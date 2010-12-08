Главное на 8 декабря (вечер)

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО направит письма странам-донорам Международного валютного фонда с просьбой изучить ситуацию о перечислении компании «РосУкрЭнерго» 5,4 млрд. долл. из государственного бюджета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, всего она направит такие письма 24-м странам-донорам МВФ.

Она уточнила, что к письму будет добавлено «полное аналитическое изложение того, как «РосУкрЭнерго» незаконно забирает у Украины 5,4 млрд. долларов».

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что к этим письмам будет прибавлено решение Стокгольмского арбитража, в котором указано, что Украина добровольно отказалась от своей защиты в суде.

Лидер “Батьківщини” считает, что Международный валютный фонд должен направить в Украину мониторинговую группу, которая бы изучила ситуацию с перечислением «РосУкрЭнерго» 5,4 млрд. долларов, и только по результатам этой проверки МВФ должен принять решение о возможном предоставлении Украине дежурного транша кредита.

«Наша команда - за сотрудничество с МВФ, но он (кредит - УНИАН) должен быть предоставлен при одном условии – прекращение этой финансовой сделки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, очередной транш кредита МВФ должен предоставить Украине только тогда, когда Украина в соглашении о сотрудничестве с фондом четко отметит, что не будет использовать эти средства на возвращение «РосУкрЭнерго» 5,4 млрд. долларов. «Если в соглашении этого условия не будет, то непонятно будет, какие ценности исповедует МВФ», - считает она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что соответствующее письмо будет передано и ведущим информационным агентствам мира.

"Газпром" не видит оснований для пересмотра контрактов по поставкам газа на Украину и в Белоруссию, и уверен, что приближающийся Новый год пройдет без проблем с поставками топлива. Об этом заявил в среду журналистам зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Александр Медведев.

"С Белоруссией и Украиной подписаны все документы, и хотя на Украине высказываются мнения о необходимости пересмотра контракта, оснований для пересмотра нет", - заявил журналистам замглавы "Газпрома" Александр Медведев.

Он уточнил, что для Украины в 2011 году речь идет о поставке, как минимум, 40 миллиардов кубометров газа. "Идет нормальная контрактная работа, все контракты

исполняются", - добавил Медведев. "Уверен, все будет без проблем в этот Новый год", - сказал он.

Также по его словам, "Газпром" планирует в 2011 году увеличить экспорт газа в Европу до 150-155 миллиардов кубометров со 140-145 миллиардов в 2010 году.

"Объем подписанных контрактов до 2030 года - почти 4 триллиона кубометров газа, они уже проданы, объем поставок на 2011 год - не менее 150-155 миллиардов кубометров газа в Западную Европу", - сказал Медведев.

Он посоветовал покупателям газа заключать именно долгосрочные контракты, приведя цитату из сказки Пушкина: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". "Мы видим, что в декабре спотовые цены превзошли цены долгосрочных контрактов и продолжают расти", - отметил зампред правления "Газпрома".

В Украине в ноябре 2010 года денежная масса сократилась на 0,2% (с начала года увеличилась на 17,9%) - до 574,7 млрд. грн., а монетарная база - на 2,7% (с начала года увеличилась на 10,6%) - до 215,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, в ноябре объем депозитов физических лиц увеличился на 1% (с начала года - на 24,7%) - до 263,7 млрд. грн., юридических лиц – сократился на 2% (с начала года вырос на 16,9%) – до 136 млрд. грн.

Общий объем депозитов в ноябре практически не изменился, а с начала года увеличился на 21,9% - до 399,6 млрд. грн.

Снижение на протяжении ноября объемов наличности вне банков на 1,1% (рост с начала года на 10,4%) - до 173,3 млрд. грн. с учетом нулевого прироста общего объема депозитов в банковской системе определяло нисходящую динамику денежной массы. Следствием уменьшения наличности вне банков стало снижение ее удельного веса в структуре денежной массы с 30,4% на 1 ноября 2010 г. до 30,2% на 1 декабря 2010 г.

Динамика монетарной базы в ноябре, кроме снижения наличности была предопределена также уменьшением объемов корсчетов банков на 21,8% - до 17,4 млрд. грн. Это было результатом проведения Национальным банком Украины более умеренной денежно-кредитной политики, направленной на недопущение разбалансирования ситуации на валютном рынке и стабилизацию инфляционных ожиданий.

Несмотря на это, В НБУ считают, что уровень коррсчетов банков являлся достаточным для обеспечения ими своевременного осуществления текущих и кредитных операций.

«Об отсутствии у банков проблем с ликвидностью свидетельствует их низкий спрос на кредиты рефинансирования Национального банка Украины. В ноябре объем операций по рефинансированию составил всего 166 млн. грн. (с начала года - 4,8 млрд. грн.)», - говорится в сообщении Нацбанка.

В то же время объем операций по мобилизации средств банков в ноябре составлял 7 млрд. грн. (из которых 2,0 млрд. грн. путем проведения операций обратного РЕПО). С начала года Национальный банк Украины провел мобилизационные операции на общую сумму 236,9 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по операциям рефинансирования в ноябре составляла 11,25% годовых, по мобилизационными операциями – 2,5% годовых.

Объем средств в национальной валюте на счетах правительства в Национальном банке в ноябре увеличился почти в 2 раза – до 10,9 млрд. грн. При этом в НБУ отмечают, что такое увеличение было обеспечено за счет поступления средств в последний день месяца, когда их объем увеличился на 6,4 млрд. грн. Без учета последнего дня месяца их объем в ноябре уменьшился на 1,2 млрд. грн. Таким образом, динамика бюджетных средств на протяжении большей части ноября существенного влияния на ликвидность банков не оказывала.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в ноябре, составлял 12,4 млрд. грн., из них было перечислено на отдельный счет в Национальном банке Украины 8,2 млрд. грн.

По информации Нацбанка в ноябре, шестой месяц подряд, был зафиксирован прирост общего объема кредитных вложений, который в прошлом месяц увеличился на 0,3% (с начала года - на 1,4%), - до 727,3 млрд. грн.

Украина в ноябре этого года осуществляла импорт природного газа по ценам 265 долл. США за тыс. куб. м и 252,07 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономики Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Таможенная стоимость ноябрьских объемов природного газа, заявленных декларантами, в перерасчете на 1000 куб. м составляет 265 долл. в первом случае и 252,07 долл. - во втором случае», - отмечается в сообщении министерства.

В этой связи Министерство экономики незначительно снизило величину корректирующего коэффициента для расчета рентной платы за природный газ за ноябрь 2010 года, по сравнению с октябрем, - до 1,4046.

За 10 месяцев 2010 г. на предприятиях металлургической отрасли Украины сокращено около 10 тыс. работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ.

По его словам, на 1 января т. г. на предприятиях отрасли работало 187 тыс. 259 человек, на 1 ноября количество персонала сократилось до 177 тыс. 343 человек.

А. ЗРАЖЕВСКИЙ отметил, что в числе сокращенных 7 тыс. – рабочие основных профессий.

«Руководители предприятий и собственники должны обратить внимание, что сокращение не может быть бесконечным. Есть факты, что на некоторых металлургических предприятиях некому выплавлять ответственную марку стали», - сказал А. ЗРАЖЕВСКИЙ.

По мнению замгендиректора «Металлургпрома», борьба за повышение производительности труда в отрасли должна приветствоваться, но в «разумных пределах».

Национальный банк Украины в ноябре т.г. продал из своего портфеля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 650 млн. грн. по номинальной стоимости, с начала года – 5 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Операции по покупке государственных облигаций Украины, а также их куплю-продажу через механизм двусторонней котировки в ноябре Нацбанк не осуществлял.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в ноябре составляла 9,29% годовых (с начала года - 12,83% годовых). Средневзвешенная доходность с учетом выпущенных целевых ОВГЗ в ноябре составляла 9,48% годовых (с начала года - 10,40% годовых).

(УНИАН)