Главное за 7 декабря (день)

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Экономика

Инфляция в Украине с начала года составила 8,2%

Инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросли на 11,4% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – выросли на 10,9%), в частности на продукты питания – на 11,4% (к январю-ноябрю 2009 г. – на 10,7%), хлеб и хлебопродукты – на 16,5% (11,9%), в том числе на хлеб – на 11,1% (10%), макаронные изделия – на 10,6% (6,7%), кондитерские изделия из муки – 13,4% (12,9%), мясо и мясопродукты – на 3,7% (1,8%), рыбу и рыбопродукты – на 3,9% (5,2%), молоко, сыр и яйца – на 23% (22,5%) (в том числе на молоко – на 29,4%, сыр и творог – на 35,1%, на яйца – снизились на 13,4%), на масло и жиры – на 11,2% (9,7%), в том числе на масло сливочное – выросли на 35%, масло подсолнечное – на 13,9%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 19%.

Цены на фрукты в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросли на 4,9% ( в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года выросли на 4,7%). На овощи цены выросли на 23,5% (к январю-ноябрю 2009 г. – выросли на 14%), в том числе на картофель – на 53,5% (16,9%). Цены на сахар выросли на 20,5% (62%), кондитерские изделия сахаристые – на 18,6% (22,4%), безалкогольные напитки – на 6,2% (9,4%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года подорожали на 13,7% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 9%), в том числе квартплата выросла на 4,6% (13,4%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,2% (2,2%), канализацию – на 6,9% (17,9%), воду – 6,1% (13,5%), цены на электроэнергию в ноябре не изменились, на природный газ – выросли на 50,1% (18,2%), на горячую воду и отопление – выросли на 5,7% (5,6%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросли на 1% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 3,4%).

Цены в транспорте в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросли на 3,3% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 9,9%), в том числе на покупку транспортных средств – на 1,5% (4,7%), на топливо и масла – на 2,5% (18,7%), транспортные услуги – на 5,1% (8,3%) (пассажирский железнодорожный транспорт — снизились на 0,2% (5,8%), пассажирский автодорожный транспорт – на 6,1% (8,6%)).

Цены в сфере связи в ноябре 2010 г. снизились на 8,9% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – снизились на 6,2%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 8,9% (снизилась на 6,1%).

Базовая инфляция в Украине в ноябре составила 0,7%, с начала года – 7,2%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в ноябре 2010 г. против октября 2010 г. составила 0,7%, за январь-ноябрь т.г. – 7,2% (с начала года).

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в ноябре 2009 г. показатель базовой инфляции был на уровне 0,6%, за январь-ноябрь 2009 г. – 14,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно, речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Тигипко: не стоит преувеличивать значение микробизнеса для экономики страны

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что не стоит преувеличивать значение микробизнеса для экономики страны.

Об этом он заявил вчера в эфире телеканала ICTV.

«Если говорить о микробизнесе, к которому относится упрощенная система налогообложения, то могу сказать, что у нас сегодня 18 миллионов потенциально работающего населения. По последним данным, около 14 миллионов официально зарегистрированы как работающие, из них 2,6 миллиона работают на упрощенной системе налогообложения. Поступления в местные и центральный бюджеты у нас приблизительно 200 млрд. грн. От налогов по упрощенной системе мы получаем приблизительно 3 млрд. грн. На 2,6 млн. – 3 миллиарда, а на 14 млн. – 200 миллиардов. Не надо говорить и преувеличивать значение упрощенной системы для экономики в целом», – заявил С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что льготы, предусмотренные Налоговым кодексом, не направлены в пользу крупного бизнеса.

«Льготы, которые даются Налоговым кодексом, касаются не крупных олигархов», – отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что в отельном бизнесе, легкой промышленности, где предусмотрены льготы, крупный бизнес не работает.

«В основном это малый и средний бизнес. Нет олигархов в легкой промышленности, авиастроение – это вообще государственная сфера. Единственная отрасль, в которой есть крупный бизнес, но которая абсолютно не раскручена, – это судостроение. Но эта отрасль дает толчок для других отраслей экономики», – заявил С.ТИГИПКО.

Работодатели одобрительно оценивают принятие Налогового кодекса

Работодатели одобрительно оценивают принятие Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров Украины, об этом заявили представители организаций работодателей во главе с председателем Общего представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Дмитрием ФИРТАШЕМ и председателем Совета Федерации работодателей Украины Дмитрием ОЛЕЙНИКОМ во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в понедельник, 6 декабря.

«Представители работодателей, предприятия которых создают более двух третей валового национального продукта и которые содержат более половины рабочих мест в Украине, одобрительно оценивают принятие Налогового кодекса и в целом курс системных реформ», - отмечается в сообщении.

«Мы понимаем, что ноша реформ очень тяжела, но в то же время прекрасно понимаем, что нельзя допустить банкротство страны. Поэтому готовы часть ответственности за осуществление реформ брать на себя», - заявил Д.ФИРТАШ.

Н.АЗАРОВ подчеркнул важность того, чтобы в ходе реформирования страны у власти сложился постоянный конструктивный диалог с институтами гражданского общества, и, прежде всего, – с работодателями.

«Мы заинтересованы, чтобы воплощение Налогового кодекса в жизнь проходило с минимальными проблемами, поэтому постоянно будем прислушиваться к предложениям практиков и экспертов, общественности», - отметил Н.АЗАРОВ.

Стороны договорились осуществлять мониторинг внедрения налоговой реформы и проводить постоянные консультации по необходимой коррекции норм Налогового кодекса, которая определится на практике.

Ответственным за диалог с Федерацией работодателей Украины Н.АЗАРОВ назначил министра Кабинета Министров Украины Анатолия ТОЛСТОУХОВА.

Глава правительства также попросил работодателей дать предложения по дерегулированию ведения бизнеса, ликвидации поборов за бессмысленные разрешения и согласования, по устранению коррупции.

Кроме того, Н.АЗАРОВ предложил работодателям провести анализ рынка труда: подготовка каких специалистов, которых профессий, в каком количестве необходима реальному сектору экономики сегодня и на какие профессии будет спрос в будущем, исходя из бизнес-планов работодателей.

«Мы ожидаем от вас информации и предложений», - отметил глава правительства.

В свою очередь, представители работодателей выразили готовность принять участие в создании и реализации национальной программы переквалификации и обучения взрослого населения согласно потребностям модернизации экономики.

Н.АЗАРОВ поручил включить представителей стороны работодателей во все рабочие группы, координационные советы, которые занимаются и будут заниматься подготовкой и проведением реформ, совершенствованием законодательства.

Также работодатели будут вовлечены в проведение бизнес-форумов, в которых инициатором или организатором выступает государство.

Финансы

Объем торгов на валютном межбанке в понедельник составил 463,8 млн. долл.

Объем торгов на валютном межбанковком рынке Украины в понедельник, 6 декабря, составил 463,8 млн. долл. (в эквиваленте) при средневзвешенном курсе 7,9588. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма купли-продажи долларов составила 321,6 млрд. долл.

Остаток средств на коррсчетах банков 6 декабря увеличился почти на 2 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 6 декабря 2010 года увеличился на 1,909 млрд. грн. и на начало дня 7 декабря 2010 года составил 16,404 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на коррсчетах сократился на 5,6%, или 975,3 млн. грн.

Нацбанк отмечает существенный рост валютных поступлений от нерезидентов в ноябре

Национальный банк Украины отмечает существенный рост валютных поступлений от нерезидентов в ноябре. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

«В ноябре наблюдался существенный рост валютных поступлений от нерезидентов, которые превышали переводы в их пользу. Это способствовало снижению среднедневного чистого спроса на иностранную валюту», - говорится в сообщении НБУ.

В сообщении указывается, что благодаря данной тенденции, в течение месяца Нацбанк осуществлял интервенции как по ее продаже, так и по покупке, сглаживая колебания рыночного курса гривни.

По данным НБУ, в течение месяца отрицательное сальдо интервенций уменьшилось до 382,8 млн. долл. против 496,4 млн. долл. в октябре. Это позволило минимизировать рыночные курсовые колебания гривни: на межбанковском валютном рынке ее курс относительно доллара США снизился на 0,15%, до 7,9531 грн./долл. США, а на наличном, по операциям с продажи долларов США, почти не изменился (7,9775 грн./USD).

Нефть. Газ

РосУкрЭнерго перечислило долг Нафтогазу

Компания «РосУкрЭнерго» (Швейцария) перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд. долл. своего долга за газ перед госхолдингом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня журналистам в Киеве.

«Да, перечислили», - сказал он.

Как сообщалось, в интервью журналу “Фокус” глава Совета директоров Group DF, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ заявил, что после возврата “РосУкрЭнерго” (РУЭ) газа в объеме 12,1 млрд. кубометров компания погасила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» в размере 1,7 млрд. долл. и перед ОАО «Газпром» в размере 810 млн. долл.

Кроме того, сообщил Д.ФИРТАШ, НАК «Нафтогаз Украины» получил 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа «RosUkrEnego», который был изъят правительством Юлии ТИМОШЕНКО и который компания не могла использовать в течение почти двух лет.

Таким образом, как утверждает Д.ФИРТАШ, Украина после подписания соглашений получила от RosUkrEnergo 2,15 млрд. долл. Природный газ в объеме 12,1 млрд. кубометров продан ОАО «Газпром» и будет экспортирован компанией «Газэкспорт» для своих клиентов в Европе.

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» закупил у ОАО «Газпром» необходимые объемы газа по льготной цене 230 долл. за тысячу кубометров, отметил Д.ФИРТАШ.

Кроме того, по его словам, подписаны соглашения сроком на пять лет между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о транзите газа по территории Украины в объеме по 112 млрд. кубометров ежегодно. За услуги транзита «Газпром» внес частичную предоплату.

Компания «РосУкрЭнерго» уходит с газового рынка Украины, заявил совладелец РУЭ.

Агро

Кабмин планирует продлить действие квот на экспорт зерна до конца марта 2011 года

Кабинет Министров Украины планирует продлить действие квот на экспорт зерна до 31 марта 2011 года.

Проект соответствующего постановления, которым вносятся изменения в постановление №938 от 4 октября 2010 года и отменяется постановление №1046 от 10 ноября 2010 года, размещен на сайте Министерства экономики.

Документом предлагается также увеличить размер квот на экспорт пшеницы с 500 тыс. тонн до 1 млн. тонн и кукурузы – с 2 до 3 млн. тонн. Также предлагается сократить срок распределения квот с 15 до 7 календарных дней.

Промышленность

Минтопэнерго закупит отечественные газоперекачивающие агрегаты для модернизации ГТС

Министерство топлива и энергетики Украины намерено закупать отечественные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая на конференции «Энергетические проблемы Европы и вопросы российско-украинского сотрудничества» сегодня в Киеве.

«Мы наметили предложение производственных программ с нашей наукой, заводом им. Фрунзе (ОАО «НПО им. Фрунзе», Сумы – УНИАН), заводом «Заря» (завод «Заря – машпроект», Николаев – УНИАН), чтобы создать машину (газоперекачивающий агрегат) нового поколения. Полтора года у нас будет. Мы согласны подождать. Мы не будем сейчас ничего покупать у Siemens, подождем своих разработчиков и профинансируем», – сказал он.

Столица

Киев перечислил Киевэнерго 500 млн. грн. долга за разницу в тарифах

Киевская городская государственная администрация перечислила компании «Киевэнерго» 500 млн. грн. долга, который возник из-за разницы в тарифах.

Об этом УНИАН сообщили в КГГА.

Киев привлек для покрытия долга кредитные средства у банков “Укрэксимбанк” и “Ощадбанк”.

«Киев привлек кредит на сумму 500 млн. грн. в “Укрэксимбанке” и “Ощадбанке” - по 250 млн. грн. в каждом под 12,5% годовых, сроком на 1 год. Вчера вся сумма была переведена «Киевэнерго», - сказали в мэрии.