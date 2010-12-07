Украина и Египет договорились об отмене виз для дипломатических и служебных поездок

Министры иностранных дел Украины и Египта Константин ГРИЩЕНКО и Ахмед АБУЛЬ-ГЕЙТА подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение было подписано сегодня в Киеве в ходе визита министра иностранных дел Египта.

На совместной пресс-конференции А.АБУЛЬ-ГЕЙТ отметил, что это первый визит министра иностранных дел Египта в Украину.

“Я надеюсь, что этот визит заложит фундамент для дальнейшего развития двусторонних отношений”, - сказал он. Министр отметил, что отношения между Украиной и Египтом являются очень теплыми. “Я бы назвал наше партнерство привилегированным, поскольку отношения между нашими государствами берут свое начало не только с распада Советского Союза, а еще с далеких времен, можно сказать, еще с конца Второй мировой войны”, - сказал он.

По словам А.АБУЛЬ-ГЕЙТА, визит является подтверждением стремления двух сторон к последующему углублению отношений в сфере торговли, инвестиционном сотрудничестве. Министр также сообщил, что на данное время между странами происходят консультации по вопросам ближневосточного урегулирования.

К.ГРИЩЕНКО, в свою очередь, отметил, что Египет является очень важной страной для Украины. “Это наш партнер на Ближнем Востоке, нас объединяют много интересов, а также то, что миллионы украинских граждан уже побывали в Египте и планируют, я убежден, свой отдых там”, - сказал он.

По словам К.ГРИЩЕНКО, достигнута договоренность о последующей оптимизации двусторонних контактов с тем, чтобы такие реальные проекты, в частности, в сфере добычи нефти в Египте, поставок украинской техники, учебы египетских студентов в Украине, были реализованы в интересах двух стран.