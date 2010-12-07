В Лондоне арестован основатель скандального сайта Wikileaks

Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан АССАНДЖ арестован.

Арест произведен в Лондоне, передает агентство РИА «Новости».

Стокгольмский суд еще в ноябре одобрил запрос прокуратуры о заключении под стражу 39-летнего австралийца, обвиняемого в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, а 20 ноября Интерпол (по запросу шведской прокуратуры) распространил среди всех 188 стран-участниц организации "красное уведомление" на имя Дж.АССАНДЖА, что равнозначно занесению его в список наиболее разыскиваемых лиц.

Во вторник адвокат Дж.АССАНДЖА Марк СТИВЕНС заявил о том, что занимается организацией "добровольной встречи" своего клиента с британской полицией, получившей европейский ордер на его арест.