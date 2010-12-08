Томенко: власть под админреформой скрывает трудоустройство преданных ей людей

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что власть вместо проведения настоящей административной реформы разрабатывает концепцию трудоустройства преданных ей людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом вице-спикер заявил вчера в эфире "5 канала".

"Хотели как в Европе, а вышло как в Украине", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По мнению вице-спикера, правильным было бы публично обсудить со специалистами и экспертами концепцию административной реформы, определить оптимальную структуру исполнительной власти, которая бы предусматривала более эффективную систему управленческой модели и соответственно обещанное сокращение государственных служащих и экономию бюджетных средств.

"А уже после этого этапа выйти на уровень обсуждения, как вместо партийных квот найти профессиональных специалистов и менеджеров и соответственно обеспечить новое качество правительства, в частности, и исполнительной власти в целом", - считает он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что именно таким путем шли европейские страны на протяжении последних нескольких лет в период финансового и экономического кризиса. Вместо этого сегодняшний вариант, по его убеждению, скорее напоминает попытку трудоустроить преданных людей и по-другому предостеречь квотный принцип для тех, кто поддержал власть. "Очевидно, и дальнейшие кадровые назначения будут назначениями по признакам преданности или партийной принадлежности", - допустил вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в государственном бюджете на 2011 год должны быть значительно сокращены расходы на содержание органов государственной власти всех уровней, что станет возможным благодаря проведению административной реформы.

"Нам необходимо реформировать и модернизировать страну. Надо избавляться от коррупции. Надо приводить финансы в порядок. Вы посмотрите, какая армия чиновников у нас сейчас, государственных служащих. Насколько выросли штаты в каждом министерстве, ведомстве, местном самоуправлении", - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что действующая власть работает уже полгода над административной реформой. "Этот бюджет (на 2011 год – УНИАН) должен уже учесть административную реформу. Мы должны значительно сократить государственный аппарат. Решение будем принимать в этом году", - заявил Президент.