. Но для этого Москва должна отказаться от строительства газопровода «Южный поток» в обход Украины, по которому еще нет «окончательного инвестиционного решения»…

http://state.eizvestia.com/full/gazoprovody-mnozhatsya

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«Экономические известия» в публикации «Алкоголь станет изгоем» пишут - украинские власти решили объявить войну алкогольной отрасли. Правда, с легкой руки мировых организаций ВОЗ и ООН. Однако в Украине добрые инициативы могут запросто перевоплотиться в геноцид…

http://markets.eizvestia.com/full/alkogol-stanet-izgoem

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«Газета по-киевски» в публикации «По четным-нечетным водители парковаться не хотят» пишет – в Киеве начался эксперимент с парковкой по четным и нечетным дням. Столичные водители пока всерьез новшество не воспринимают. Еще один «сюрприз» для них – отменили бесплатные пять минут при парковке…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/06/201149.html

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«Газета по-киевски» в публикации «А вы еще хотите поПАСТЬ в Египет?» пишет – двадцать процентов украинцев, заранее купивших туры на Красное море на новогодние праздники, пытаются от них отказаться. Их напугали нападения акул, атаки которых могли спровоцировать сбросы падали в море…

http://mycityua.com/articles/world/2010/12/06/202827.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Украине инфляция будет самая низкая за последние 4 года» пишет – благодаря минимальным показателям ноября инфляция за 11 месяцев 2010 года составила всего 8,5%, и уже ясно, что показатель 13,1% плановой инфляции, заложенный в бюджет-2010, превышен не будет…

http://www.segodnya.ua/news/14202280.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Москву распродадут по мелочи» пишет – массовая распродажа московского имущества, обещанная новым мэром Сергеем Собяниным, начнется с компаний, в которых город владеет неконтрольным пакетом. Департамент имущества города подготовил новый список приватизируемых предприятий на 2011 г. — в него вошли терминал «Внуково-3», «Моспромстрой», «Рэдиссон-Славянская», «Европейский», «Олимпийский», «Лужники», Центр международной торговли, «Метрополь» и Гостиный двор…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251262/moskvu_rasprodadut_po_melochi

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Также издание «Ведомости» в публикации «Россия вошла в пятерку крупнейших кинорынков» пишет – рынок кинопроката России и СНГ (за исключением Украины) в этом году превысит $1 млрд, подсчитали журналы «Кинобизнес сегодня» и «Бюллетень кинопрокатчика». Это позволило России войти в пятерку крупнейших кинорынков мира. В 2010-м прокатном году (традиционно начинается и завершается 1 декабря, а не 1 января) фильмы в прокате на территории России и СНГ (за исключением Украины) собрали 31,1 млрд руб., что на 34,7% больше, чем годом ранее…

http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/1163436/rossiya_voshla_v_pyaterku_krupnejshih_kinorynkov

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Издание «Известия» в публикации «Спутники погибли, система продолжает работать» пишет – неудачной оказалась попытка запуска Россией трех спутников "ГЛОНАСС-М", которые должны были завершить формирование российской глобальной системы позиционирования. Несмотря на прошедший в штатном режиме старт ракеты-носителя "Протон-М", орбитальный блок ДМ-3 не удалось вывести на заданную орбиту, и вскоре остатки разгонного блока вместе с тремя спутниками упали в несудоходном районе Тихого океана неподалеку от Гавайских островов…

http://www.izvestia.ru/armia2/article3149115/

(УНИАН)