ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Кадровые перестановки в Кабмине начались с Цушко», в котором пишет – Президент начал большую кадровую рокировку в Кабмине. В.Янукович предлагает назначить министра экономики Василия Цушко на пост председателя Антимонопольного комитета…

http://delo.ua/vlast/politika/kadrovye-perestanovki-v-kabmine-s-cushko-148639/

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Также «Дело» публикует материал «Зернотрейдеры даже получив квоты не могут вывезти зерно», в котором пишет - украинские компании, получившие квоты на продажу зерна за границу, до сих пор не начали экспорт. Если квоты не будут реализованы до конца года, зернотрейдерам придется проходить всю процедуру заново…

http://delo.ua/biznes/rynki/zernotrejdery-dazhe-poluchiv-kvoty-ne-mogut-zerno-148632/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Суд для самых маленьких», в котором пишет – суд признал незаконными требование Нацбанка к банкам относительно повышения уровня минимального регулятивного капитала до 120 млн. грн. и ограничение по привлечению ими депозитов. Регулятор еще может оспорить это судебное решение, что будет не в интересах мелких банков. В крупных же учреждениях наоборот считают, что упрощение требований к капиталу затормозит развитие рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1553814

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Вертикальный взлет нефти» пишет – Кабмин вернулся к идее создания вертикально интегрированной нефтяной компании. В Минтопэнерго вчера заявили, что ведут переговоры об объединении компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта" с их совладельцем – группой "Приват". Правительству необходимо добиться смены менеджмента предприятий, и для этого могут быть задействованы судебные инстанции, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1553834

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«Коммерсант-Украина» в материале «Лугансктепловоз» приближается к России» пишет – российский "Трансмашхолдинг" отстоял право на владение 76% акций холдинговой компании "Лугансктепловоз". Вчера Апелляционный хозсуд Киева поддержал российскую структуру в судебной тяжбе с Фондом госимущества и группой "Приват". Но юристы считают, что до окончания судебного процесса еще далеко…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1553810

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Издание «Экономические известия» в публикации «Растраты бюджета маскируют рокировкой» пишет – коррупционный скандал пытаются замять бюрократическими формальностями. ГП «Лизингтехтранс», обвиненное недавно Счетной палатой в неэффективном использовании средств при закупке самолетов, решено вывести из подчинения Минтранссвязи и передать Минпромполитики. Предложения по ликвидации неэффективного ведомства отклонены…

http://markets.eizvestia.com/full/rastraty-byudzheta-maskiruyut-rokirovkoj

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Также «Экономические известия» в публикации «Киев демонстрирует растущую зависимость от мировых держав» пишут - украинские и российские власти синхронно заявили об отказе участвовать в традиционной церемонии награждения Нобелевской премией мира китайского правозащитника Лю Сяобо, находящегося в тюрьме по приговору суда КНР…

http://state.eizvestia.com/full/kiev-demonstriruet-rastushhuyu-zavisimost-ot-mirovyh-derzhav

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«Экономические известия» в публикации «Реформы оторвались от графика» пишут - с марта 2010 г. правительство Николая Азарова не сделало ни одного практического шага в плане создания в Украине конкурентного рынка электроэнергии в соответствии с европейскими образцами…

http://markets.eizvestia.com/full/reformy-otorvalis-ot-grafika

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«Газета по-киевски» в публикации «Админреформа, на старт: украинцев ожидает великая неразбериха» пишет – в четверг презентуют проект админреформы. 40 госструктур ожидает ликвидация, тысячи госслужащих – сокращение, а сотни тысяч украинцев – проблемы с оформлением разного рода документов…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/08/082353.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Азаров в стране чудес» пишет – слова премьер-министра о том, что в Киеве никто не идет в дворники на зарплату в 1800 гривен, вызвали неоднозначную реакцию. Журналисты бросились интервьюировать дворников, обнаружив еще более удивительные вещи: их зарплата чуть ли не вдвое ниже той, которую предполагает премьер. Зато 1800 грн. у нас получают ведущий научный специалист, доктор наук или врач высшей квалификации. Но премьеру не впервой демонстрировать незнание реалий…

http://mycityua.com/articles/column/2010/12/08/020317.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Закрытие офшоров на Кипре может дать сразу 6 миллиардов долларов в бюджет!» пишет – в Украине решили таки бороться с офшорами. Так, вице-премьер Сергей Тигипко заявил, что Украина может в одностороннем порядке денонсировать (расторгнуть) соглашение с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения. По его словам, через неделю документ будет готов и подан на рассмотрение Верховной Рады…

http://www.segodnya.ua/news/14202614.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Реформаторские пенсии: старые не урежут, на новых не сэкономят» пишет – уже на этой неделе Кабмин подаст в Верховную Раду законопроекты по пенсионной реформе. Власть решила сократить максимальные пенсии, ограничить соцвыплаты чиновникам, чтобы спасти от коллапса Пенсионный фонд. Правда, старые пенсии сократить нельзя, потому что это идет в разрез с Основным Законом, а на нововведениях много не сэкономишь...

https://economics.unian.net/rus/detail/69558

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «С биржи на стройку» пишет – часть прибыли от сделок на фондовом рынке - 50 млрд руб. – российский Внешэкономбанк направит на поддержку строительства жилья экономкласса. Банки получат деньги от ВЭБа под 3% годовых, а выдавать будут под 6-9%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251374/s_birzhi_na_strojku

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Также издание «Ведомости» в публикации «Исключение из правила» пишет – американская Intel пригрозила уволить часть сотрудников российского R&D-центра из-за проблем с ввозом в Россию микрочипов, содержащих элементы шифрования, следует из опубликованных Wikileaks документов. И добилась своего…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251370/isklyuchenie_iz_pravila

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Издание «Известия» в публикации «Швейцарский рекорд российских бизнесменов» пишет – российские бизнесмены Виктор Вексельберг и Дмитрий Рыболовлев вошли в десятку богатейших жителей Швейцарии. Об этом сообщил местный журнал Bilan. Всего в списке, составленном изданием, триста швейцарских толстосумов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3149177/

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Также «Известия» в публикации «ВТОросортные отношения» пишут - 7 декабря на саммите Россия-ЕС страны не смогли заключить долгожданный Договор о стратегическом партнерстве. Этого не случилось, т.к. Россия не является членом Всемирной торговой организации. С таким заявлением выступил глава представительства ЕС в Москве Фернандо Валенсуэла. Эксперты не удивлены и напоминают: от нечленства России в ВТО под угрозой срыва ряд других серьезных проектов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3149189/

(УНИАН)