Японский зонд пролетел мимо орбиты Венеры из-за сбоя тормозного двигателя

Эксперимент с выводом японского космического аппарата "Акацуки" на орбиту Венеры не удался из-за неправильной работы тормозного устройства, сообщили специалисты Японского аэрокосмического агентства JAXA.

В 08.49 (02.49 мск) во вторник, 7 декабря, космический зонд приблизился к орбите Венеры на расстояние 550 километров и перевел двигатель в режим торможения для того, чтобы быть притянутым ко второй планете Солнечной системы силой притяжения. Сразу после этого он зашел за обратную сторону Венеры и связь с ним, как и ожидалось, была временно прервана. По плану связь должна была быть восстановлена через 20 минут, однако сигнал с "Акацуки" был получен с опозданием на час. В течение всего дня эксперты JAXA рассчитывали выяснить, вышел ли зонд на орбиту Венеры.

В среду JAXA сообщило, что космический зонд пролетел мимо планеты. Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на экспертов JAXA, тормозной двигатель, который должен был гасить скорость "в течение 12 минут (при приближении к орбите Венеры), отработал лишь 20-30% от заданного времени". Телеканал напомнил, что торможение началось примерно в тот же момент, когда начались проблемы со связью. В то же время руководитель проекта отметил, что рассчитывает через шесть лет, когда спутник вновь приблизится к Венере, вывести зонд на орбиту планеты.

Орбитальный зонд "Акацуки", запущенный в космос 21 мая с японского космодрома "Танэгасима" в паре с зондом "Икарос" (Icaros), в течение двух лет должен был изучать атмосферу Венеры. В частности, он был рассчитан на исследование загадочного явления суперротации - чрезвычайно быстрого вращения слоя атмосферы на высоте около 60 километров, который движется, обгоняя вращение планеты. Кроме того, аппарат, согласно первоначальным расчетам, должен был бы получать данные о климатических условиях на планете, свойствах ее поверхности, характеристиках облаков Венеры, в числе которых есть состоящие из капель серной кислоты, передает РИА "Новости".