Вестминстерский магистратский суд Лондона отказался освободить под залог основателя сайта WikiLeaks Джулиана ЭССЕНДЖА, подозреваемого в изнасиловании и сексуальном домогательстве.

Об этом сообщается на сайте "Русский репортер".

Кроме того, Дж.ЭССЕНДЖ отказался от добровольной экстрадиции в Швецию, которая требует его выдачи.

"На заседании нам не предоставили никаких доказательств вины Джулиана. При этом судья отказалась выпустить его под залог, опасаясь, что он скроется. Мы будем обжаловать решение", - заявил адвокат Дж.ЭССЕНДЖА Марк СТИВЕНС, один из лучших юристов Великобритании, специализирующийся на делах, связанных со СМИ.

"Решение о выдаче ордера на арест господина ЭССЕНДЖА неправомерно. Следствие до сих пор не предоставило убедительных доказательств, подтверждающих его вину. ЭССЕНДЖУ даже не предоставили текста выдвинутого против него обвинения на его родном английском языке. Это является нарушением Европейской конвенции по правам человека", - поясняет еще один адвокат главы WikiLeaks Дженнифер РОБИНСОН.

Как сообщает сайт "Русский репортер", министр обороны США Роберт ГЕЙТС в ходе беседы с журналистами в Афганистане заявил, что обрадован новостью о задержании британскими властями Дж.ЭСЕНДЖА. А журнал Time объявил о намерении назвать основателя WikiLeaks Дж.ЭССЕНДЖА "Человеком года". Это звание редакция американского еженедельника ежегодно присваивает человеку или группе лиц, оказавших наиболее сильное воздействие на мировые события в уходящем году. Так, в прошлом году Time назвал "Человеком года" руководителя Федеральной резервной системы США Бена БЕРНАНКЕ, в позапрошлом году - Барака ОБАМУ, а в 2007-м Владимира ПУТИНА.