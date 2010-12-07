Главное на 7 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Финансы



Министры финансов стран-членов ЕС на своем сегодняшнем заседании формально утвердили план финансовой помощи Ирландии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, общая сумма помощи составит 85 млрд. евро.

При этом 22,5 млрд. евро помощи через Европейский механизм финансовой стабильности будут предоставлены на основе программы действий, согласованной властями Ирландии с Еврокомиссией и Международным валютным фондом.

В одобренных сегодня Советом министров по вопросам финансов ЕС рекомендациях Ирландии содержатся, в частности рекомендации по тщательному пересмотру ирландской банковской системы, реализации реформ для экономического роста, а также по снижению дефицита бюджета ниже 3% ВВП до 2015 года.

Из согласованной 28 ноября на неформальном заседании министров финансов суммы помощи 10 млрд. евро будут предоставлены немедленно для рекапитализации банков, 25 млрд. евро останутся в резерве на случай непредвиденных обстоятельств, а 50 млрд. евро - предоставлены для обеспечения потребностей ирландского госбюджета.

Половина суммы на поддержку банковского сектора в сумме 17,5 млрд. евро будет выделена правительством Ирландии. Остальное - в виде кредитов. 22,5 млрд. евро будет предоставлено через Европейский механизм финансовой стабилизации, еще столько же - из Европейского инструмента финансовой стабильности и двусторонних кредитов от Великобритании, Дании и Швеции, последние 22,5 млрд. евро предоставит Международный валютный фонд.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает парламенту дать согласие на назначение Василия ЦУШКО председателем Антимонопольного комитета Украины.



Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.



Такое представление было направлено в соответствии с первой частью п.24 статьи 85 Конституции.



Глава государства уполномочил народного депутата Украины, Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Юрия МИРОШНИЧЕНКО представлять это представление в парламенте.



Как сообщалось, В.ЦУШКО является министром экономики Украины.



Алексей КОСТУСЕВ, который возглавляет АМК, был избран мэром Одессы, и он принял решение уйти с должности председателя комитета.

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Окружной административный суд г. Киева сегодня принял постановление, согласно которому признаны недействительными пункты 2, 4 и 6 постановления Национального банка Украины № 273.



Как передает корреспондент УНИАН, решение суда было обнародовано сегодня.



«Суд принял решение в пользу украинской банковской системы. При этом не допустил ухудшения конкуренции и дискриминации целой группы банков», - прокомментировал УНИАН решение суда президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО. «Установлено, что минимальный регулятивный капитал не может быть нормативом таким, например, как адекватность капитала», - добавил он.



Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №273 от 6 июля 2010 г. обязал банки до 1 января 2012 г. увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления №273, то есть на 16 июля 2010 г.



Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Национальному банку Украины, требуя отмены этого постановления как нарушающего права средних и малых банков.



В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого постановления НБУ.



В конце октября первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ заявил, что НБУ будет отстаивать свою позицию по поводу требования об увеличении минимального уровня регулятивного капитала.



«Это решение обосновано, оно согласовано с международными организациями, и Нацбанк будет стоять на своей позиции», - сказал С.АРБУЗОВ.



Основной мотивацией такого решения он назвал стабильность банковской системы.

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Министерство финансов Украины передало в Генеральную прокуратуру Украины и Верховную Раду Украины материалы международного аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО за период 2008-2009 годов.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО на пресс-конференции.



По его словам, международные аудиторы оценивают уровень злоупотреблений в объеме 3 млрд. грн. Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО заявил, что общий объем нецелевого использования бюджетных средств предыдущим правительством оценивается в 50 млрд. грн.



Министр также сообщил, что расходы на осуществление международного аудита были запланированы на уровне 26 млн. грн., однако реально было использовано 23 млн. грн.



Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Цель аудита - выявление нецелевого использования средств, виновных в этом и куда были направлены эти деньги.



14 октября международные аудиторы заявили о выявлении фактов нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества с участием представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

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Национальный банк Украины готов принимать участие в качестве третьего лица на стороне банка-должника в случае исков инвестора по поводу неуплаты процентов по субординированному долгу.



Об этом говорится в письме регулятора к коммерческим банкам №18-312/6285-21996 от 7 декабря 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.



Свою позицию Нацбанк обосновывает тем, что согласно законодательству и нормативным актам, в договоре о привлечении субдолга должны быть предусмотрены такие обязательные условия: субдолг не может быть изъят из банка ранее чем через 5 лет; субдолг не может быть погашен по инициативе инвестора; средства субдолга могут свободно использоваться на покрытие убытков банка; разрешается отсрочка по обслуживанию обязательств касательно уплаты процентов, если уровень прибыльности не позволяет банку осуществлять такие выплаты.



«В связи с изложенным и с целью недопущения ухудшения финансового состояния банков-должников и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов, Национальный банк Украины просит учитывать его позицию при рассмотрении соответствующих споров в судах и обращает внимание на необходимость привлечения Нацбанка к участию по делам о расторжении соглашений (договоров) о привлечении средств на условиях субординированного долга, инициированных инвесторами (кредиторами), в качестве третьего лица на стороне банка-должника», - говорится в письме НБУ.



Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», субординированный долг - обычные необеспеченные долговые капитальные инструменты, которые по условиям договора не могут быть изъяты из банка ранее 5 лет, а в случае банкротства или ликвидации возвращаются инвестору после погашения претензий всех других кредиторов.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9480/7,9610 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9505/7,9550 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 7,9460/7,9540 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2545/0,2549 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2546/0,2547 грн./рубль. К закрытию цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1650 рублей за доллар (-0,1579).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3280/1,3390 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6135/10,6320 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6290/10,6410 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6305/10,6470 грн./евро.

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Национальный банк Украины в ноябре на валютном межбанковском рынке купил в валютные резервы 424,8 млн. евро, 35 млн. швейцарских франков и 52 млн. австралийских долларов.

Как сообщается на сайте Нацбанка, объем купленной валюты в эквиваленте составил 667,8 млн. долл. США.

При этом НБУ продавал исключительно американские доллары. Объем продажи составил 1,051 млрд. долл. США.

Таким образом, отрицательное сальдо интервенций НБУ в ноябре составило в эквиваленте 383,2 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы НБУ в ноябре т.г. сократились на 2,1%, или на 713,06 млн. долл., - до 33,539 млрд. долл., за январь-ноябрь 2010 года - возросли на 26,5%, или на 7,034 млрд. долл.

По данным Нацбанка, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины в ноябре (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 21 млрд. 614,2 млн. долл. США (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составлял 4 млрд. 612,8 млн. долл. США. В том числе объем валюты, купленной банками у населения, составил 1 млрд. 442,2 млн. долл. США; объем валюты, проданной населению, - 3 млрд. 170,6 млн. долл. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 17,5 млн. долл. США и на 30 ноября 2010 года составили 15 млрд. 986,4 млн. долл. США.

По данным НБУ, в октябре 2010 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился на 4,1% по сравнению с сентябрем. В основном это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который уменьшился на 3,9% из-за девальвации гривни к евро.

При этом инфляционный дифференциал уменьшился на 0,2%, поскольку в октябре инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах - основных торговых партнерах. Относительно декабря 2009 года РЭОК гривни повысился на 5,8%. При этом вклад курсовой составляющей в изменение РЭОК гривни был на уровне 2,3%, а ценовой - 3,6%.

Международные отношения

Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан АССАНДЖ арестован.



Арест произведен в Лондоне, передает агентство РИА «Новости».



Стокгольмский суд еще в ноябре одобрил запрос прокуратуры о заключении под стражу 39-летнего австралийца, обвиняемого в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, а 20 ноября Интерпол (по запросу шведской прокуратуры) распространил среди всех 188 стран-участниц организации "красное уведомление" на имя Дж.АССАНДЖА, что равнозначно занесению его в список наиболее разыскиваемых лиц.



Во вторник адвокат Дж.АССАНДЖА Марк СТИВЕНС заявил о том, что занимается организацией "добровольной встречи" своего клиента с британской полицией, получившей европейский ордер на его арест.

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Министры иностранных дел Украины и Египта Константин ГРИЩЕНКО и Ахмед АБУЛЬ-ГЕЙТА подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.



Как передает корреспондент УНИАН, соглашение было подписано сегодня в Киеве в ходе визита министра иностранных дел Египта.



На совместной пресс-конференции А.АБУЛЬ-ГЕЙТ отметил, что это первый визит министра иностранных дел Египта в Украину.



“Я надеюсь, что этот визит заложит фундамент для дальнейшего развития двусторонних отношений”, - сказал он. Министр отметил, что отношения между Украиной и Египтом являются очень теплыми. “Я бы назвал наше партнерство привилегированным, поскольку отношения между нашими государствами берут свое начало не только с распада Советского Союза, а еще с далеких времен, можно сказать, еще с конца Второй мировой войны”, - сказал он.



По словам А.АБУЛЬ-ГЕЙТА, визит является подтверждением стремления двух сторон к последующему углублению отношений в сфере торговли, инвестиционном сотрудничестве. Министр также сообщил, что на данное время между странами происходят консультации по вопросам ближневосточного урегулирования.



К.ГРИЩЕНКО, в свою очередь, отметил, что Египет является очень важной страной для Украины. “Это наш партнер на Ближнем Востоке, нас объединяют много интересов, а также то, что миллионы украинских граждан уже побывали в Египте и планируют, я убежден, свой отдых там”, - сказал он.



По словам К.ГРИЩЕНКО, достигнута договоренность о последующей оптимизации двусторонних контактов с тем, чтобы такие реальные проекты, в частности, в сфере добычи нефти в Египте, поставок украинской техники, учебы египетских студентов в Украине, были реализованы в интересах двух стран.

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Украина ведет переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом ПАЭТОМ.

«Я хочу поздравить Вас со вступлением в Организацию экономического сотрудничества и развития и решением Евросоюза о присоединении Эстонии к зоне евро с 1 января 2011 года. Мы, кстати, тоже собираемся вступить в ОЭСР, ведем переговоры, и в дальнейшем выйдем на принятие решения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина довольна уровнем политического диалога с Эстонской Республикой и отсутствием в отношениях двух стран проблемных вопросов принципиального характера. По его словам, между государствами сложились хорошие отношения во всех сферах, в частности, в торгово-экономической.

«Мы рассматриваем начало работы смешанной украинско-эстонской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству как важный шаг на пути развития конкретного взаимодействия в приоритетных для обеих стран сферах», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что Украина заинтересована в изучении опыта Эстонии в разработке и использовании сланцевых месторождений газа, а также в эстонских инвестициях в развитие данной отрасли в Украине.

Также наше государство готово к активизации и расширению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Глава правительства отметил, что в Эстонии проживает почти 28-тысячная украинская диаспора, и открытие культурно-информационного центра в составе Посольства Украины в Эстонской Республике будет способствовать развитию культурного и гуманитарного сотрудничества между странами.

Премьер-министр предложил эстонской стороне активизировать сотрудничество в энергетической отрасли, в частности обсудить возможность создания общего рынка электроэнергии. Кроме того, Н.АЗАРОВ поблагодарил У.ПАЭТА за поддержку евроинтеграционного курса Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии отметил: «Я рад, что наша межправительственная комиссия снова начала работать – это прекрасный формат, в рамках которого можно решать самые разнообразные вопросы двустороннего сотрудничества».

Справка УНИАН. ОЭСР была создана в 1961 году на основе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршалла по реконструкции Европы после Второй мировой войны.

На сегодняшний день ОЭСР объединяет 30 стран, в частности, Германию, Швецию, Швейцарию, Японию, США, Польшу, Норвегию, Великобританию, Бельгию, Италию, Данию и др.

Организацию экономического сотрудничества и развития называют «Клубом богатых стран», которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны-члены этой организации производят две трети мирового ВВП.

Украина и ОЭСР начали сотрудничество в 1997 году.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступных путем, и о финансировании терроризма.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 17 ноября.

Конвенция предусматривает, что расследование и судебное разбирательство дел, касающихся конфискации средств и орудий и доходов, осуществляется через центральные органы. Центральными органами в Украине определены: Министерство юстиции (относительно судебных решений о конфискации) и Генеральная прокуратура (относительно процессуальных действий во время расследования уголовных дел).

Органом, уполномоченным в Украине на выполнение функций подраздела финансовой разведки Конвенции, определяется центральный орган исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга.

Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма состоит из преамбулы и семи разделов, в которые входят 56 статей и дополнение.

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Сегодня в Брюсселе подписан меморандум о взаимопонимании между Россией и Евросоюзом о завершении двусторонних переговоров о вступлении РФ во Всемирную торговую организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития России, с российской стороны меморандум подписала министр экономического развития Российской Федерации Эльвира НАБИУЛЛИНА, со стороны Евросоюза - комиссар ЕС по торговле Карел де ГЮХТ.

Отмечается, что подписанный документ содержит договоренности об урегулировании остающихся на двустороннем переговорном «треке» вопросов будущих обязательств России в ВТО, включая обязательства по экспортным пошлинам и железнодорожным тарифам.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Москва и Вашингтон завершили двусторонние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Справка УНИАН. Россия в 1995 году начала переговоры о вступлении в ВТО.

Фондовый рынок

Поступления от приватизации за январь-ноябрь 2010 года составили 936 млн. грн., что составляет 14,7% годового плана.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИУ).



Согласно сообщению, ФГИУ за январь-ноябрь 2010 года получил также 251,7 млн. грн. дивидендов, что составляет 226% от годового плана. Кроме того, 539,7 млн. грн. составили поступления от аренды – 83% плана на 2010 год.



Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 1 декабря т.г. заключил с дочерней структурой IBE Trade Corp – компанией Worldwide Chemical Llc – сделку по продаже 40% акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот". Цена сделки составила 276,5 млн. грн. (около 35 млн. долл.).



Справка УНИАН. Согласно госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составляет 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.

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Сертифицированный оценщик компания «ПБ-Консалтинг» намерена обжаловать результаты конкурса, проведенного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) для отбора субъектов оценочной деятельности, которые будут привлечены к определению рыночной стоимости государственного пакета акций ЗАО «Международные авиалинии Украины» («МАУ»).

Об этом идет речь в письме компании «ПБ-Консалтинг», направленном председателю ФГИУ Александру РЯБЧЕНКО, которым располагает УНИАН.

В письме отмечается, что установленный нормативными актами ФГИУ непрозрачный механизм проведения конкурса не дает возможности его участникам, среди которых был «ПБ-Консалтинг», следить за ходом конкурсной процедуры, следствием чего является дефицит публичной информации о проведении конкурса и его победителе (им стало малоизвестное ООО «Украинская экспертная группа»), который искусственно поддерживается соответствующими действиями работников ФГИУ.

«Имея в распоряжении пока еще неподтвержденную информацию о том, что определенное победителем конкурса ООО «Украинская экспертная группа» не имеет опыта проведения оценочной деятельности в авиационной отрасли, что предложенные им финансовые условия осуществления оценки более чем в 1,5 раза превышают условия, предложенные «ПБ-Консалтинг», мы вынуждены просить Вас обеспечить обнародование протокола результатов проведения конкурса, а также осуществить проверку фактов злоупотреблений и недобросовестности участников во время проведения данного конкурса», - говорится в письме компании «ПБ-Консалтинг», направленном председателе ФГИУ А.РЯБЧЕНКО.

При этом «ПБ-Консалтинг» сообщило ФГИУ о намерении обжаловать результаты конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности, которые будут привлечены к определению рыночной стоимости государственного пакета акций ЗАО «МАУ» из-за наличия оснований считать, что конкурсной комиссией нарушены нормы конкурентного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября председатель ФГИУ А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн.

Эксперты считают эту сумму очень заниженной.

1 декабря ООО «Украинская экспертная группа» (г. Киев) было признано победителем конкурса по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций авиакомпании «МАУ». Эксперты выразили удивление решением ФГИУ.

В частности, заместитель председателя совета Украинского общества оценщиков Сергей ОВЧАРОВ заявил, что не имеет малейшего представления ни об оценщике госпакета «МАУ», ни о руководителе ООО «Украинская экспертная группа». «Я не знаю о ее существовании, и я никогда не слышал о таком человеке, как Владимир АНТОНОВ (руководитель ООО «Украинская экспертная группа» - УНИАН), - сообщил С.ОВЧАРОВ.

В свою очередь, аналитик инвестиционной компании «АРТ Капитал» Алексей АНДРЕЙЧЕНКО заявил, что «Фонд госимущества не будет привлекать серьезную компанию, например, из первой четверки, к оценке «МАУ», потому что ему это просто не выгодно. Ему выгодно продать пакет за небольшую цену среди своих. Посмотрите, что такое вообще «Украинская экспертная группа» - это очень маленькая компания, которая занимается оценкой земельных участков, и вообще нигде всерьез не засветилась и всерьез не известна. Оценка там будет соответствующей».

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Киевский хозяйственный апелляционный суд удовлетворил апелляции Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».



Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к ФГИУ.



Суд также вынес отдельное постановление об отказе в иске компании Mantara Holding к Фонду госимущества и управляющей компании «Брянский машзавод» о признании недействительными решений ФГИУ, касающихся приватизационного конкурса по «Лугансктепловозу».



Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева ранее удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда госимущества, касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».



В частности, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный ФГИУ с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».



Напомним, 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».



Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – Mantara Holding не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.



Mantara Holding обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.

ТЭК



По словам генерального директора «Укрнефтехимпереработки» Михаила Миндреску, 40% бензина в Украине является контрафактным, сообщает Дело.



Как отметил Михаил Миндреску, одна из проблем, которая сегодня приводит к большому количеству некачественного топлива на украинском рынке – недостаточное внимание со стороны проверяющих органов. «Они бегают за производителями водки, сигарет. А на качество топлива не обращают внимания», - так прокомментировал работу проверяющих органов Миндреску.



По его словам, Экспертно-аналитическа группа по контролю за качеством нефтепродуктов, которая работает при Министерстве топлива и энергетики, разработал свою методологию определения качества топлива в Украине. Тем не менее топ-менеджер не сообщил подробностей этой методологии.



Напомним, как сообщало «ДЕЛО» (№170 от 06.12.10), по данным Комитета защиты потребителей, за последний год количество фальсификата на АЗС резко возросло. «Главная причина — отсутствие эффективного контроля качества топлива», — отметил президент Комитета Андрей Пасишник.



По его словам, прежде всего опасность заправки поддельным топливом существует на небрендированных станциях, которые конкурируют с большими сетями, в том числе торгуя низкокачественным топливом. Также нередко злоупотребляют сети, работающие под известными логотипами по джобберским соглашениям.



«Путей появления фальсификата на АЗС несколько. Отдельные станции просто разбавляют качественное топливо различными компонентами бензинов или другими нефтепродуктами. Остальные реализуют собственно компоненты бензинов», — объясняет Пасишник.

Транспорт



Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) не получала никаких ходатайств относительно приостановки членства Украины в этой организации.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в центральном пресс-офисе Евроконтроля.

«Евроконтроль не имеет сведений о каких-либо запросах относительно приостановки членства Украины в организации, и такие действия не ведутся и не были предусмотрены», - сообщили в Евроконтроле.

Напомним, ряд СМИ сообщил со ссылкой на Ассоциацию европейских авиакомпаний (AEA), что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рекомендует Евроконтролю исключить Украину из списка стран-участников Евроконтроля из-за высоких ставок на аэронавигационное обслуживание.

Как сообщал УНИАН, сегодня гендиректор "Украэроруха" Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО заявил, что новые ставки платы за аэронавигационное обслуживание полностью приведены в соответствие со всеми нормами Евроконтроля и были согласованы еще в 2009 году на совместной встрече с представителями Евроконтроля и IATA.

По данным Минтранссвязи, на начало 2010 года в Украине единичная ставка платы за аэронавигационное обслуживание на маршруте в размере 37,26 евро находилась на 31-й позиции среди 38 стран-членов Евроконтроля. Сейчас после ввода в действие новых ставок (45,56 евро) Украина находится на 21-м месте среди других стран.

Соцполитика



Фактический рост заработных плат в 2009/2010 годах составил в среднем 12%, что ниже заявленных в 2009 году планов (в среднем – 17%).

Об этом сказано в результатах «Обзора заработных плат и компенсаций в Украине» за 2010 год, который составила компания «Эрнст энд Янг», сообщили УНИАН в компании.

Согласно прогнозу, в 2010/2011 годах зарплаты вырастут на 12-13%.

Как говорится в отчете, специалисты группы Human Capital, одного из подразделений «Эрнст энд Янг», дают подробную информацию о заработной плате по более чем 200 должностей, структуре компенсационных пакетов, а также политике и практике управления персоналом. Исследование проводится ежегодно в течение последних 9 лет, в этом году его участниками стали более 160 компаний.

Участники исследования предоставили данные за период с августа 2009 года по июль 2010 года. Наиболее широко представлены компании из FMCG-сектора (21%), фармацевтической отрасли (16%), а также из инвестиционно-банковского сектора (12%). По структуре собственности 76% участников исследования составляют компании со 100% иностранным капиталом, около 11% – компании с украинским капиталом и 13% – совместные предприятия.

«Уже второй год мы наблюдаем отставание фактического роста заработных плат от планируемого уровня. При этом повышение зарплат хотя бы для одной категории персонала проводили 79% компаний, тогда как планировали повышать заработные платы в 2010 году только 45% компаний», – отметила партнер, руководитель группы Human Capital в «Эрнст энд Янг» Ольга ГОРБАНОВСКАЯ.

В 2010 году на первый план среди приоритетов кадровой политики компаний вышло обучение и развитие персонала, хотя компании отмечают, что управление эффективностью, мотивация и удержание по-прежнему остаются актуальными.

Согласно данным обзора-2010, около 86% компаний-участниц проводят обучение своих сотрудников. Средний бюджет на обучение персонала снизился с 542 до 497 долл. США на одного сотрудника в год (в 2008 году этот показатель составлял 1000 долл. США).

По данным обзора, 25% участников предлагали своим сотрудникам программы долгосрочного стимулирования, 6% – возможность негосударственного пенсионного обеспечения. В 2010 году до 23% вырос процент компаний, предоставляющих займы своим сотрудникам. Также 92% компаний-участниц предоставляли сотрудникам в пользование корпоративные автомобили.

По данным обзора-2010, 84% компаний-участниц предоставляли медицинское страхование сотрудникам (в 2009 году – 77%).

Данные обзора-2010 показывают, что, определяя размер заработных плат в 2010 году, 88% компаний-участниц руководствовались рыночными показателями. До 71% сократилось число компаний, которые проводили повышение зарплат на общих основаниях (в 2009 году – 80%).

«С учетом того, что в этом году большее число компаний учитывало результаты работы компании (в среднем 66% по сравнению с 47% в 2009 году) и меньшее число участников ориентировалось на инфляцию (48% по сравнению с 55%), очевидно, что не все компании могли позволить себе компенсировать инфляцию при повышении заработных плат, и ориентиром в данном случае выступали в первую очередь финансовые возможности компаний», – объясняет О.ГОРБАНОВСКАЯ.

Следует отметить, что в этом году около трети участников (32%) запланировали набор персонала на 2010/2011 год. В основном этот набор нацелен на среднее руководящее и профессиональное звено. В некоторых отраслях процент компаний, набирающих персонал по этим категориям сотрудников, достигает 70%. Это свидетельствует об активизации рынка труда. Средний процент планируемого увеличения количества сотрудников также несколько вырос и составляет около 11-15% в зависимости от категории сотрудников.

Все больше компаний продолжают заниматься набором персонала самостоятельно (90% по сравнению с 81% в 2009 году). Около 70% участников обзора отметили, что пользовались услугами кадровых агентств (в 2009 году – 66%).

(УНИАН)

