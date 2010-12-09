ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Как власть намерена удерживать цены», в котором пишет – Кабмин договорился с Нацбанком совместно обеспечивать ценовую стабильность с помощью сокращения дефицита бюджета, приведения цен и тарифов к обоснованному уровню и отказа от чрезмерного привлечения внешних ресурсов для потребительского кредитования...

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/kak-vlast-namerena-uderzhivat-ceny-148667/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Трудовой кодекс: женская консультация», в котором пишет - Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект Трудового кодекса во втором чтении. Один из недостатков документа - работодателям могут разрешить увольнять одиноких матерей...

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/trudovoj-kodeks-zhenskaja-konsultacija-148626/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз” проигрывает по-крупному», в котором пишет – НАК лишилась лицензии на разработку крупнейшего месторождения в стране – Сахалинского. Решением Киевского апелляционного админсуда такое право получила частная компания "Укрнефтебурение", среди акционеров которой оказались структуры группы "Приват". "Нафтогазу" остается только надеяться, что компания привлечет ее к участию в разработке в качестве партнера…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1554300

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в материале «Чистосписание» пишет – Нацбанк недоволен медленными темпами списания банками безнадежной кредитной задолженности с просрочкой более трех месяцев. Регулятор требует завершить этот процесс до 30 декабря. Банкиры намерены чистить балансы, но считают это невозможным в такой короткий срок. Списание больших объемов проблемных займов приведет к ухудшению финансовых результатов работы банков…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1554304

* * *

«Коммерсант-Украина» в материале «Деньги не пустят в расход» пишет – принятие Налогового кодекса заставило правительство запланировать на 2011 год лишь 10-процентный рост доходов, тогда как расходы вырастут еще меньше – на 8%. Сократить дефицит Пенсионного фонда правительство предложило за счет снижения максимальных пенсий и продления срока пребывания на госслужбе. Эксперты считают, что документ, разработанный в авральном режиме, не является инструментом внедрения реформ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1554278

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Александр Ярославский может получить за свой пакет акций УкрСиббанка 1 млрд. грн.» пишет – Группа BNP Paribas близка к покупке 18,58% акций УкрСиббанка, принадлежащих бывшему мажоритарному акционеру финструктуры Александру Ярославскому…

http://finance.eizvestia.com/full/aleksandr-yaroslavskij-mozhet-poluchit-za-svoj-paket-akcij-ukrsibbanka-1-mlrd-grn

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Газу подыскивают стабильность» пишут - в «Газпроме» уверены, что приближающийся Новый год пройдет без проблем с транспортировкой газа через украинскую территорию. В Брюсселе также рассчитывают на это. А в Киеве предупреждают об отсутствии гарантий по транзиту российского топлива в долгосрочной перспективе, что мешает предлагать партнерам «устойчивую схему развития ГТС»…

http://markets.eizvestia.com/full/gazu-podyskivayut-stabilnost

* * *

«Экономические известия» в публикации «Аграрии выходят в свет» пишут - украинские агрокомпании как никогда пользуются популярностью на внешних рынках капитала. Объем привлеченных ими денег приближается к докризисному уровню 2007 г. Аналитики объясняют тенденцию прогнозируемым дефицитом продуктов питания и обещают в следующем году еще большую активность этого сектора…

http://markets.eizvestia.com/full/agrarii-vyhodyat-v-svet

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Админреформа: одни ждут увольнений, другие – повышений» пишет – сегодня презентуют проект админреформы, в ходе которой хотят ликвидировать 40 госструктур. А это значит, что без работы могут остаться тысячи госслужащих. Оказалось, что простые люди увольнений не боятся, а вот среди сотрудников аппарата управления паника: на всякий случай уже пакуют чемоданы – ожидают, что полетит каждая вторая «голова». Впрочем, есть службы, где предвидят и раздутие штата…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/09/014436.html

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «На очереди второй Чернобыль?» пишет – продление истекшего срока эксплуатации двух ядерных реакторов Ривненской АЭС и экономически невыгодно, и угрожает масштабной техногенной катастрофой, утверждают эксперты…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/09/020627.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «В Крым теперь можно уехать на ж/д гостинице» пишет – новый ВИП-вагон вмещает 7 человек, можно курить…

http://www.segodnya.ua/news/14203032.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Азартный» законопроект оставит игорный бизнес без правил?» пишет – важнейшим пунктом закона, «ликвидировавшего» с июня 2009-го казино и игровые автоматы, было обязательство Кабмина в течение 3-х месяцев все расставить по местам. Минфин разработал соответствующий документ только спустя полтора года. Правда, оставлен без ответа самый главный вопрос - что делать с нелегальным игорным бизнесом в Украине…

http://economics.unian.net/rus/detail/69756

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Репатриация прибыли» пишет – Bloomberg проиграло налоговикам прецедентный спор по использованию соглашения об избежании двойного налогообложения: агентству придется «импортировать» из США налоги с прибыли, заработанной в России. Решение представляет угрозу для представительств многих иностранных компаний…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251444/repatriaciya_pribyli

* * *

Также издание «Ведомости» в публикации «Общественный интерес: Победа, которая не радует» пишет – Россия завоевала право провести чемпионат мира по футболу. Чем не повод для общей радости? Но счастья нет. Нет всплеска позитивных эмоций…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251422/pobeda_kotoraya_ne_raduet

* * *

Издание «Известия» в публикации «Повелитель интернета» выясняет вопрос, кто такой основатель скандального сайта WikiLeaks Джулиан Эссендж в современном обществе. Гений или злодей?

http://www.izvestia.ru/world/article3149252/

* * *

Также «Известия» в публикации «Центробанк укрепил веру в рубль» пишут - российская финансовая система чувствует себя хорошо как никогда. Рубль в ближайшее время будет укрепляться, рост экономики ускорится, а темпы роста инфляции, наоборот, затормозятся, пообещал председатель Банка России Сергей Игнатьев. Уверены в ЦБ и в том, что у Европы получится выйти из экономических передряг и сохранить евро…

http://www.izvestia.ru/economic/article3149259/

(УНИАН)