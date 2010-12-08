Президент завтра проведет заседание Комитета по экономическим реформам

Завтра, 9 декабря, в 15.00 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнется заседание Комитета по экономическим реформам (Администрация Президента, ул. Банковая, 11).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в повестку дня заседания включены вопросы реформирования системы государственного управления, изменения инфраструктуры реформ в связи с вступлением в действие Конституцией 1996 года, а также подведение итогов реформы дерегулирования ведения бизнеса.