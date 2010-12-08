ГЛАВНОЕ на 8 декабря (день)

Основные новости первой половины сегодняшнего дня

Бюджет-2011

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проект государственного бюджета на 2011 год и в пятницу, 10 декабря, подаст его в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на брифинге.

При этом он подчеркнул, что до пятницы документ будет доработан, в частности, будут откорректированы расходные статьи.

«Кабинет Министров принял решение одобрить проект бюджета. Решение принято единогласно. Есть поручение премьер-министра и членов правительства доработать этот проект закона. У нас остается сегодня и завтра… И в пятницу, 10 числа, проект закона о госбюджете на 2011 год будет подан в Верховную Раду», – сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

По словам министра, бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл. Дефицит бюджета - 3,08% ВВП.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что, согласно проекту госбюджета на 2011 год, по итогам следующего года ожидается инфляция на уровне 8,9%, дефицит бюджета – до 3%.

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Проектом государственного бюджета на 2011 год предусмотрено рациональное и эффективное использование средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров, в ходе которого планируется утвердить проект госбюджета на 2011 год.

Он отметил, что через бюджет будет перераспределяться 28,7% ВВП. «Если в прежние годы через бюджет перераспределялось более 30% ВВП, то в 2011-м этот показатель уменьшается до 28,7%. И это ответ на то вранье, что Налоговый кодекс увеличивает нагрузку на экономику. Уменьшили налоговую нагрузку на экономику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что расходование средств будет сосредоточено на приоритетные направления развития, и общегосударственные расходы будут уменьшены на 23%. Премьер подчеркнул, что сокращение расходов будет проведено, прежде всего, за счет проведения административной реформы. «Расходы на содержание органов государственной власти по сравнению с 2010-м годом сокращены более чем на 1 миллиард гривень. Прежде всего, мы сокращаем административные расходы и продолжаем оптимизацию численности органов государственного управления, и ликвидируем неэффективные расходы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что в 2011-м году на 30% планируется сократить государственные заимствования и сократить объем госгарантий.

«Государственные гарантии будут предоставляться исключительно для реализации инвестиционных и инновационных проектов общегосударственного значения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также, отметил премьер, в следующем году будет возможность сократить размеры средств для поддержки Пенсионного фонда, и проведение пенсионной реформы сократит дефицит ПФУ на треть.

«Освобожденные средства будут направлены на обеспечение социальной защиты граждан и выведение экономики на траекторию стабильного роста», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что планируется увеличить на 1 млрд. грн. расходы на охрану здоровья, на 600 млн. грн. больше будет выделено на охрану окружающей среды, на 500 млн. грн. больше будет направлено на духовное и физическое развитие людей. Также, отметил Н.АЗАРОВ, в бюджете 2011 года предусмотрено плановое повышение прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий. Будут повышены стипендии, выплаты семьям с детьми, детям-инвалидам и многодетным семьям. Кроме того, в 1,6 раза будет увеличен размер помощи при рождении ребенка. Также на 20% будет увеличен размер средств для предоставления льгот и жилищных субсидий. Проектом бюджета-2011 также предусмотрено увеличение капитальных расходов.

Также премьер сообщил, что ресурсная база местных бюджетов увеличена на 15,5 млрд. грн. Размер местных бюджетов развития в 2011 году увеличится в 3,6 раза по сравнению с 2010-м годом, в 1,4 раза увеличатся расходы местных бюджетов на социально-экономическое развитие.

«Таким образом, уменьшается зависимость местных бюджетов от трансфертов из центрального бюджета»,- сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим премьер в очередной раз подчеркнул, что бюджет на 2011 год является довольно жестким.

«Это жесткий бюджет страны, которая из глубокого кризиса без остановки встает на рельсы ускоренного развития», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Налоговый кодекс

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от членов Кабинета министров оперативно организовать интерактивное изучение должностными лицами и предпринимателями Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Обращаю внимание членов правительства на исключительную важность и тщательность работы по разъяснению нового налогового законодательства и введению его в действие. Как можно скорее нужно напечатать необходимое количество экземпляров, сопутствующих нормативных документов, выложить их в Интернете, организовать интерактивное изучение нового налогового законодательства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что для этого у правительства есть немного времени, но это не должно отражаться на качестве подготовленных документов и своевременности их обнародования.

«Особо подчеркиваю, что Министерство финансов, Государственная налоговая служба должны безотлагательно организовать обучение работников налоговой службы и провести широкую разъяснительную работу среди налогоплательщиков», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в ближайшие месяцы главным содержанием работы этих служб должны стать консультативные услуги, а не фискальные требования.

Пенсионная реформа

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании рассмотрел проект закона относительно пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Сегодня (законопроект – УНИАН) рассмотрен, одобрены общие подходы, изложенные в проекте закона», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ, отметив, что законопроект будет проработан и после этого передан на рассмотрение Верховной Рады.

По словам министра, законопроектом предусмотрено совершенствование пенсионной системы, уменьшение больших пенсий.

«Предусматривает, чтобы желающие могли работать дольше», - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он не сообщил, передаст ли Кабмин этот законопроект на рассмотрение парламента до 10 декабря, как об этом сообщалось ранее.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что законопроект о проведении первого этапа пенсионной реформы правительство планирует до 10 декабря подготовить и подать в Верховную Раду.

Макропоказатели

Согласно проекту государственного бюджета на 2011 год, по итогам следующего года ожидается инфляция на уровне 8,9%, дефицит бюджета – до 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров, в ходе которого планируется утвердить проект госбюджета на 2011 год.

«Целевой ориентир индекса потребительских цен – не больше 8,9%… Речь идет о мерах по сбалансированию бюджета и сокращении его дефицита до 3%», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что макропоказатели экономического развития Украины на 2011 год будут пересмотрены после принятия Налогового кодекса.

По предварительным прогнозам Министерства экономики за август т.г., правительство планировало, что рост ВВП в 2011 году составит 4,5%, номинальный ВВП будет составлять 1 трлн. 253 млрд. грн. Инфляция в 2011 году ожидалась на уровне 10-10,8%, дефицит бюджета госсектора (с учетом бездефицитности НАК «Нафтогаз Украины») – 3%.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9490/7,9575 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2542/0,2546 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5035/10,5175 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3216/1,3218 долл./евро (вторник, 7 декабря, – 1,3359/1,3361 долл./евро).

Во вторник, 7 декабря, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Банки

Кабинет министров Украины планирует в Государственном бюджете на 2011 год предусмотреть докапитализацию коммерческих банков за счет неиспользованных в 2010 году средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

При этом он не исключил возможность проведения докапитализации банков еще до конца текущего года.

Справка УНИАН. 17 апреля 2009 г. Кабинет министров Украины утвердил перечень банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня 2009 г. Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

На сегодня Минфин является владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составляет 87,72%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.

В 2009 году общая сумма докапитализации банков при участии государства составила 19,6 млрд. грн.

В середине сентября 2009 г. исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 год на продолжение процедуры рекапитализации банков предусмотрено 50 млрд. грн.

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Национальный банк Украины намерен подать апелляцию на решение суда относительно постановления № 273 Нацбанка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

«Решение суда мы будем оспаривать», – сказал он.

При этом С.АРБУЗОВ добавил, что считает правильными требования, предусмотренные в постановлении №273.

Как сообщал ЦНИАН, вчера, 7 декабря, окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому признаны недействительными пункты 2, 4 и 6 постановления Национального банка Украины № 273.

«Суд принял решение в пользу украинской банковской системы. При этом не допустил ухудшения конкуренции и дискриминации целой группы банков, – прокомментировал УНИАН решение суда президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО. – Установлено, что минимальный регулятивный капитал не может быть нормативом таким, например, как адекватность капитала».

Справка УНИАН. Нацбанк Украины своим постановлением №273 от 6 июля 2010 года обязал банки до 1 января 2012 года увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления № 273, то есть на 16 июля 2010 года.

Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Нацбанку, требуя отмены этого постановления как нарушающего права средних и малых банков.

В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого постановления НБУ.

В конце октября первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ заявил, что НБУ будет отстаивать свою позицию по поводу требования об увеличении минимального уровня регулятивного капитала. Основной мотивацией такого решения он назвал стабильность банковской системы.

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Внеочередное собрание акционеров ПАО АБ «Укргазбанк», запланированное на 7 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, что на собрании акционеров «Укргазбанка» 7 декабря планировалось рассмотреть вопрос утверждения новой редакции Программы финансового оздоровления банка, вопрос увеличения уставного капитала банка путем закрытого размещения акций.

Позже в повестку дня собрания были внесены вопросы о досрочном прекращении полномочий председателя и членов Наблюдательного совета, утверждения количественного состава НС и назначения нового председателя и членов Набсовета.

Также на собрании планировалось утвердить условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с председателем и членами НС, размер их вознаграждения.

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 года составляли 14,498 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,834 млрд. грн., обязательства – 12,7 млрд. грн., уставный капитал – 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,798 млрд. грн.

«Укргазбанк» в январе-сентябре т.г. получил чистую прибыль 11,5 млн. грн. по сравнению с 1,8 млрд. грн. убытка годом ранее.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 99,485% акций ОАО «Фотон».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 66 млн. 511 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО «Фотон» состоится через 50 дней со дня его объявления (8 декабря 2010 г.).

Справка УНИАН. ОАО «Фотон» (Симферополь) занимается производством телевизионной техники. Объем произведенной продукции по итогам 2009 года составил 3 млн. 964 тыс. грн., за III квартал 2010 г. – 897 тыс. грн.

По результатам III квартала 2010 года убыток предприятия составил 1 млн. 377 тыс. грн., дебиторская задолженность – 1 млн. 757 тыс. грн., кредиторская задолженность – 2 млн. 131 тыс. грн.

Уставный фонд ОАО «Фотон» составляет 66 млн. 854 тыс. 650 грн.

Транспорт

Министерство промышленной политики Украины считает, что намерение «Укрзализныци» повысить тарифы на грузовые перевозки не обосновано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра промполитики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

«Проанализировав динамику роста цен на металлопродукцию и на грузовые ж/д перевозки, Минпрополитики считает, что повышение тарифов на сегодняшний день не обосновано», - отметил С.БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, если проект указа Минтранссвязи о предстоящем повышении ж/д тарифов будет утвержден, то они вырастут на 16%. С.БЕЛЕНЬНКИЙ высказал несогласие с позицией «Укрзализныци» относительно того, что грузовые ж/д тарифы последний раз повышались в октябре 2008 года. По его словам, с того момента «Укрзализныця» приняла несколько сборников о перевозках, в которые были внесены изменения в ценовую политику. И таким образом, предприятиям ГМК приходится больше платить за грузовые перевозки.

Замминистра заявил, что за последние три года цены на металлопродукцию значительно упали, в то время как стоимость грузовых ж/д перевозок выросла.

С.БЕЛЕНЬКИЙ сообщил, что «Укрзализныця» увеличила тарифы на грузовые ж/д перевозки еще до официального признания в Украине экономического кризиса.

«В то время как большинство промышленных предприятий Украины из-за кризиса находились в очень сложном финансовом положении, «Укрзализныця» пребывала в более выгодном состоянии по сравнению с предприятиями», - сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины обнародовало проект приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», которым с 1 января 2011 г. предлагается провести индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 16%.

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На новогодние и рождественские праздники пассажиры могут заказать для путешествия вагоны-салоны на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, один вагон-салон рассчитан на 7 мест, имеет кухню с набором бытовой техники, душевую кабину, спальное купе с двуспальной кроватью, зал для проведения заседаний. Вагон оборудован аудио- и видеотехникой, может использоваться как гостиница на колесах.

Пассажиры имеют возможность заказать вагон-салон в любом направлении по Украине и странам СНГ.

По данным ЮЗЖД, вагоны-салоны ЮЗЖД пассажиры чаще всего заказывают в направлении Москвы, Ужгорода, Трускавца и Симферополя. Чаще вагоны-салоны заказывают на новогодние и рождественские праздники, Пасху и на время летних отпусков.

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ОАО «Авиакомпания Луганские авиалинии» признано банкротом. Об этом сообщается в газете "Голос Украины" (№№229-230).

Согласно сообщению, соответствующее постановление Хозяйственного суда Луганской области принято 22 ноября 2010 года.

Ликвидатором предприятия назначен арбитражный управляющий Валерий ЛОБОДА.

Справка УНИАН. ОАО "Авиакомпания Луганские авиалинии" создано путем реорганизации Луганского государственного авиационного предприятия "Луганские Авиалинии" в 2003 г. в ОАО.

По состоянию на начало 2007 г., компания эксплуатировала пять самолетов Ан-24РВ

на авиалиниях Украины по регулярному расписанию, а также выполняла чартерные авиаперевозки.

Телекоммуникации. Связь

ОАО "Укртелеком" выплатил Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) начисленные за 2007 год дивиденды в размере 74,37 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

При этом в пресс-службе не уточнили, была ли выплачена начисленная за задолженность пеня.

Напомним, в августе 2009 года Фонд гоимущества обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к ОАО "Укртелеком" о выплате дивидендов с государственной доли за 2007 год.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

28 декабря 2010 года должен состояться объявленный Фонд госимущества конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком». Начальная цена составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

ТЭК

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-ноябре т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 3,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 87,816 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в ноябре т.г. транзит природного газа в страны Европы составил 8,441 млрд. куб. м, что на 16,5% меньше, чем в ноябре 2009 года.

Также сообщается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-ноябре т.г. увеличилась на 7,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 132,032 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или на 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом, до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

АПК

Кабинет Министров Украины продлил действие квот на экспорт зерна из Украины до конца марта 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Также он сообщил, что размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, а кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

«Мы продлили квоты до марта и увеличили размер квот на 1,5 млн. тонн», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября т.г. министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Украина продлит квоты на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года (июль 2010 г. – июнь 2011 г.).

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

Погода

Завтра в Украине ожидается облачная погода с объяснениями, дожди, в Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом.

Только в южной части и большинстве восточных областей - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Временами туман. Ветер юго-западный (в западных областях с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, на западе и юге местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; в Закарпатье и в южной части ночью 5-10° тепла, днем 10-15°, в Крыму до 19°.

В Киевской области в четверг временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

(УНИАН)