Анонс на 9 декабря

* Состоится II Международная конференция «Ведение агробизнеса в Украине: перспективы 2011 года». Организатор - Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). Цель конференции - комплексное представление о перспективах работы аграрных компаний в 2011 году, начиная от конъюнктуры рынков аграрной продукции и сырья и заканчивая государственной поддержкой и технологическими аспектами производства сельхозпродукции.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится выездное рабочее совещание по вопросам строительства Юго-Западного канализационного коллектора (на объекте).

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Круглый стол на тему: "Социально-экономическое развитие территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС: проблемы и пути их преодоления". Планируется обсуждение актуальных вопросов: о радиационной и социально-психологической ситуации на радиоактивно загрязненных, в результате аварии на ЧАЭС, территориях, о состоянии и путях усовершенствования нормативно-правовой базы для пересмотра границ зон радиоактивно загрязненных территорий и обеспечения их социально-экономического развития, об использовании опыта стран СНГ в преодолении последствий аварии на ЧАЭС.

* У прес-центрі тижневика «Коментарі» відбудеться круглий стіл «Світова продовольча криза 2012: шанс для України». Провідні інвестиційні аналітики та представники компаній обговорять можливості участі України у міжнародних фондах боротьби зі всесвітнім голодом, а також потенціал залучення ресурсів у розвиток сільського господарства у контексті глобальної продовольчої кризи, очікуваної FAO у 2012 році. Учасники круглого столу: Олена Велика, голова наглядової ради ІГ«Адамант»/ Сергій Алєксєєнко, директор інвестиційно-банківського управління ІК «Ренесанс Капітал Україна» / Володимир Клименко, заступник генерального директора ІГ «Сократ»/ Андрій Буллах, партнер Deloitte в Україні/ Олег Бахматюк, голова ради директорів компанії «Авангард».

* Брифинг на тему: «Реагирование милиции на обращения представителей малого бизнеса о нарушении их прав». Участники: начальник Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Валерий Коряк, зам.начальника Департаменту Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Сергей Лебидь и директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий Андреев.

* Круглый стол на тему: «Перспективы бренда «Украина» - внутреннее и внешнее измерение». Организатор: Евразийский Институт Свобод. Участники: Денис Богуш, президент Bohush Communications, член Международной ассоциации Паблик рилейшнз (IPRA); Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА; Олег Медведев, вице-президент Украинской PR Лиги; Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины; Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Ульяна Стельмашова, редактор отдела международной информации, Укринформ; Александр Сушко, директор Института Евро-Атлантического сотрудничества; Сергей Таран, председатель правления Центра политологических и социологических исследований «Соціовимір»; Алексей Толкачев, председатель Общественного комитета национальной безопасности Украины; Андрей Федорив, член правления Всеукраинской рекламной коалиции; Владимир Цыбулько, политический эксперт.

* Круглый стол на тему: «Роль бизнеса в противодействии коррупции: каждое «Нет» имеет значение». Участники: Елена Панова, замдиректора Программы развития ООН; Андрей Богдан, зам.министра Кабинета Министров, Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики; Алексей Хмара, президент творческого объединения ТОРО, контактной группы Transparency International в Украине; представители бизнеса: компании Сименс, Baker & McKenzie Украина, Dow Jones (Великобритания) и др.

* В КГГА состоится заседание при участии представителей малого и среднего бизнеса Киева, где будет обсуждаться программа развития предпринимательства на 2011 -2012 годы. Заседание пройдет под председательством заместителя мэра Виктора Сивца. Будет обсуждено ограничение торговли в г.Киеве табаком и пивом. Время торговли этой продукцией планируется ограничить с 8.00 до 22.00. Также вынесен на обсуждение проект Киеврады, в котором предложено запрещение торговли табачными изделиями и пивом в малых архитектурных формах. Будут представлены условия конкурса инвестиционного проекта «Домашний магазин» и т.п.

* Пресс-конференция на тему: «Недобросовестная конкуренция. Пути предотвращения нарушений в этой сфере». Участники: и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Юрий Кравченко; первый зам.председателя Госдепартамента интеллектуальной собственности Владимир Жаров, президента Ассоциации противодействия недобросовестной конкуренции (АПНК) Сергей Шкляр и вице-президент АПНК Алексей Ясинский.

* Состоится заседание оппозиционного правительства на тему: «Пенсионная реформа Януковича-Азарова-Тигипко: кто доживет до пенсии в Украине?»

* Пресс-конференция на тему: «Качество пищевых продуктов: как не отравить гостей и себя в Новогоднюю ночь?». Участники: профессор кафедры гигиены питания Национального медицинского университета им.Богомольца Игнат Матасар; исполнительный директор Киевской региональной сети торговых марок «Пицца Челентано» и «Картопляна хата» Юлия Нагорняк.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам. В повестку дня заседания включен вопрос реформирования системы государственного управления, изменения инфраструктуры реформ в связи со вступлением в силу Конституции 1996 года, а также подведение итогов реформы дерегулирования ведения бизнеса.

* Состоится брифинг и торжественная церемония в рамках первого в Украине конкурса «Равные возможности: лучший работодатель 2010», посвященного определению лучших украинских компаний, обеспечивающих равенство женщин и мужчин на работе, возможности для сочетания работы и семьи, равную оплату труда, борьбу с дискриминацией и сексуальными домогательствами. Участники брифинга расскажут о цели и методологии конкурса, о современной ситуации относительно равенства в сфере труда в Украине, а также о лучших мировых практиках и стандартах ЕС по обеспечению равенства работодателями. Участники: министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, министр труда и социальной политики Украины Василий Надрага, координатор по вопросам сотрудничества Представительства ЕС в Украине Лаура Гараняни, Национальный координатор Международной организации труда в Украине Василий Кострица.

* Пресс-конференция на тему: "Украинские компании создают черный список представителей сферы консалтинговых услуг". Участники: координатор Союза потребителей консалтинговых услуг (СПКУ) Анна Зайцева; пресс-секретарь СПКУ Денис Бигус.

* Пресс-конференция на тему: «Возвращение госсекретарей, сокращение министерств и другие новации Административной реформы». В работе примет участие руководитель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко. Приглашен также представитель Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98