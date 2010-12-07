Анонс на 8 декабря

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.



* В рамках реализации Проекта «Разработка коммуникационной политики для распространения статистической информации и публикаций Национального банка Украины» состоится встреча с канадскими экспертами, которые с рабочим визитом посетят Украину. Во встрече примут участие: Люси Лалиберте; Эрни Бойко; Гелен Папино. Организатор - Национальный банк Украины.



* Состоится информационная бизнес-сессия международного банковского эксперта Ламары фон Альбертини на тему: «Международные тенденции в банковском менеджмент-риске с учетом новой концепции Corporate Governance. Последние рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору». Организатор - Международная бизнес-школа «Nikland».



* Состоится Первый международный форум «Украина: брендинг страны и городов». Планируется участие: вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова, министра культуры и туризма Украины Михаила Кулиняка, Винницкого городского председателя Владимира Гройсмана, Львовского городского председателя Андрея Садового, президента УСПП, народного депутата Украины Анатолия Кинаха, вице-президента УСПП Валерия Пекара и др.



* Круглый стол на тему: «Что выгоднее Украине - зона свободной торговли с ЕС или РФ?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Оценка экономических перспектив ЗСТ с ЕС и РФ; Анализ юридических аспектов создания Украиной ЗСТ с ЕС и присоединения к Таможенному союзу РФ-Казахстан-Беларусь с точки зрения международного права; Многовекторность внешней политики Украины; Отношения Украины с Евросоюзом и Россией - что дальше? Участники: Владимир Корнилов, директор Киевского филиала Института стран СНГ; Олег Мирошниченко, специалист по вопросам торговли Представительства ЕС в Украине; Алексей Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине; Ольга Филимончик, 1-й секретарь Посольства Республики Беларусь в Украине; Сергей Козьяков, юрист, эксперт по вопросам международной торговли; Алексей Логвиненко, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета ВР по иностранным делам; Александр Палий, эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины.



* Пресс-конференция крупнейших украинских производителей медицинской продукции - компаний ОАО "Гемопласт" и ЗАО "ТюменьМедикоСмела", протестующих против допуска на национальный рынок одноразовых шприцов сомнительного качества по демпинговым ценам. Производители заявляют об угрозе самому факту существования национального производства медицинской продукции. Поводом для пресс-конференции является недавнее решение Киевского апелляционного административного суда, отменившего постановление Минэкономики Украины о введении антидемпинговых пошлин против импорта одноразовых шприцев. Участники: Богдан Подгорный, гендиректор ОАО "Гемопласт"; Евгений Дядюк, член набсовета ЗАО "ТюменьМедикоСмела".



* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: «Анализ ценовой ситуации в Украине за ноябрь 2010 года».



* Начнет работу прямая линия газеты «Комсомольская Правда в Украине» при участии вице-премьер-министра Сергея Тигипко. Вопросы: Каким будет бюджет на 2011 год? Грозит ли Украине дефолт? Куда приведут страну реформы? Когда подешевеет жилье? Кого коснется пенсионная реформа? В чем «плюсы» и «минусы» Налогового кодекса?



* Пресс-конференция на тему: презентация аналитического исследования АУБ "Банковский кризис и пути стратегической трансформации банковской отрасли Украины". В работе примет участие Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.



* В Министерстве труда и социальной политики Украины состоится встреча министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги с представителями общественных чернобыльских организаций стран СНГ - участниками Международной научно-практической конференции, посвященной социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. По завершении встречи состоится пресс-конференция министра.



* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится введение в эксплуатацию водопроводной магистрали от ул. Глибочицкой до ул. Владимирской в Шевченковском районе Киева (на углу ул. Артема и Черновола, ориентир ул. Артема, 89).



* Состоится пикетирование строительства ТОЦ над метро “Театральная”, которое возобновилось на прошлой неделе и проводится круглосуточно (ул.Б.Хмельницкого, 7). Сбор на углу Пушкинской и Б.Хмельницкого, со стороны театра Российской драмы. Телефоны: 050 615 99 53, 067 466 28 81 http://saveoldkyiv.org/article/604,http://saveoldkyiv.org/.

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