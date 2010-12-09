Польша призывала США не допустить захвата Россией территорий Украины – Wikileaks

Власти Польши после российско-грузинской войны 2008 года призывали США не допустить вооруженного захвата Россией территорий Украины.

Об этом говорится в обнародованной сайтом Wikileaks дипломатической депеше, отправленной из Посольства США в Варшаве в декабре в 2008 года.

Американский дипломат, который в письме под грифом „секретно” описывает реакцию польских властей на российско-грузинскую войну, отметил, что министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ критиковал позицию НАТО в этом конфликте.

„СИКОРСКИЙ жаловался, что Альянс превратился в политический клуб "без зубов", и предупредил, что Польша не будет игнорировать повторение грузинского сценария в Украине”, - говорится в документе.

Согласно документу, Польша активно поддерживала евроатлантическую интеграцию Украины и Беларуси, в том числе для того, чтобы иметь „буферную зону” перед Россией. „Предоставление бывшим советским республикам перспективы создания зоны свободной торговли и безвизового режима в Евросоюз „Восточное партнерство” могут стимулировать необходимые для вступления в ЕС реформы и затормозят растущее влияние России”, - отмечалось в письме.

В депеше также цитируется глава польского правительства Дональд ТУСК, который после войны в Грузии в августе 2008 года якобы сказал американским дипломатам: “Теперь вы понимаете, почему нам нужны ракеты Patriot и дальнейшие гарантии безопасности?”.

Р.СИКОРСКИЙ, который и сейчас является руководителем МИД Польши, после российско-грузинского конфликта сказал, что Россия может нести реальную угрозу уже через 10-15 месяцев, а не 10-15 лет, как прогнозировалось ранее.