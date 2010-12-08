В Крыму новогодние елки оптом будут продаваться по 28-550 гривен

В Крыму отпускная оптовая цена за сосну перед Новым годом будет колебаться от 28 до 550 гривен, в розницу деревья будут продавать, как минимум, в два раза дороже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета по лесному хозяйству, цена на елку высотой до метра составит 28-40 гривен, от метра до двух - 38-70 гривен. Сосны высотой от двух до трех метров лесхозы будут продавать по 80-145 гривен, от трех до четырех метров - по 120-440 гривен, деревья выше 4-х метров - от 315 до 550 гривен.

«Указанные суммы - это лишь отпускные цены лесных хозяйств. Дальнейшим распространением новогодних елок занимаются частные предприниматели, самостоятельно устанавливающие цены. В итоге елки обойдутся крымчанам, как минимум, в два раза дороже», - отмечают в Рескомлесе.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году оптовые цены на сосну были от 28 до 500 гривен.