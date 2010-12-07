Янукович одобрил ратификацию Конвенции Совета Европы о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступных путем, и о финансировании терроризма.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 17 ноября.

Конвенция предусматривает, что расследование и судебное разбирательство дел, касающихся конфискации средств и орудий и доходов, осуществляется через центральные органы. Центральными органами в Украине определены: Министерство юстиции (относительно судебных решений о конфискации) и Генеральная прокуратура (относительно процессуальных действий во время расследования уголовных дел).

Органом, уполномоченным в Украине на выполнение функций подраздела финансовой разведки Конвенции, определяется центральный орган исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга.

Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма состоит из преамбулы и семи разделов, в которые входят 56 статей и дополнение.